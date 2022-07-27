Расследование: как производят продукты для супермаркетов. Трансжиры, удешевление и продление срока годности

Во второй половине XX века для людей насыщенный жир был дьяволом в сфере питания. В течение 50 лет диетические организации — сначала в США, потом в Соединенном Королевстве и во всем мире — делали его козлом отпущения, ответственным за ожирение, сердечные заболевания и инсульты. Рекомендации здравоохранения поддерживали панику, требуя избегать насыщенных жиров при «здоровом питании». Поскольку этот догмат питания был выдвинут со всей характерной самоуверенностью «доказательной» науки, он превратился в неоспоримую господствующую точку зрения, которая не только проникла во все соответствующие государственные организации и систему здравоохранения, но и была принята пищевой промышленностью, которая с энтузиазмом стала осваивать свою новую роль поставщика якобы более здоровых альтернатив.

Насыщенные жиры — жиры, состоящие из насыщенных жирных кислот. Жирные кислоты — это карбоновые кислоты, молекула которых, как правило, представляет собой неразветвленную цепочку из атомов углерода (от 4 до 24 атомов), на одном конце которой находится карбоксигруппа —COOH, а второй конец именуется метиловым (конечная группа —CH3 ). У насыщенных кислот все связи между атомами углерода в этой цепочке одинарные (например, пальмитиновая кислота, входящая в состав большинства животных жиров и растительных масел). У ненасыщенных кислот есть двойные (а иногда тройные) связи между атомами. Если такая связь одна, то это мононенасыщенная кислота (например, олеиновая, содержащаяся в животных и растительных жирах), а если их несколько — полиненасыщенная кислота (например, сорбиновая, найденная в рябиновом соке). Если присоединить к ненасыщенной кислоте атомы водорода, то двойные и тройные связи превратятся в одинарные и вещество станет насыщенным (такой процесс называется гидрогенизацией жиров).