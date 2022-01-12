Сооснователь бистро Futura и аспирантка ИТМО создали экспериментальную грибную ферму. Вешенки и ежовики там выращивают на отходах!

«Ясли» – так называется первая стадия, на которой при температуре 25 градусов и влажности 60% культура начинает «есть» субстрат. Сам гриб выделяет ферменты, а потом сам их потребляет. Разрастается он на протяжении двух недель, после чего выкидывает плодовые тела. Это означает, что все готово к стадии плодоношения – «школе», которая сопровождается пониженной температурой и повышенной до 90% влажностью.

У выращивания гастрономических грибов есть свои сложности. С одной стороны, очень внимательный контроль за процессом, с другой стороны – такой жесткий контроль нужен только в «школе». При производстве кожи или дерева этот этап можно пропустить. К примеру, можно высушить мицелий, вставить в него чашку и получится готовая упаковка. Поэтому сейчас весь процесс производства смещен в сторону грибной кожи и строительных материалов. Нужно заставить гриб расти определенным образом, чтобы добиться необходимых показателей – высокий уровень Co2 просто смертелен для подобного производства. Культура вешенки из чашки Петри переносится в особую среду из бензола, целлюлозы, сахара и глюкозы, гриб там размножается и как «медуза» собирается в материал, подобный коже (прим. ред.: в инстаграм-аккаунте ниже показано, как выглядит кожа из грибов).