Космическая пыль: как покрасить яйца в черный с помощью вина. Инструкция

Мы устали от традиционных пасхальных наборов и настораживаемся, когда видим жемчуг, перья и фетровых бабочек, прилипших к яйцам на праздничном столе. Публикуем инструкцию как с помощью вина добиться эффекта космической пыли от автора кофейни Cookies (Моховая ул., 14) и блога 15restaurants Сони Петровой. Цвет настроения черный!
Я решила красить вином. Яйца получаются черные, шершавые, а еще с блестками. Особенно они переливаются под электрическим светом.
- Дано: литровая бутылка саперави (подешевле) и 10 яиц. Яйца варила прямо в вине. Если яйца не покрыты до конца залейте водой.
- Довести до кипения, поварить 12 минут.
- Выключить и оставила до утра — это часов 10-12.
- На утро черненькие, блестящие и с отпечатками пальцев. Поэтому перед варкой не забудьте яйца хорошенько помыть, тогда окрас получится однородный, а не как у меня (на фото).
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