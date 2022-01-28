Диджитал-меню, роботы и дроны: каким будет будущее общепита?

Основатель Probka Family

«Вернется ли общепит в «доковидное» состояние — сложный, почти философский вопрос. Пандемия изменила мир в целом, особенно ту его часть, которая до этого менялась только эволюционно, по миллиметру в столетие. И думаю, что надолго. Но я не заметил каких-то невероятных сдвигов или изменений в индустрии гостеприимства. Работа моих ресторанов не была стройной последние два года, но мы продолжаем делать то же самое – ищем лучшие продукты, вкусно готовим и кормим гостей, устраиваем их праздники, создаем атмосферу. Об изменениях поговорим, когда продукты в ресторан будут доставлять дроны, на кухне — готовить роботы, а обслуживать в зале по диджитал-меню — роботизированные столы… И это, видимо, неминуемо наступит. Но до тех пор, мне кажется, что трагедии или революции в индустрии гостеприимства пока не свершилось.

Уверен, что для каждого из нас сохранится главное: ожидание праздника и хорошего настроения от похода в ресторан, от встречи с любимыми друзьями и наслаждения от общения за бокалом вина и с вкусной едой на столе. Не зря же это относится к вечным ценностям».