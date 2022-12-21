Винные итоги года и прогнозы на 2023-й от сомелье Петербурга

Еще по одной! Нью-вейв сомелье Петербурга (молодые, красивые, дерзкие!) загадывают желания: на праздничный стол – только шампанское, а на следующий год – много вина из неожиданных регионов. Спойлер: будем пить кавказский петнат, чешский пино блан и венгерскую кадарку.
Саша Кальм, Женя Фадеев, Ольга Борис, Александра Кузьмина, Виктория Малышева
Женя Фадеев, сомелье Antonio Fresa Group
Мир уже точно не будет прежним и так можно говорить каждый год. Из России ушли самые известные винные дома, все те, чьи имена, мы слышали последние 20 лет и которые нам, сомелье, мешали. Я думаю, что 2023-й будет переломным, станет годом творчества и откроет дорогу в будущее и для винных профи, и для российского виноделия. Для меня оно было совершенно заурядным и это ненужно воспринимать как негатив, просто его путь начался сравнительно недавно. Сначала появились большие игроки – Галицкий, «Усадьба Дивноморское», которые на базе заводов делают нормальное, ординарное вино, его не надо стесняться. А потом за дело взялись такие, как Паша Швец, совершенно гениальный маркетолог, умеющий и заинтересовывать людей, и делать по-настоящему качественный продукт. Я считаю, что помимо объективных критериев оценки вина, играет роль насколько оно этично сделано на Земле и какую имеет энергию. Это можно описать с метафизической стороны, но чистый сок винограда, который без химии и воздействия извне, превращается в вино, на базовом уровне оказывается ближе человеку. В каком-нибудь «марочном» ты никогда не найдешь пены от клубники или малинового листа – непридуманных чистых ароматов.
Пейте больше Шампани и экспериментируйте. Сейчас стало больше виноделов, которые производят шампанское в стиле тихого вина. У него довольно длительное развитие в бокале, что позволяет его оценить полноценно. С уходом перляжа (игра пузырьков в бокале игристого вина — Прим. ред.) и атаки в носу, ты начинаешь полностью понимать суть вина.
Что взять к новогоднему столу?
Шампанское! Тимоти Стробель, например, производит исключительные вина на основе органического земледелия.
Что будем пить в 2023 году?
2023-й станет годом творчества. Открылась дорога в будущее и для сомелье, и для российского виноделия. Будем экспериментировать!
Лучший похмельный рецепт
Собраться с друзьями, с которыми провел вечер, красиво позавтракать и пойти в аквапарк или на тайский массаж.
Женя Фадеев, Ольга Борис, Виктория Малышева
Ольга Борис, сомелье винного бара Zazazu и французского бистро Mon Chouchou
Гости стали очень образованными и любопытными! Страх перед неизведанным сменился живым интересом, поэтому свои карты я стараюсь сделать максимально разнообразными с винами Шампани, редкими креманами из Жюры, Лиму, Бордо, Луары, Бургундии. Несмотря на то, что есть сложности с привозом, чувствуется общее хорошее настроение: почти каждый месяц мы выезжаем в Европу в наши любимые винодельческие места (был даже тур в Пьемонт на сезон белого трюфеля), там всегда нас ждут и готовы сотрудничать.
За год количество потребителей российского вина выросло в разы, в ресторанах даже требуют определенных виноделов. Многие за время пандемии путешествовали по «винным» областям России, владельцы хозяйств инвестировали в инфраструктуру и винный туризм.
В 2023-м году будем пить Шампань от рекольтанов (производители Шампани, которые делают вино только из собственного винограда — Прим. ред.) и игристые вина из неожиданных для всех регионов. Венгрия, Хорватия, петнаты из чешского региона Моравия, бразильское вино, изготовленное по традиционному шампанскому методу. Продолжится ренессанс забытых сортов винограда — «алиготе» и «гаме».
Что взять к новогоднему столу?
Салат «А-ля рус» с копченой семгой, черную икру и шампанское, желательно постаревшее или от стильного рекольтана. Например, биодинамику от молодого семейного хозяйства Воэт и Сорбе – их вина распределяются по квоте, которая обычно не превышает 300 бутылок.
Что будем пить в 2023 году?
Игристые вина из неожиданных регионов: Венгрия, Чехия, Хорватия, Бразилия.
Лучший похмельный рецепт
Самый вкусный рыбный суп во вселенной и главная достопримечательность Франции — буйабес! Обязательно закажу его 1 января у нашего бренд-шефа Дмитрия Решетникова.
