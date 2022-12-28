За что мы любили и ненавидели рестораны Петербурга в 2022: роботы-сомелье, замороженные супы и вездесущие настойки

Город устал! От файн-дайнинга с баяном и караоке — и от тапасов, густо парфюмированных ветивером и пачули. Город ждет — меню от нейросети, замороженную мусаку по вызову и годные рынки с форелью и ветчиной. В ежегодный листинг «Собака.ru» гастрономический контрибьютор журнала Анастасия Павленкова собирает все за и против в ресторанной и барной жизни Петербурга: обратный отсчет пошел!
УРА
Светлая сторона
«Дайте свет!» — просили мы (то есть хорошее освещение в общепите!). И теперь (алиллуйя!) всегда едим под грибами: рестораторы ставят на столы симпатичные мини-торшеры с теплым светом из-под шляпки. Единственное, это не повод вырубать все лампы в зале: поужинал, встал и, пока зрение привыкает к темноте, влетаешь в чужую тарелку.
Клубная культура
Отличные гастрономические микромедиа в телеграме как будто уже есть на любую тему. Почитать о мацестинском чае — вам в «Соль. Юг», интересует квас — «Вечерний Лошманов» попробовал их все, похрустеть французской булкой — это в «Петрополе» об общепите Петербурга до 1917-го. С другой стороны, много не мало: горшочек, вари!
Леденящие душу
Предположим, я хочу, чтобы в морозилке у меня всегда лежал замороженный борщ. К моим услугам супы на порцию и литром, заледеневшим кубиком или шайбой: продуктовых стартапов на эту тему появилось действительно много. Ура! Хочется верить, что последует и другая авторская заморозка: мусаки, соте и паэльи. А замороженные торты — какая великая вещь!
Каждому по тарелочке
Обменять фикус на драцену не проблема: свопы растений — дело обычное. Ратуем и за посудную биржу: у каждого где-то задвинут ненужный кувшин или менажница (мешает, но как выкинешь!). А ведь кому-то их не не хватает для счастья (и серванта)! Рестораны тоже могут участвовать: непарного фарфора из частью побитых сервизов небось много.
Воронеж не догонишь
Продуктов на рынках, которыми называют себя фуд-холлы, не купить: выбор ничтожен или отсутствует. Берите пример с Центрального рынка Воронежа (официально лучшего в России!). Один этаж там почти целиком отведен под открытые кондитерские, колбасные и прочие производства: горы зефиров и сервелата на прилавки поступают на твоих глазах.
Снится ли андроидам овечий сыр
На гастрономических конгрессах вовсю обсуждают метавселенные: не иначе как завтра на сет-меню пойдем в личный кабинет на сайт. Роботы-сомелье при этом (в том же Воронеже есть, каково?) в России умеют разве что красное от белого отличить и служат лишь пиару. Но все равно любопытно, когда уже андроид нальет тебе рюмку и вздохнет: «Ну, рассказывай...»
Раз по разу
Гастрофестивали в формате массовой дегустации сейчас в топе: это когда за купленный билет тебе наливают без ограничения разный сидр, вино или виски — смотря про что ивент. Опыт интересный, но есть важное правило — приходить к началу. Опоздавших ждут скучные/дешевые/сермяжные образцы, а также ваши знакомые в роли персонажей Брейгеля.
А к одиннадцати блюз
Под рестораном с живой музыкой мы представляем место, где всегда 3 сентября. А тем временем на кавказском юге России (что? да!) прогрессивные рестораны делают очень классную живую музыку: скажем, звучат джазовые каверы, но так, что ты не чувствуешь себя на концерте и спокойно лопаешь кебаб. Там даже Gorillaz под минус могут начитать!
Хестон, у нас проблемы
Выехать из мегаполиса для сегодняшнего горожанина что выйти в открытый космос: а что, если «Яндекс» не сможет доставить неожиданно понадобившуюся вещь? Круто, когда загородные и областные рестораны это понимают и обзаводятся большими станциями зарядки, дадут погонять плед, фрисби или пляжное полотенце.
