Медвежатина и настоящая финская уха: 5 очень красивых гастромаршрутов из Петербурга (возможных сейчас!)

Лахденпохья. Ладожские шхеры и карело-финская уха

Не нужно быть бесконечно уставшим, чтобы позволить себе ретрит as it is. На Ладожском озере все для этого есть: умопомрачительные виды национального парка «Ладожские шхеры», скалы и отсутствие назойливой толпы, шагающей на расстоянии 1,5 м друг от друга. Перекусить (или основательно отужинать) дарами карельской природы можно в ресторане Skala на территории отеля Sorola Village. Шеф-повар Александр Андреев работал в Cococo под руководством Игоря Гришечкина, а на здешней кухне сформировал свое меню — вдумчивое, с дичью, северными ягодами и грибами. Уху варит сливочную, с мясистыми кусками форели и печеными овощами, а калитки, помимо рыбных, дает еще и с маринованным ростбифом.

Как добраться: поселок Сорола (от Санкт-Петербурга – 232 км, около 3 часов 30 мин.). На машине по а/д на Сортавала А-121. «Ласточкой» с Финляндского вокзала до станции «Яккима».

Бонус: калитки, форель и локальное пиво можно купить в небольшом кафе-магазине фермы «Алдога» на границе Карелии и Ленинградской области (п. Берёзово, Некрасова, 24). А путешествующим дальше, к примеру, в Сортавалу, рекомендуем заглянуть в кофейню «Хутор Ярви» прямо на дороге. Там готовят отличные блины с припеком (Кортела, 77).