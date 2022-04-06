«У нас в пиве из отечественного — только вода»: российские пивовары о том, что будет с крафтом

Что изменилось на российском рынке пива

Для российских пивоваров — крупных заводов и крафтовых производств — на данный момент не поменялось ничего, кроме цен на сырье и оборудование, которые поднялись не только из-за курса рубля, но и усложненной логистики. Российский солод, к примеру, в начале февраля стоил около 50 руб. за килограмм, а на прошлой неделе уже 68 руб. Дефицита импортного хмеля и солода на рынке пока нет, запасов у поставщиков хватит еще на 4-6 месяцев. Те, кто экспериментирует с пивом и фруктами, столкнулся с подорожанием европейских соков и теперь планируют переориентироваться на краснодарских поставщиков и Азию.

«Все ищут обходные пути, уже регистрируются компании дистрибьюторов в Казахстане. Хмель не исчезнет, будет дороже из-за трудностей с ввозом», — рассказывает Алексей Мельников, управляющий бара Dolphinwolf — это сайд-проект пивоварни Ostrovica (Челябинская область). По его словам, сетевые пабы уже активизировались и просят локальных производителей поставить им пиво на краны.