Ланч как бизнес
Из нашего редакционного рейтинга In & Out просьба обрести хоть какое-то разнообразие обедов в центре города отправляется ежегодно, но пока в этом марафоне желаний финиша и близко не видать. Если вам (не)повезло, и вы работаете в офисе «золотого треугольника» (но не в условном «Газпроме»), то ланч — это казино, у которого не выиграть: выигрышных комбинаций нет.
УВЫ
Вход с улицы
В ненастье иногда открыть дверь ресторана может только пауэрлифтер, настолько сильна обратная тяга. Знающие же люди говорят, что этого можно избежать, правильно выставив настройки вентиляции. Обычно как: ты ухватился за ручку и тряпицей полощешься на ветру, а хост задумчиво смотрит на тебя через стекло — помочь или пускай уносит прочь.
Я у мамы блогер
Ночь, но не улица-фонарь, а новый пост в телеграм-канале уважаемого ресторатора: «Собрал для вас фотографии самых красивых… — подставьте сами, тут может быть всё от сосиски до котика. — Бегом смотреть!» Не ведете блог сами — хоть отвечайте, что называется, за базар. Кто поверит, что вы в пентхаусе, не смыкая глаз, качаете архивы мемасов?
Настоятельно рекомендуем
Рюмочные, в которых нечего выпить, не оксюморон, а горькая правда. Вездесущие настойки — это, может быть, и весело, но очень часто невкусно. А кроме них накатить и нечего: вина толком нет, пиво или никакое, или небюджетное. Внимание, вопрос: неужели демократичную питейную можно сделать только с роторным испарителем наперевес?
We want plates
Так называется сообщество на Reddit с отлетевшей подачей еды в общепите со всего мира. Это надо видеть! Шоу-плейтинг нас миловал, но дизайнерская посуда тоже не фунт изюма. Пока разрежешь гриб на дне суперскользкой плошки с высокими бортами, орудуя тонкими как ланцет приборами, то завтра хоть операцию на открытом сердце делай: рука набита.
Побокальная позиция
Жажда всего дизайнерского вообще опасна. Простите, но в уборной выйти из кабинки и включить воду — «Форт Боярд», настолько хитрые гаджеты. Теперь добрались и до бокалов. То потягиваешь свой сауэр через соломинку, торчащую из птичьей гузки, то флюте высотой с куст: в этой стекольной таре напиток сразу греется, а пюре из коктейля остается на стенках.
Отчаянные попытки
И чтобы закрыть эту посудную лавку. Требует обсуждения (и осуждения) неоспоримый факт, что чайников для чая, которые бы не подтекали, нет в природе, ну или последний остался в Даунтоне. Хотите свой дянь хун — готовьте салфетки. И раз у нас тут 5 o'clock: с десертными ложками тоже какая-то беда, то слишком большие, то чересчур крохотные.
С душком
Можно только приветствовать появление в ресторанах хорошей уходовой косметики: напомадить руки после мытья — это ли не чудо? Но, бывает, степень селективности рестораторы ассоциируют с интенсивностью парфюмерного агента, и в результате фингерфуд, что берешь руками, благоухает ветивером и петрикором весь ужин.
И конкурсы интересные
Под Петербургом появились рестораны высокой кухни: аплодируем стоя! Так же, бывает, рядом рукоплещут тостующему Василь Василичу, пока ты терзаешь свои парфе или консоме. Хотите усидеть на двух стульях файн-дайнинга и банкетов, хотя бы обеспечьте зонирование и звукоизоляцию, а только потом зовите тамаду. Ну, за молодых!
Среднее специальное
Кажется, коктейли в ресторанах стали пить едва ли не больше вина. Ожидание: каждый пойдет кто во что горазд. Реальность: бартендеры разве что бобровую струю не миксуют (хотя кто знает?), а у большинства коктейлей безликий, усредненный кисло-сладкий вкус. Ведь не случайно все так затосковали по «Сексу на пляже» и «Скользкому соску».
Наш, насущный
Рубрика «Мелочи по жизни». Если ваше блюдо — это, условно, хлеб плюс закуска-намазка, то по объему они никогда не конгениальны друг другу. Видишь ломоть бриоши размером с каравай, жди — паштет к ней подадут почти в наперстке. И наоборот, если вам вынесли богатое ассорти сала, которого хватит на добрый графин водки, то рядом с этой горой жира ютятся три скупые корочки хлеба
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