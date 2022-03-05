Обнуление импорта и ренессанс всего производства в стране — Алексей Буров (ресторанная группа Dreamteam) о том, что нас ждет в общепите

Обнуление импорта, падение платежеспособного потребительского спроса на 50-60% и ренессанс всего производства в стране — Алексей Буров, совладелец ресторанной группы Dreamteam (пивоварня, а также рестораны «Траппист», Pame, Forno Bravo Centrale и Smoke BBQ) сформулировал 10 основных тезисов о том, что ждет рынок в ближайшие месяцы.
Несмотря на невероятную сложность, как эмоциональную, так и физическую, точно стоит сохранять самый главный фокус (core value) бизнеса: даже в условиях тотальных санкций, закрытия импорта и дефицита мы все равно будем нацелены на самый лучший исходный продукт и искреннее гостеприимство.
- Не тотальное, но массовое закрытие офисов международных компаний (значит выход на рынок труда многих наших гостей). Компенсирующим фактором будет чрезвычайно низкий уровень безработицы в двух столицах. Платежеспособный спрос ощутимо упадёт даже в самых жирных ресторанах.
- Обнуление импорта: все, что едет с континентальной Европы — встанет, надолго или нет предсказать не могу, но ощутимых перебоев я бы ждал до середины лета. При этом не забываем, что Россия входит в ЕАЭС, а значит у нас нет экономических границ с рядом стран. Если в 2014 избежать контрсанкций нам помогала Белоруссия, то сейчас точкой опоры может стать Казахстан, как серый транзитный хаб для всего, что в Россию отказались возить европейцы или американцы. В сухом остатке: сбои будут, все подорожает, но если что-то нужно будет — купить это будет возможно.
- Как следствие, может произойти, а может не произойти ренессанс всего производства в стране. Проблемой и ограничением в этой ситуации является то, что выход на другой уровень локализации (производство, оборудование, переработка), это совершенно другой уровень научно-технических компетенций и глубина инвестиций. И то, и то в России традиционно оставлялось на потом, ведь всегда была достаточно глупая уверенность, что любой вопрос можно «порешать» за деньги. Однако сейчас западный мир четко дал понять, что business as usual больше не работает.
- Для всех сервисных бизнесов критично важным является замена продуктов, ресурсов и материалов на локальные. Причем локальность определяется не самим фактом производства в стране, а глубиной этого производства. Например, для нашей пивоварни критичной является зависимость от импортного солода и хмеля. И если с солодом варианты есть, то хмель импортный на 100%. Можно ли его высадить тут? Да, но нужно 3-5 лет, селекция, земля, эксперименты.
- Туристическая отрасль начала меняться, начиная с 2014 года. Сейчас к этому добавилось закрытие неба (а значит, никаких полетов в Европу и в сторону двух Америк), а также обнуление потока европейских и американских туристов, которые были целевой аудиторией некоторых ресторанов. Эмираты, ЮВА и Россия, как наши основные туристические направления, так и источники турпотока.
- Помимо отказов всех компаний первого мира потребительского сектора работать с Россией (техника, одежда, автомобили), две крупнейшие судоходные компании мира Maersk и MSC запретили принимать заказы в Россию. Это уже больше похоже на торговую блокаду/эмбарго, и поменяет потребительский ландшафт радикально. Дефицит будет не только спроса, но и предложения.
- Десятки и сотни талантливых людей из разных отраслей, реальные двигатели своих индустрий просто эшелонами уезжают из России. Помимо того, что это наши гости, это еще и цвет страны, люди, которые всегда ставили на нее и хотели оставаться и развиваться именно тут.
- Падение платежеспособного потребительского спроса примерно на 50-60%. Конкретно для ресторанного рынка это означает изменение моделей, подходов и колоссальное сокращение занятости в секторе (а это миллионы людей по всей стране).
- Что будет с развитием новых технологий, производств, ферм? Все, что можно сделать головой и руками, полагаю, начнет делаться руками и головой.
- Если в вашей прогнозной модели есть ожидание, что цены на отечественные продукты и напитки сохранятся или поднимутся не сильно, то это предположение верно лишь отчасти: все, что можно грузить на восток в валюте — будет грузиться туда. «Мираторг», «Праймбиф», «ЭФКО», «Русагро» и другие агрохолдинги, а также рыботорговцы и поставщики удобрений (что косвенно влияет на цены) просто пересчитают свои прайсы по новому курсу валют и никакой разницы с импортом не будет. И государство их всячески в этом поддержат: как и любой второстепенной (с точки зрения бытовых товаров) экономике мира, нам нужно будет много валюты, а, значит, никаких ограничений по экспорту в угоду поддержки внутреннего рынка мы точно не увидим.
Комментарии (0)