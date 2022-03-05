Обнуление импорта и ренессанс всего производства в стране — Алексей Буров (ресторанная группа Dreamteam) о том, что нас ждет в общепите

Несмотря на невероятную сложность, как эмоциональную, так и физическую, точно стоит сохранять самый главный фокус (core value) бизнеса: даже в условиях тотальных санкций, закрытия импорта и дефицита мы все равно будем нацелены на самый лучший исходный продукт и искреннее гостеприимство. ​