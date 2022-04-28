30 способов по максимуму (и небанально!) использовать цитрусовые, картофель, морковь и стебли

Рис из цветной капусты, торт из пастернака и цитрусовая гремолата — в энциклопедии по миру продуктов и блюд подсмотрели в книге Лоры Глэдуин «Такая красивая еда» десятки способов съесть любой продукт!
10 способов есть цитрусовые
- Приготовить кекс
Мелко натрите цедру и добавьте в тесто для кекса или выложите на дно формы для выпечки тонко нарезанные цитрусовые и сверху залейте тестом.
- Замариновать курицу
Смешайте тертую цедру и сок лимона с оливковым маслом и сушеными орегано или тимьяном, добавьте нарезанную кубиками курицу и оставьте на тридцать минут перед запеканием.
- Сделать гремолату
Мелко нарежьте петрушку и чеснок, затем смешайте с тертой цедрой лимона — эта смесь отлично сочетается с тушеным мясом в густой подливке.
- Приготовить освежающий напиток
Нарежьте любые цитрусовые и взбейте в кухонном комбайне с сахаром и водой. Затем процедите в кувшин и разбавьте водой по вкусу.
- Освежить овощи
Перед варкой моркови или других корнеплодов добавьте в воду немного лимонного сока, кусочек сливочного масла и по щепотке соли и сахара.
- Приготовить вкусную пасту
Возьмите полстакана оливкового масла, столько же тертого пармезана, добавьте тертую цедру и сок половины лимона и перемешайте с готовыми спагетти.
- Оживить суп
Несколько капель лимонного сока добавят яркости большинству домашних супов.
- Сделать заправку для салата
Смешайте одну часть сока цитрусовых с тремя частями растительного масла и добавьте на выбор очень мелко нарезанный лук-шалот, свежую зелень, чеснок или мед.
- Выжать на тако или фахитас
Подайте с этими мексиканскими блюдами дольки лайма — и увидите, что их сок придал блюду изюминку.
- Приготовить лаймовый сахар
Посыпьте ломтики ананаса, папайи или манго смесью тёртой цедры лайма и сахара.
10 способов есть корнеплоды и клубни
- Сделать домашние чипсы
Нарежьте тонкими ломтиками морковь или пастернак, перемешайте с маслом, обваляйте в мелкой кукурузной муке и паприке и запеките в горячей духовке.
- Сделать оладьи
Натрите корнеплоды на терке, отожмите жидкость с помощью чистого кухонного полотенца, добавьте мелко нарезанный лук, вбейте яйцо и обжарьте на масле.
- Добавить в картофельное пюре
Сварите морковь, пастернак или любые другие корнеплоды вместе с картофелем или вместо него.
- Сделать торт
Добавьте тертые корнеплоды в тесто для торта — пастернак или морковь хорошо подходят для многих вариантов.
- Приготовить на гриле
Нарежьте корнеплоды тонкими ломтиками, обжарьте на гриле и полейте сливочным маслом с ароматными добавками. Или заверните в фольгу и запекайте целиком на углях.
- Добавить запеченные корнеплоды в салат
Печеная свекла, морковь или пастернак отлично дополнят любой зимний салат с обжаренными орехами и капелькой меда.
- Приготовить суп
Сварите суп из любых корнеплодов со своими любимыми травами и специями. Особенно вкусный суп получится, если корнеплоды предварительно запечь.
- Сделать вафли или блины
Добавьте тертые сырые корнеплоды в тесто для вафель или блинов перед выпеканием.
10 способов есть цветную капусту, брокколи, кольраби, стебли и побеги
- Добавить в пасту
Добавьте небольшие соцветия брокколи, цветной капусты или романеско в воду с пастой за пару минут до ее готовности. В тарелке такую пасту можно приправить оливковым маслом, чесноком, хлопьями чили и пармезаном.
- Подать спаржу с яйцом
Стебли спаржи вкусно есть, макая в яйцо всмятку, также можно обжарить спаржу, завернув в ветчину или бекон.
- Сделать салат из сердцевины пальмы
Тонкие ломтики сердцевины пальмы смешайте с нарезанными помидорами черри, авокадо и заправкой из мёда и сока лайма. Это отличное блюдо для летнего барбекю.
- Сделать «рис» из цветной капусты
Цветную капусту натрите на крупной тёрке или измельчите в крошку в кухонном комбайне, немного отварите на пару и перемешайте с травами и поджаренными специями по вкусу.
- Приготовить зеленый соус
Взбейте в кухонном комбайне вареные или консервированные артишоки либо приготовленную на пару спаржу с чесноком, пармезаном, оливковым маслом, лимонным соком и кедровыми орехами.
- Есть сырыми
Маленькие соцветия цветной капусты или романеско, тонкие ломтики фенхеля или кольраби, черешки сельдерея и стебли спаржи вкусно есть сырыми, обмакивая в соусы.
- Добавить текстуру супу
Тонко нарезанный корень лотоса или побеги бамбука отлично подходят для супов в азиатском стиле.
- Запечь
Цветная капуста и романеско хороши для запекания. Полейте их оливковым маслом и добавьте немного специй, пикантного сыра или жареных орехов и семечек.
- Сделать оладушки
Смешайте зерна кукурузы со взбитым яйцом и вашей любимой специей, добавьте креветки, кокос, зелень и лайм — сюда подойдёт все, вбейте яйцо и выпекайте.
- Добавить в коул-слоу
Тонко нарезанные или натертые кольраби, фенхель или сердцевина пальмы — хорошее дополнение к капустному салату.
Отрывок предоставлен издательским домом ИД «Поляндрия»
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