30 способов по максимуму (и небанально!) использовать цитрусовые, картофель, морковь и стебли

10 способов есть цитрусовые

Приготовить кекс

Мелко натрите цедру и добавьте в тесто для кекса или выложите на дно формы для выпечки тонко нарезанные цитрусовые и сверху залейте тестом.

Замариновать курицу

Смешайте тертую цедру и сок лимона с оливковым маслом и сушеными орегано или тимьяном, добавьте нарезанную кубиками курицу и оставьте на тридцать минут перед запеканием.

Сделать гремолату

Мелко нарежьте петрушку и чеснок, затем смешайте с тертой цедрой лимона — эта смесь отлично сочетается с тушеным мясом в густой подливке.

Приготовить освежающий напиток

Нарежьте любые цитрусовые и взбейте в кухонном комбайне с сахаром и водой. Затем процедите в кувшин и разбавьте водой по вкусу.

Освежить овощи

Перед варкой моркови или других корнеплодов добавьте в воду немного лимонного сока, кусочек сливочного масла и по щепотке соли и сахара.

Приготовить вкусную пасту

Возьмите полстакана оливкового масла, столько же тертого пармезана, добавьте тертую цедру и сок половины лимона и перемешайте с готовыми спагетти.

Оживить суп

Несколько капель лимонного сока добавят яркости большинству домашних супов.

Сделать заправку для салата

Смешайте одну часть сока цитрусовых с тремя частями растительного масла и добавьте на выбор очень мелко нарезанный лук-шалот, свежую зелень, чеснок или мед.

Выжать на тако или фахитас

Подайте с этими мексиканскими блюдами дольки лайма — и увидите, что их сок придал блюду изюминку.

Приготовить лаймовый сахар

Посыпьте ломтики ананаса, папайи или манго смесью тёртой цедры лайма и сахара.