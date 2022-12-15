Как выбрать вино на полках магазинов? 6 секретных лайфхаков от винного эксперта

Сколько раз мы сталкивались с непримиримыми противоречиями и впадали в анабиоз при выборе той самой бутылки вина в супермаркете! Ксения Ковчина, член международной ассоциации сомелье (ASI Certified Silver) и Союза Сомелье и Экспертов России, а также автора именного телеграм-канала, поделилась самым ценным (и актуальным!) — важными правилами покупки вина в обычном магазине.
Давайте договоримся, что во всех пунктах мы заранее принимаем для себя следующее правило: мы в магазине, не в ресторане, не в винотеке и не в винном погребе. Это значит, что практически все вина, которые представлены на полках, уже готовы к употреблению. Их не надо хранить, и можно пить прямо сейчас, так как виноделы уже постарались и все выдержали или не выдержали (в зависимости от задуманной стилистики) за вас.
- Не берите розовое вино в супермаркете, если оно старше 3-х лет и цветом напоминает луковую шелуху. Поверьте, оно не только некрасиво смотрится, но и, скорее всего, чрезвычайно неприятно пахнет. У правила «не брать розе старше 3-х лет» бывают исключения, это, к примеру, французский Тавель (деревня в Провансе. — Прим.ред.), но такие вина вряд ли встретятся на полке сетевого магазина по причине редкости на российском рынке в таком ценовом сегменте.
- Правило 3-х лет также действует на одном исключительно мною любимом белом сорте винограда — Вионье. На исходе 3,5 лет это моносортовое вино имеет дурную привычку — пахнуть цветной капустой. Согласитесь, такое себе счастье в бокале.
- Если вы начинающий пользователь в мире вина и пытаетесь найти общий язык с ограниченной полкой магазина, смотрите на дату розлива. Чаще всего она указана на контрэтикетке. И в этом случае всегда работает правило: чем она «свежее», тем лучше. Поверьте, профи тоже иногда видят в сетевых магазинах необыкновенные «залетные» вина по чрезвычайно низкой цене, хватают их скорее, а оказывается, что вино стоит уже 6 лет минимум. И никто не знает, грелось ли оно на солнце или у батареи, ссохлась ли там пробка и прочее. В идеале красные вина находятся в лучшей их форме первые 2 года, а белые и розовые — год после розлива.
- Правило сокращений или «правило 3-х букв». Всякими приятными трех-, двух- или четырехбуквенными обозначениями (AOP, AOC, DOC, DO, DOCG) в странах Европы принято выделять регионы, которые имеют законодательно закрепленные требования к винодельческой продукции, как то территорию, с которой собран виноград для вина, минимальный процент содержания определенного сорта, выдержку в бочках, ограничение урожайности и так далее. Не факт, что вам понравится вкус, но, во всяком случае вы можете быть уверены, что это вино точно прошло отбор по некоторым качественным ступеням.
- Если вы видите бутылки на очень высоких полках, вино оттуда лучше брать с осторожностью. Почему? Законы физики! Наверху, скорее всего, гораздо теплее, чем положено для хранения, есть вероятность получить напиток с дефектом. Однажды собственноручно вытащила бонус с такой полки — красную Рону (винодельческий регион Франции, второй по производству вин категории AOC после Бордо. — Прим. ред.) с ярким ароматом маринованных огурцов, незабываемое было органолептическое впечатление.
- Последнее и любимое: если вы видите бутылку, сделанную так, что «цыгане бы первыми увели ее из магазина», или такую фактурную, что лепнине на ней позавидовал бы сам Церетели, не надо ее брать. Подумайте, сколько стоит сама тара, и если в нехитрой математике что-то да останется, вот столько и будет стоить вино в ней.
Редакция напоминает, что чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит здоровью человека!
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