Саша Кальм, Женя Фадеев, Ольга Борис, Александра Кузьмина
Александра Кузьмина, сомелье винного ресторана Commons
В ресторане я всегда делаю упор на маленькие семейные хозяйства, а в 2023-м это станет глобальным супертрендом. За прошедший год много российских виноделен заявило о себе, а теперь они растут как на дрожжах. Вино из Волгоградской области, как вам такое? Там есть гибридный сорт «мариновский» – странно, не сказала бы, что вкусно, но шаги есть! У некоторых соотечественников получается делать поистине уникальные вина. Семейная винодельня «Дача Сердюка» из Ростова-на-Дону работает с автохтонами (сорт винограда, который родился природным путем, растет в конкретном регионе — Прим. ред.) – сортами «сибирьковым» и «красностопом». Великолепные игристые есть в Северной Осетии у Константина Дзитоева, его петнат – моя любовь!
В новом году ждем все больше легких вин Испании, Бордо и Юга Франции. Будет и что-то новое. Образцы из Восточной Европы – Словении, Чехии, Венгрии и Сербии. У последних есть классная кадарка, сочнейшее вино в натуральном стиле с хорошим потенциалом развития.
Что взять к новогоднему столу?
Обязательно Шампань! Например, натуральное и самобытное вино Бенджамина Шоппена или ужасно гастрономическое Андре Бофора. Если хочется белого, то обратите внимание на вина из Жюры, Андалусии и Тенерифе, а если красного – переосмысленные клареты (общее название красных вин Бордо и сухих вин в похожем стиле, но производимое за пределами Франции — Прим. ред.).
Что будем пить в 2023 году?
Вина Восточной Европы. О себе заявят Словения, Чехия, Венгрия и Сербия.
Лучший похмельный рецепт
Комбуча – лучше много и разной. Сейчас не проблема найти модный чайный гриб и в ритейле, и в ресторанах. Закупите домой заранее!
Виктория Малышева, сомелье Aster и кафе René в Доме Книги
В 2022-м российское вино совершило прорыв, в первую очередь в сознании наших сограждан. Все меньше гостей пугаются и воротят нос, все больше интересуются и делятся собственным опытом. Думаю, что в следующем году тренд на Россию сохранится и будет набирать обороты. Мы очень долго к этому шли, а ситуация в мире только стала катализатором. Уже сейчас стало больше слышно про маленькие хозяйства. Например, у «Сухой горы» из Краснодарского края участок действительно находится на горе, которую они засадили виноградом и создают моносортовые вина, используя сталь для ферментации. Винодельня «Бельбек» у одноименной реки в Севастополе за последний год значительно улучшилась.
Что взять к новогоднему столу?
Блан де Блан от Бернхарда Убера. Хрустальный, искристый и пронзительный зект (немецкое игристое вино — Прим. ред.) из Бадена, произведенный из 100% «шардоне». Их виноградникам больше 700 лет, работают только с бургундскими сортами.
Что будем пить в 2023 году?
Ощутим устойчивый тренд на Россию и ну без Шампани не останемся.
Лучший похмельный рецепт
Мое гарантированное спасение от похмелья – это скрэмбл с беконом и креветками из Aster, большая чашка фильтр-кофе и стакан апельсинового фреша.
Саша Кальм, сомелье итало-ливанского ресторана Mina
Если ты никогда не обращал внимания на винную карту в ресторанах, то можно и не заметить никаких изменений. Самой громкой новостью для людей стал запрет на новозеландский совиньон, но и тут уже появились новые каналы ввоза бутылок в Россию. Что-то всегда остается неизменным! Люди хотят пить вино, но платить за него привычные деньги. Так что мы услышим много новых имен и познакомимся с неожиданными регионами. Будем открывать для себя больше автохтонов, сохранится тренд на органику и получится ситуация win-win – натуральные вина и еще неизвестные производители, которые пока не могут дорого стоить.
Появится Восточная Европа и регионы Старого Света, которые никто сходу обычно не называет. Например, вина из Бьерсо – это регион на северо-западе Испании, в долине, окруженной горами. Вангую, что в 2023 году будет актуальна Андалусия, а вот итальянскому региону Лацио, где находится Рим, модному стать не суждено. Там производят вино для людей, живущих вокруг, его дорого привозить и это того не стоит.
Российское виноделие подтянулась за последний год, возможно из-за паники «нам будет нечего пить». По крайней мере, у него теперь больше шансов стать лучше, потому что больше профессионалов оценивают и обсуждают отечественных производителей. Сейчас проводят очень много винных салонов, презентаций, встреч с виноделами. Найти бутылку классного российского вина даже в топовых ресторанах – теперь не проблема. Так что наше виноделие точно шагнуло вперед, хотя бы в карты премиальных заведений.
Что взять к новогоднему столу?
Любые креманы – буржуазный шик по-пролетарски и очень празднично.
Что будем пить в 2023 году?
Вина Восточной Европы и непопулярных регионов Старого Света.
Лучший похмельный рецепт
Мой спасение – большая миска фо бо с Василеостровского рынка. После него возникает чувство полного перерождения.
Редакция напоминает, что чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит здоровью человека!
Комментарии (0)