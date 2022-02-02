Шавервуман, мохнатые помидоры и винное казино: 6 гастрономических настольных игр

Где могут встретиться Шавервуман, мохнатые помидоры и винное казино? «Собака.ru» собрала небольшую подборку гастрономических настольных игр: от развивающих детских до настоящих стратегий или небанальных фэнтези-квестов на выпивание.
«Помидорный джо»
Простая, но очень азартная карточная игра для компании. Каждому игроку нужно защитить свой урожай томатов от голодных гусениц, кротов-шпионов и сорняков, нападать на участки конкурентов, собирать овощи в корзину и отправлять их на склад. Побеждает тот, у кого к концу партии запас мохнатых (они действительно такие!) помидоров больше.
«Открытая кухня»
Шавервуман, фитоняшя и твоя бабуля — таких героев вы встретите в настольной стратегии, придуманной бизнес-тренером Сашей Горевой-Куртышевой. Обилие фишек, карт, планшетов и даже специальных ширм в коробке сначала может напугать, но разобраться в игре получится достаточно быстро. Цель всех участников — открыть один ресторан через бремя черного маркетинга, манипуляции, распределения бюджета и даже воровства. В общем, страсти!
Superburger
Помните фишки? Ту самую стабильную валюту из нашего детства? Круглые картонки этой простейшей карточной игры могут стать их серьезным конкурентом. Цель — собрать самый гигантский бургер с большим количеством ингредиентов. Здесь действует правило: чем больше людей, тем интереснее (детям тоже!).
«Кулинариум»
Ненавязчивая игра с незамысловатыми правилами больше подойдет для детей. Во время гастрономического поединка ребенок узнает о блюдах разных стран и народов, а также из чего делают зефир, как варить щи и какие компоненты нужны для приготовления кваса.
«Винное казино»
Единственный минус игры — бутылки не идут в комплекте. Каждый раз нужно подбирать новые образцы разных сортов, регионов или стран, а с помощью викторины устраивать слепую дегустацию со ставками, винной рулеткой и даже перчаткой сомелье.
«Таверна "Красный Дракон"»
Всем любителям подземелий советуем следовать правилам игры и дополнить ее настоящими напитками — если не «орочьей бормотухой», то точно несколькими пинтами светлого. Как и после любой шумихи в таверне, выигрывает тот, кто остался при своем и на ногах. Выполнять задания нужно будет в роли одного из персонажей: мага, жрицы, воина или плута.
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