«У нас в пиве из отечественного — только вода»: российские пивовары о том, что будет с крафтом

Крупнейшие пивоваренные компании объявили о повышении цен на продукцию на 5–20%. Рост цен, уход с рынка мировых пивных брендов от Carlsberg до Heineken, дефицит алюминиевых банок, усложненная логистика и проблемы с отечественным сырьем — на фоне санкций со сложностями столкнулись даже отечественные производители пива. «Собака.ru» узнала, что будет с российским крафтом и поговорила с локальными пивоварами.
Что изменилось на российском рынке пива
Для российских пивоваров — крупных заводов и крафтовых производств — на данный момент не поменялось ничего, кроме цен на сырье и оборудование, которые поднялись не только из-за курса рубля, но и усложненной логистики. Российский солод, к примеру, в начале февраля стоил около 50 руб. за килограмм, а на прошлой неделе уже 68 руб. Дефицита импортного хмеля и солода на рынке пока нет, запасов у поставщиков хватит еще на 4-6 месяцев. Те, кто экспериментирует с пивом и фруктами, столкнулся с подорожанием европейских соков и теперь планируют переориентироваться на краснодарских поставщиков и Азию.
«Все ищут обходные пути, уже регистрируются компании дистрибьюторов в Казахстане. Хмель не исчезнет, будет дороже из-за трудностей с ввозом», — рассказывает Алексей Мельников, управляющий бара Dolphinwolf — это сайд-проект пивоварни Ostrovica (Челябинская область). По его словам, сетевые пабы уже активизировались и просят локальных производителей поставить им пиво на краны.
Импортный хмель и оборудование
Все местное пивное производство можно разделить по степени «заточенности» на Европу и Америку. Есть сорта, которые возможно сварить из российского солода, а есть сорта, получить которые из него нельзя. Александр Романенко, совладелец петербургской пивоварни «Бакунин», сообщил, что для New England Pale Ale они используют дорогую хмелевую пыльцу из США, аналогов которой не найдешь нигде больше. «С хмелем с немецких плантаций проблем быть не должно, думаю, Германия — первая страна, которая не будет банить поставщиков», — считает Александр.
Помимо сырья подорожали этикетки. «Оказывается, мы в России ничего не делаем. У нас в пиве из отечественного — только вода. Банка наполовину наша. Ламинация и лак — Финляндия и Германия. Даже этикетка — европейская!», — жалуется пивовар Ostrovica Всеволод, прилетевший из Челябинска. Он объяснил, что крафтовым производителям необходимо дорогое и качественное сырье, тогда как «на заводе "Балтика" могут из достаточно дешевого сырья сделать прозрачное, чистое пиво» — у них есть специальные фильтры и пастеризаторы.
Уход пивных корпораций с российского рынка
Основные игроки российского пивного рынка считают, что ушедшие и приостановившие свою деятельность на территории РФ компании, вернутся. По мнению Александра Романенко («Бакунин», Rockets & Bishops, Stereo, Kiosk) множество компаний перестали работать с Россией скорее из-за давления США. «Действия корпораций всегда связаны исключительно с деньгами. Две основы западного мира — незыблемость частной собственности и разделение бизнеса и государства (в Советском союзе было все наоборот). Внезапно Америка говорит бизнесу, как себя вести. Сколько у "Макдоналдса" частной собственности в России? Космическое количество. Я думаю, что серьезные компании не будут это терпеть. Как только все поутихнет и успокоится — много кто вернется».
Что будет дальше?
Почти все основные игроки рынка крафтового пива прогнозируют повышение спроса на российский напиток. Объем производства скорее всего не будет сокращаться, но будут рокировки в сортах. Цены на продукцию неизбежно повысятся. Команда AF Brew, например, учла подорожание только импортных ингредиентов, цена которых привязана к курсу рубля, пересчитала по новому курсу все сырье, которое поставляют из-за границы, и вышли на подорожание порядка 16% (от 40 до 60 рублей на литр).
«Расцвет российского пива должен был случиться давно. Мы давно научились его варить, просто всему свое время. Импортное пиво скорее всего вернется, но будет не так востребовано как раньше. Петебургские "крафтовики" закрывают потребность во всех стилях всех стран. Мощностей для получения и обеспечения солода технически хватит и на соседние страны. Заводов достаточно, но пока неизвестно, насколько они готовы давать необходимые сорта. Русское пиво, сваренное на русском солоде, не так уже плохо, наши претензии к органолептике обычно не связаны с качеством сырья, а с тем, откуда растут руки у пивовара», — рассказывают предприниматели.
Инициативы и пивной комитет
Крафтовые команды Петербурга уверяют, что пивное производство в России недостаточно поддерживается государством. «Никакой комитет нам не помогает. Есть Союз российских пивоваров, но он номинальный — союз ради союза — важные решения там не принимаются. В нем состоят крупные и мелкие производители и пытаются как-то взаимодействовать с Росалкогольрегулированием», — говорит команда Ostrovica. Осенью 2022 года в РФ должны быть установить обязательную маркировку пива (сроки уже сдвинули на 2023 год): «Скорее всего эта "инициатива" вообще заглохнет и хорошо, потому что это был бы удар для крафтовых производителей. На пиво планировали ввести акцизную марку, как на крепкий алкоголь, QR-коды на банках. Маленьким заводам и пивоварням пришлось бы покупать специальное оборудование, а оно очень дорогое».
Основатель «Бакунин» Александр Романенко планирует создать комитет по развитию пивоваренной отрасли на основе Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». По его словам, есть много «кривых законов, которые мешают заниматься пивом». В числе первых целей — отменить преграды для лизинга (РАР не ставит на учет оборудование, приобретенное таким способом). «Винное оборудование можно взять в лизинг, а пивное — нет. Если бы разрешили, то в России за пару лет появилось порядка 300 новых пивоварен», — отмечает предприниматель.
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