Медвежатина и настоящая финская уха: 5 очень красивых гастромаршрутов из Петербурга (возможных сейчас!)

Всем тем, кто с QR-кодом посвящается! Петербург застыл, а впереди длинные выходные, которые можно (нужно!) провести с отличием. Отправляемся на ландшафтотерапию к Ладожскому озеру, осваиваем туризм в погоне за медвежатиной и карело-финской ухой в профилактических целях. «Собака.ru» подготовила гастромаршруты из Петербурга по разным направлениям.
Лахденпохья. Ладожские шхеры и карело-финская уха
Не нужно быть бесконечно уставшим, чтобы позволить себе ретрит as it is. На Ладожском озере все для этого есть: умопомрачительные виды национального парка «Ладожские шхеры», скалы и отсутствие назойливой толпы, шагающей на расстоянии 1,5 м друг от друга. Перекусить (или основательно отужинать) дарами карельской природы можно в ресторане Skala на территории отеля Sorola Village. Шеф-повар Александр Андреев работал в Cococo под руководством Игоря Гришечкина, а на здешней кухне сформировал свое меню — вдумчивое, с дичью, северными ягодами и грибами. Уху варит сливочную, с мясистыми кусками форели и печеными овощами, а калитки, помимо рыбных, дает еще и с маринованным ростбифом.
Как добраться: поселок Сорола (от Санкт-Петербурга – 232 км, около 3 часов 30 мин.). На машине по а/д на Сортавала А-121. «Ласточкой» с Финляндского вокзала до станции «Яккима».
Бонус: калитки, форель и локальное пиво можно купить в небольшом кафе-магазине фермы «Алдога» на границе Карелии и Ленинградской области (п. Берёзово, Некрасова, 24). А путешествующим дальше, к примеру, в Сортавалу, рекомендуем заглянуть в кофейню «Хутор Ярви» прямо на дороге. Там готовят отличные блины с припеком (Кортела, 77).
Большое Симагинское озеро («Красавица»). Качели, гусиный дом и панорамный ресторан
Какой современный горожанин откажется от душеспасительной ландшафтотерапии? Мы — точно нет! Недлинная дорога приводит нас в эко-парк «Вереск» с инфраструктурой, более развитой, чем в самых новых городских кварталах. На 10 гектарах помещаются песчаные пляжи озера, подвесные качели на берегу, лесные дорожки, птичник, где живут гуси, действующая часовня Иннокентия Иркутского и, что очень важно, панорамный ресторан с террасой. Бокал итальянских бабблс — 430 руб., а порция тальяты из оленины гриль — 1250 руб. В лавке можно купить еду to go — римскую пиццу или салаты по более демократичным ценам.
Как добраться: на машине по ЗСД (около 45 мин.). На автобусах №410 и №552 от ж/д станции «Зеленогорск».
Бонус: можно арендовать удочку и рыбачить с местных пирсов.
Зеленогорск. Ресторан на берегу залива и финский завтрак
Еще одно живописное и не слишком удаленное от Петербурга место. Ресторан «Птички и ягоды» находится на берегу Финского залива среди вековых сосен — и это уже очень сильное конкурентное преимущество. Внутри все располагает к качественному релаксу: натуральное дерево, плетеная мебель, дровяной камин и кресла-качели. Сюда и заказываем фирменный финский завтрак за 490 руб. со слабосоленым лососем, ржаными гренками, печеной свеклой и яичницей, образцовый вителло тоннато или оливье аж с тремя видами мяса и свежим горохом.
Как добраться: на машине по ЗСД (около 60 мин.), на электричке с Финляндского вокзала до ж/д станции «Зеленогорск», затем на маршрутке К-305 до поселка Ушаково.
Бонус: прогулка до заброшенного концертного комплекса на территории парка санатория «Северная ривьера», а также до деревянной дачи Е. И. Лумберг (классический модерн!), или усадебного комплекса «Вилла Айнола» в стиле неоклассицизма, перед главным фасадом которого есть пруд с плотиной и мостиком.
«Охта Парк». Лес, темная река и форель на березовой щепе
Здесь находится по-настоящему живописный парк, в котором волею судьбы еще и прячется (прямо в лесу на берегу реки!) ресторан «В Чаще». Правильней сказать даже не «ресторан», а всесезонное двухэтажное пространство с закрытой террасой, пирсом и кулинарной студией. Команда обладает паспортом коллективного иммунитета, что в условиях коронавирусной реальности — неоспоримый плюс. Стоит попробовать тартар из оленины с можжевельником и юколой — вяленым и высушенным мясом по рецептам народов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Форель коптят своим методом на березовой щепе, а щи подают с копченым говяжьим ребром.
Как добраться: на машине (около 45 мин.) по направлению пос. Бугры, через пос. Бугры, далее по указателю направо. На маршрутке № 680 от ТЦ «МЕГА Парнас». На электричке с Финляндского вокзала до станции Кузьмолово.
Бонус: бассейн, веревочный парк и блинная с панорамными окнами, которая расположена в самом центре парка развлечений. В меню — блины на любой вкус, корн-доги.
Копченый судак — одна из главных рыб озера Ильмень
Фото: shutterstock
Великий Новгород. Настойки, харчевни и медвежатина
Родина русской государственности гостеприимна и очень-очень гастрономична. Здесь и знаменитый копченый судак, и заменяющие сувениры новгородские пряники из местного хлебозавода (купить можно в киосках «Новгородхлеба»), и крошево для серых щей. Это местный специалитет — мелко порубленные зеленые листья капусты, помятые с солью и ржаной мукой (купить можно на Центральном и Восточном рынках). Есть нужно в харчевнях, что называется, аутентичных. В «Доме Берга» на Большой Московской, расположившемся в доходном доме 1869 года постройки, кормят медвежатиной. А в «Ганзейском погребке» на Дворцовой ул. — крохотном, но гордом полуподвальном заведении на 4 столика — домашние пельмени в горшочке, щи и фирменную колбаску готовят прямо в русской печи!
Как добраться: от Санкт-Петербурга – 190 км, около 3 часов 30 мин. На машине по трассе М-11. Поездом от Московского вокзала.
Бонус: коктейльный бар Zavod (ул. Германа, 2) c купеческой лавкой при старейшем ликеро-водочном производителе (работают на локальном!).
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