Алкоголь меняет нашу личность! Почему — объясняет нейропсихофармаколог Дэвид Натт

Как спиртное меняет нашу личность, какие социальные преимущества нам дает алкоголь и что происходит на свиданиях с компьютерной симуляцией женщины, если вы выпили? Британский психиатр и нейропсихофармаколог Дэвид Натт в своей книге «Пить или не пить? Новая наука об алкоголе и вашем здоровье» дает ответы на эти вопросы. «Собака.ru» публикует отрывок.
Выпивка — отличное развлечение, или зачем мы пьем
Чаще всего употребление алкоголя мотивировано желанием приятно провести время в компании. Насколько приятно — на этот вопрос отвечает исследование, которое проводилось с помощью приложения под названием Mappiness. Оно предлагает вам оценить, насколько счастливым вы себя чувствуете по шкале от нуля до 100, а затем просит отметить, где вы находитесь, с кем, и что делаете. В моменты употребления алкоголя люди сообщали об уровне счастья, превышающем обычный в среднем на четыре пункта.
Похожее исследование, и тоже с помощью мобильного приложения, проводила компания Pebble (выпускавшая ныне снятые с производства смарт-часы) — оно подтвердило все, что нам известно об ореоле радости, который окружает выпивку. Приложение просило пользователей оценить, насколько счастливыми они себя ощущают, и указать, чем они занимались за прошедший час. В итоге выяснилось, что алкоголь дарит людям максимальное удовольствие, опережая йогу, тренировки, общение, медитацию, еду и кофеин. Довольно высокие баллы набрал он и при оценке его влияния на энергичность.
Облегчает он и контакты с окружающими. Если вы так нервничаете, что на вечеринке не можете ни с кем заговорить, то первый же глоток спиртного поможет вам преодолеть тревожность и набраться смелости для беседы. Бокал решает проблему, куда девать руки в неловкой ситуации, особенно теперь, когда курение настолько демонизировано. Если же вы приглашены на обед, к удовольствию от спиртного добавляются и другие приятные вещи вроде еды и общения.
Алкоголь помогает обзаводиться социальными связями. Предложить кому-то сходить в паб — укорененный в нашей культуре способ заводить друзей, особенно среди мужчин. Люди тратят вечера и выходные, играя в командные игры, не в последнюю очередь потому, что предвкушают, как после матча всей компанией отправятся в бар.
Алкоголь снижает нашу осведомленность о критическом отношении со стороны окружающих. Но одновременно вам может начать казаться, что другие люди относятся к вам лучше, а вы сами в этот момент настроены к ним более доброжелательно. Счастливая взаимность!
Людям так нравится выпивать вместе, что тут особенно велика вероятность хлебнуть лишнего. В одном исследовании были выявлены четыре основных мотива злоупотребления алкоголем в компании:
- подражание (автоматическое копирование поведения окружающих и количества ими выпитого);
- конформность (стремление вписаться в коллектив);
- гедонизм (стремление оторваться и хорошо провести время);
- релаксация (стремление расслабиться).
Когда мы используем выпивку в качестве клапана сброса давления, такое поведение закрепляется. Многим людям во множестве ситуаций алкоголь дарит именно то, чего они хотят или в чем нуждаются. Хотите почувствовать себя счастливым или развлечься — пожалуйста. Хотите заглушить эмоции — ради бога. Хотите стать своим в компании и уйти в отрыв — алкоголь поможет вам и в этом
Меняет ли спиртное вашу личность?
Скорее всего, не так сильно, как вы думаете. В лабораторном исследовании группам из трех-четырех человек давали алкогольные или безалкогольные напитки , а затем просили сложить мозаику или предлагали тему для группового обсуждения. Задания были подобраны таким образом, чтобы выявить личностные черты участников.
Оценивая себя, испытуемые сообщали, что, выпив, они становятся менее склонными пробовать новое, менее собранными и менее приятными в общении, но более эмоционально устойчивыми и общительными.
Однако другие члены группы утверждали, что единственной замеченной ими переменой было усиление экстравертных черт — выпившие становились более общительными, активными и уверенными в себе. Вывод? Спиртное меняет вас не так сильно, как вам кажется.
Если люди в подпитии действительно меняются, — а у каждого есть знакомый, который в состоянии опьянения плачет или злится, — этим, вероятно, мы обязаны растормаживающему действию алкоголя, который вытаскивает на поверхность любые подавленные эмоции. Обычно мы стараемся контролировать свое поведение, держать чувства в узде и выражать их социально приемлемым способом. Но, выпив, позволяем себе махнуть на все это рукой.
Может случиться и так, что алкоголь сорвет с вас маску и высвободит подавленную агрессию. Согласно исследованиям, личностная характеристика, по которой можно предсказать такое пьяное поведение, — импульсивность , то есть склонность жить одним моментом и неумение прогнозировать последствия своих действий. Это открытие касается как мужчин, так и женщин, хотя мужчины чаще ведут себя агрессивно
Алкоголь и свидания
Существует устоявшееся выражение «пивные очки». Пара коктейлей превращает человека, который вам нисколько не нравится, в исключительно привлекательную личность.
В исследовании, где участников просили рассказать о своих первых свиданиях, женщины сообщали, что алкоголь усиливает чувство интимности, которую они определяли как близость, тепло и душевную связь. А вот для мужчин верно было обратное.
Еще одно исследование показало, что лица немного подвыпивших людей оцениваются как более привлекательные, чем лица трезвых, а вот лица совсем пьяных нравятся нам меньше всего.
Так что же, пить на свиданиях — хорошая идея? Не обязательно. В одном исследовании шесть десятков мужчин в возрасте от 20 до 30 лет отправили на виртуальные свидания с компьютерной симуляцией женщины. Те из них, кто был пьян, оказались куда более сексуально настойчивыми в разговоре.
Вероятно, в большинстве случаев алкоголь смягчает потенциально напряженную и тревожную ситуацию, особенно если это ваше первое свидание. Как минимум разговор пойдет веселее и непринужденнее. К тому же, если уже на первом свидании выяснится, что один из вас пьет больше, чем следовало бы, другой сможет вовремя отказаться от продолжения отношений.
Отрывок для публикации предоставлен издательством «Альпина нон-фикшн»
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