Космическая пыль: как покрасить яйца в черный с помощью вина. Инструкция

Мы устали от традиционных пасхальных наборов и настораживаемся, когда видим жемчуг, перья и фетровых бабочек, прилипших к яйцам на праздничном столе. Публикуем инструкцию как с помощью вина добиться эффекта космической пыли от автора кофейни Cookies (Моховая ул., 14) и блога 15restaurants Сони Петровой. Цвет настроения черный!