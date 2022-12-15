Как выбрать вино на полках магазинов? 6 секретных лайфхаков от винного эксперта

Давайте договоримся, что во всех пунктах мы заранее принимаем для себя следующее правило: мы в магазине, не в ресторане, не в винотеке и не в винном погребе. Это значит, что практически все вина, которые представлены на полках, уже готовы к употреблению. Их не надо хранить, и можно пить прямо сейчас, так как виноделы уже постарались и все выдержали или не выдержали (в зависимости от задуманной стилистики) за вас.