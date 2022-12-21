Винные итоги года и прогнозы на 2023-й от сомелье Петербурга

Женя Фадеев, сомелье Antonio Fresa Group

Мир уже точно не будет прежним и так можно говорить каждый год. Из России ушли самые известные винные дома, все те, чьи имена, мы слышали последние 20 лет и которые нам, сомелье, мешали. Я думаю, что 2023-й будет переломным, станет годом творчества и откроет дорогу в будущее и для винных профи, и для российского виноделия. Для меня оно было совершенно заурядным и это ненужно воспринимать как негатив, просто его путь начался сравнительно недавно. Сначала появились большие игроки – Галицкий, «Усадьба Дивноморское», которые на базе заводов делают нормальное, ординарное вино, его не надо стесняться. А потом за дело взялись такие, как Паша Швец, совершенно гениальный маркетолог, умеющий и заинтересовывать людей, и делать по-настоящему качественный продукт. Я считаю, что помимо объективных критериев оценки вина, играет роль насколько оно этично сделано на Земле и какую имеет энергию. Это можно описать с метафизической стороны, но чистый сок винограда, который без химии и воздействия извне, превращается в вино, на базовом уровне оказывается ближе человеку. В каком-нибудь «марочном» ты никогда не найдешь пены от клубники или малинового листа – непридуманных чистых ароматов.

Пейте больше Шампани и экспериментируйте. Сейчас стало больше виноделов, которые производят шампанское в стиле тихого вина. У него довольно длительное развитие в бокале, что позволяет его оценить полноценно. С уходом перляжа (игра пузырьков в бокале игристого вина — Прим. ред.) и атаки в носу, ты начинаешь полностью понимать суть вина.

Что взять к новогоднему столу?

Шампанское! Тимоти Стробель, например, производит исключительные вина на основе органического земледелия.

Что будем пить в 2023 году?

2023-й станет годом творчества. Открылась дорога в будущее и для сомелье, и для российского виноделия. Будем экспериментировать!

Лучший похмельный рецепт

Собраться с друзьями, с которыми провел вечер, красиво позавтракать и пойти в аквапарк или на тайский массаж.