Алкоголь меняет нашу личность! Почему — объясняет нейропсихофармаколог Дэвид Натт

Выпивка — отличное развлечение, или зачем мы пьем

Чаще всего употребление алкоголя мотивировано желанием приятно провести время в компании. Насколько приятно — на этот вопрос отвечает исследование, которое проводилось с помощью приложения под названием Mappiness. Оно предлагает вам оценить, насколько счастливым вы себя чувствуете по шкале от нуля до 100, а затем просит отметить, где вы находитесь, с кем, и что делаете. В моменты употребления алкоголя люди сообщали об уровне счастья, превышающем обычный в среднем на четыре пункта.

Похожее исследование, и тоже с помощью мобильного приложения, проводила компания Pebble (выпускавшая ныне снятые с производства смарт-часы) — оно подтвердило все, что нам известно об ореоле радости, который окружает выпивку. Приложение просило пользователей оценить, насколько счастливыми они себя ощущают, и указать, чем они занимались за прошедший час. В итоге выяснилось, что алкоголь дарит людям максимальное удовольствие, опережая йогу, тренировки, общение, медитацию, еду и кофеин. Довольно высокие баллы набрал он и при оценке его влияния на энергичность.

Облегчает он и контакты с окружающими. Если вы так нервничаете, что на вечеринке не можете ни с кем заговорить, то первый же глоток спиртного поможет вам преодолеть тревожность и набраться смелости для беседы. Бокал решает проблему, куда девать руки в неловкой ситуации, особенно теперь, когда курение настолько демонизировано. Если же вы приглашены на обед, к удовольствию от спиртного добавляются и другие приятные вещи вроде еды и общения.

Исследования показали, что люди, которые пьют в компании, особенно завсегдатаи своих местных пабов , как правило, имеют больше друзей, а следовательно, более высокий уровень эмоциональной поддержки, что является залогом душевного здоровья. Кроме того, они чаще довольны жизнью и активнее вовлечены в дела местного сообщества.

Алкоголь помогает обзаводиться социальными связями. Предложить кому-то сходить в паб — укорененный в нашей культуре способ заводить друзей, особенно среди мужчин. Люди тратят вечера и выходные, играя в командные игры, не в последнюю очередь потому, что предвкушают, как после матча всей компанией отправятся в бар.

Алкоголь снижает нашу осведомленность о критическом отношении со стороны окружающих. Но одновременно вам может начать казаться, что другие люди относятся к вам лучше, а вы сами в этот момент настроены к ним более доброжелательно. Счастливая взаимность!