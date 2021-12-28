1 января без последствий: как встретить Новый год осознанно

Практически каждый из нас испытывал чувство вины на утро после новогоднего корпоратива или вечеринки с друзьями. Особенно грустно, если это происходит 1 января — в день, когда ждешь нового в жизни, а все продолжается по-старому. Чтобы 1 января начать бодро и с чистого листа, следует подготовиться заранее.
Для тех, кто не ищет легких путей, канун Нового года — лучшее время, чтобы начать тренировать свою силу воли и потреблять алкоголь ответственно. Во-первых, в декабрьской суете мы сталкиваемся с большим количеством стрессовых ситуаций. Во-вторых, в это время у нас очень много соблазнов выпить лишнего — корпоративы, вечеринки, застолья. Для достижения баланса требуется уравновесить количество стресса на одной чаше весов и количество невыпитого алкоголя — на другой.
У большинства слова «осознанное потребление алкоголя» ассоциируются с полным отказом от алкоголя. Однако для того, чтобы потреблять алкоголь осознанно, вовсе не требуется переставать его пить совсем. Осознанное потребление алкоголя в целом входит в тренд осознанного образа жизни, и в его основе лежит принцип «Где? Когда? Кто? Что?».
Где?
Ваши привычки в употреблении алкоголя могут изменяться в зависимости от места нахождения. Например, за романтическим ужином в ресторане мы можем выпить гораздо меньше, чем на вечеринке. Поэтому необходимо понимать, где вы находитесь, и быть осторожным, если в определенных местах вы склонны употреблять больше алкоголя, чем обычно.
Когда?
Многие позволяют себе выпить алкоголь в определенные часы — «уже 19:00?» — или, возможно, только по выходным. Однако часто речь идет об отложенном алкоголизме — когда человек в течение рабочей недели выполняет функции ответственного работника и позволяет себе выпить лишнего только по пятницам. Поэтому в ответе на данный вопрос нужно быть максимально честным перед самим собой. «Я пью по праздникам», «в дни выигрыша тендеров», «в дни закрытия кварталов» — уже звучит лучше, однако важно честно себе ответить и на последующие вопросы.
Кто?
Другие люди не несут ответственность за ваши действия, но лучше определить, с какими именно друзьями вам нравится проводить время — не только интересно и весело, но и безопасно и эстетично. Возможно, есть люди, с которыми вам не стоит общаться. Например, на новогоднем корпоративе вам очень интересно беседовать с коллегой на откровенные темы. Однако спустя неделю подробности вашей личной жизни будет обсуждать весь офис. Всегда следует задавать себе вопрос: действительно ли я хочу общаться с этими людьми, безопасно ли это? Особенно в нетрезвом состоянии, когда вы можете сказать или сделать то, что в трезвом состоянии никогда бы не сделали.
Что?
Когда речь идет об употреблении алкоголя, важно осознавать свои предпочтения. Обратите внимание, какой алкогольный напиток вы пьете и что происходит, когда вы его пьете. Есть ли определенные виды напитков, которых вам лучше всего избегать? Может быть, вы бы хотели лучше разбираться в вине? Или пробовать авторские коктейли? Все эти вопросы помогут вам определиться, что вам по-настоящему нравится пить, а что — можно пропустить и не заказывать.
Согласно принципу «Где? Когда? Кто? Что?» следует заранее установить для себя некие правила, которые будут чуточку корректировать текущее потребление алкоголя. Если честно ответить себе на эти вопросы и проанализировать последние разы потребления алкоголя, то можно увидеть, что мы не всегда пьем то, что хочется, с теми людьми, с кем хочется, в то время и в том месте, которые нам нравятся. А значит, что в ближайшее время можно будет скорректировать свое поведение в лучшую сторону.
Помимо принципа «Где? Когда? Кто? Что?» в ответственное потребление алкоголя входит и понятие взаимной ответственности. Конечно, вы не должны отвечать за количество выпитого вашей подругой или другом, однако в ваших силах позаботиться о безопасности окружающих, которые потребляют алкоголь не так осознанно, как вы — вы можете вызвать ему или ей такси и уточнить, доехали ли они до дома. Или, например, в вашей ответственности как организатора мероприятия предусмотреть безалкогольные напитки на новогоднем столе. Или не уговаривать других людей выпить, если они не хотят. Или предложить воспользоваться услугами трезвого водителя, если ваш друг приехал на встречу к вам за рулем, но решил выпить бокал вина. В общем, вы можете быть чуть более предусмотрительным не только по отношению к себе, но и к другим людям.
Для того, чтобы узнать еще больше фактов про алкоголь и ответственное потребление, пройдите тест на DrinkIQ. Тест поможет вам выяснить, какие утверждения относятся к мифам об алкоголе, а какие — подтверждены исследованиями и статистикой. Чем больше мы знаем об алкоголе и культуре его потребления, тем проще нам наладить с ним взаимоотношения или отказаться от них вовсе.
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