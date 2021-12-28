1 января без последствий: как встретить Новый год осознанно

Согласно принципу «Где? Когда? Кто? Что?» следует заранее установить для себя некие правила, которые будут чуточку корректировать текущее потребление алкоголя. Если честно ответить себе на эти вопросы и проанализировать последние разы потребления алкоголя, то можно увидеть, что мы не всегда пьем то, что хочется, с теми людьми, с кем хочется, в то время и в том месте, которые нам нравятся. А значит, что в ближайшее время можно будет скорректировать свое поведение в лучшую сторону.

Помимо принципа «Где? Когда? Кто? Что?» в ответственное потребление алкоголя входит и понятие взаимной ответственности. Конечно, вы не должны отвечать за количество выпитого вашей подругой или другом, однако в ваших силах позаботиться о безопасности окружающих, которые потребляют алкоголь не так осознанно, как вы — вы можете вызвать ему или ей такси и уточнить, доехали ли они до дома. Или, например, в вашей ответственности как организатора мероприятия предусмотреть безалкогольные напитки на новогоднем столе. Или не уговаривать других людей выпить, если они не хотят. Или предложить воспользоваться услугами трезвого водителя, если ваш друг приехал на встречу к вам за рулем, но решил выпить бокал вина. В общем, вы можете быть чуть более предусмотрительным не только по отношению к себе, но и к другим людям.