Шавервуман, мохнатые помидоры и винное казино: 6 гастрономических настольных игр

«Таверна "Красный Дракон"»

Всем любителям подземелий советуем следовать правилам игры и дополнить ее настоящими напитками — если не «орочьей бормотухой», то точно несколькими пинтами светлого. Как и после любой шумихи в таверне, выигрывает тот, кто остался при своем и на ногах. Выполнять задания нужно будет в роли одного из персонажей: мага, жрицы, воина или плута.