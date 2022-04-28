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30 способов по максимуму (и небанально!) использовать цитрусовые, картофель, морковь и стебли

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Рис из цветной капусты, торт из пастернака и цитрусовая гремолата — в энциклопедии по миру продуктов и блюд подсмотрели в книге Лоры Глэдуин «Такая красивая еда» десятки способов съесть любой продукт!

10 способов есть цитрусовые

  • Приготовить кекс

Мелко натрите цедру и добавьте в тесто для кекса или выложите на дно формы для выпечки тонко нарезанные цитрусовые и сверху залейте тестом.

  • Замариновать курицу

Смешайте тертую цедру и сок лимона с оливковым маслом и сушеными орегано или тимьяном, добавьте нарезанную кубиками курицу и оставьте на тридцать минут перед запеканием. 

  • Сделать гремолату

Мелко нарежьте петрушку и чеснок, затем смешайте с тертой цедрой лимона — эта смесь отлично сочетается с тушеным мясом в густой подливке.

  • Приготовить освежающий напиток

Нарежьте любые цитрусовые и взбейте в кухонном комбайне с сахаром и водой. Затем процедите в кувшин и разбавьте водой по вкусу.

  • Освежить овощи

Перед варкой моркови или других корнеплодов добавьте в воду немного лимонного сока, кусочек сливочного масла и по щепотке соли и сахара.

  • Приготовить вкусную пасту

Возьмите полстакана оливкового масла, столько же тертого пармезана, добавьте тертую цедру и сок половины лимона и перемешайте с готовыми спагетти.

  • Оживить суп

Несколько капель лимонного сока добавят яркости большинству домашних супов.

  • Сделать заправку для салата

Смешайте одну часть сока цитрусовых с тремя частями растительного масла и добавьте на выбор очень мелко нарезанный лук-шалот, свежую зелень, чеснок или мед. 

  • Выжать на тако или фахитас

Подайте с этими мексиканскими блюдами дольки лайма — и увидите, что их сок придал блюду изюминку.

  • Приготовить лаймовый сахар

Посыпьте ломтики ананаса, папайи или манго смесью тёртой цедры лайма и сахара.

10 способов есть корнеплоды и клубни

  • Сделать домашние чипсы

Нарежьте тонкими ломтиками морковь или пастернак, перемешайте с маслом, обваляйте в мелкой кукурузной муке и паприке и запеките в горячей духовке.

  • Сделать оладьи

Натрите корнеплоды на терке, отожмите жидкость с помощью чистого кухонного полотенца, добавьте мелко нарезанный лук, вбейте яйцо и обжарьте на масле.

  • Добавить в картофельное пюре

Сварите морковь, пастернак или любые другие корнеплоды вместе с картофелем или вместо него.

  • Сделать торт

Добавьте тертые корнеплоды в тесто для торта — пастернак или морковь хорошо подходят для многих вариантов.

  • Приготовить на гриле

Нарежьте корнеплоды тонкими ломтиками, обжарьте на гриле и полейте сливочным маслом с ароматными добавками. Или заверните в фольгу и запекайте целиком на углях.

  • Добавить запеченные корнеплоды в салат

Печеная свекла, морковь или пастернак отлично дополнят любой зимний салат с обжаренными орехами и капелькой меда.

  • Приготовить суп

Сварите суп из любых корнеплодов со своими любимыми травами и специями. Особенно вкусный суп получится, если корнеплоды предварительно запечь.

  • Сделать вафли или блины

Добавьте тертые сырые корнеплоды в тесто для вафель или блинов перед выпеканием.

10 способов есть цветную капусту, брокколи, кольраби, стебли и побеги

  • Добавить в пасту

Добавьте небольшие соцветия брокколи, цветной капусты или романеско в воду с пастой за пару минут до ее готовности. В тарелке такую пасту можно приправить оливковым маслом, чесноком, хлопьями чили и пармезаном.

  • Подать спаржу с яйцом

Стебли спаржи вкусно есть, макая в яйцо всмятку, также можно обжарить спаржу, завернув в ветчину или бекон.

  • Сделать салат из сердцевины пальмы

Тонкие ломтики сердцевины пальмы смешайте с нарезанными помидорами черри, авокадо и заправкой из мёда и сока лайма. Это отличное блюдо для летнего барбекю.

  • Сделать «рис» из цветной капусты

Цветную капусту натрите на крупной тёрке или измельчите в крошку в кухонном комбайне, немного отварите на пару и перемешайте с травами и поджаренными специями по вкусу.

  • Приготовить зеленый соус

Взбейте в кухонном комбайне вареные или консервированные артишоки либо приготовленную на пару спаржу с чесноком, пармезаном, оливковым маслом, лимонным соком и кедровыми орехами.

  • Есть сырыми

Маленькие соцветия цветной капусты или романеско, тонкие ломтики фенхеля или кольраби, черешки сельдерея и стебли спаржи вкусно есть сырыми, обмакивая в соусы.

  • Добавить текстуру супу

Тонко нарезанный корень лотоса или побеги бамбука отлично подходят для супов в азиатском стиле.

  • Запечь

Цветная капуста и романеско хороши для запекания. Полейте их оливковым маслом и добавьте немного специй, пикантного сыра или жареных орехов и семечек.

  • Сделать оладушки 

Смешайте зерна кукурузы со взбитым яйцом и вашей любимой специей, добавьте креветки, кокос, зелень и лайм — сюда подойдёт все, вбейте яйцо и выпекайте. 

  • Добавить в коул-слоу

Тонко нарезанные или натертые кольраби, фенхель или сердцевина пальмы — хорошее дополнение к капустному салату.

Отрывок предоставлен издательским домом ИД «Поляндрия»

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