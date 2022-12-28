За что мы любили и ненавидели рестораны Петербурга в 2022: роботы-сомелье, замороженные супы и вездесущие настойки

Светлая сторона

«Дайте свет!» — просили мы (то есть хорошее освещение в общепите!). И теперь (алиллуйя!) всегда едим под грибами: рестораторы ставят на столы симпатичные мини-торшеры с теплым светом из-под шляпки. Единственное, это не повод вырубать все лампы в зале: поужинал, встал и, пока зрение привыкает к темноте, влетаешь в чужую тарелку.

Клубная культура

Отличные гастрономические микромедиа в телеграме как будто уже есть на любую тему. Почитать о мацестинском чае — вам в «Соль. Юг», интересует квас — «Вечерний Лошманов» попробовал их все, похрустеть французской булкой — это в «Петрополе» об общепите Петербурга до 1917-го. С другой стороны, много не мало: горшочек, вари!

Леденящие душу

Предположим, я хочу, чтобы в морозилке у меня всегда лежал замороженный борщ. К моим услугам супы на порцию и литром, заледеневшим кубиком или шайбой: продуктовых стартапов на эту тему появилось действительно много. Ура! Хочется верить, что последует и другая авторская заморозка: мусаки, соте и паэльи. А замороженные торты — какая великая вещь!

Каждому по тарелочке

Обменять фикус на драцену не проблема: свопы растений — дело обычное. Ратуем и за посудную биржу: у каждого где-то задвинут ненужный кувшин или менажница (мешает, но как выкинешь!). А ведь кому-то их не не хватает для счастья (и серванта)! Рестораны тоже могут участвовать: непарного фарфора из частью побитых сервизов небось много.

Воронеж не догонишь

Продуктов на рынках, которыми называют себя фуд-холлы, не купить: выбор ничтожен или отсутствует. Берите пример с Центрального рынка Воронежа (официально лучшего в России!). Один этаж там почти целиком отведен под открытые кондитерские, колбасные и прочие производства: горы зефиров и сервелата на прилавки поступают на твоих глазах.