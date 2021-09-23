Почему нужно есть то, что гниет, а сахар – страшнее химических добавок? 64 принципа питания, которые должен соблюдать каждый

Зачем есть еду, которую уже переварили? Что такое безногая пища? Чего бояться больше — сахара или химических добавок? Майкл Поллан, писатель-публицист, преподаватель и активист здорового питания предлагает 64 принципа питания в своей книге «Правила еды. Руководство едока». «Собака.ru» публикует самые важные из них.
Не ешьте того, что ваша прапрабабушка не опознала бы как еду
Катя тележку по проходу супермаркета, представляйте себе, что ваша прапрабабушка (ну или прабабушка, смотря сколько вам лет) идет рядом с вами. Вы вместе останавливаетесь перед прилавком с молочными продуктами. Бабушка берет с полки упаковку продукта под названием «Go-Gurt» — йогурт на ходу» — и не может понять, что это за пластиковый цилиндр, в котором — густое вещество яркого цвета с сильным запахом. Что это может быть? Еда или зубная паста? Сейчас в супермаркетах можно увидеть тысячи «пищеподобных» продуктов, в которых наши предки просто не опознали бы еду. Есть множество причин избегать этих сложных пищевых коктейлей: всевозможные химические добавки, производные кукурузы и сои в ингредиентах или пластик, в который такие продукты обычно упакованы. Кое-что из перечисленного, вполне возможно, ядовито. В наши дни продукты питания подвергаются обработке, призванной заставить нас покупать и есть как можно больше; для этого производители нажимают на наши эволюционные кнопочки — врожденное стремление к сладкому, жирному и соленому. В природе продукты с таким вкусом найти трудно, зато пищевые технологи научились производить их из дешевых составляющих. В результате мы съедаем столько этих редко встречающихся в природе ингредиентов, что избыток не идет нам на пользу. Бабушкино правило поможет не допустить попадания большей части таких продуктов в вашу корзину.
Примечание. Если ваша прабабушка питалась как попало или совершенно не умела готовить, представьте чью-нибудь чужую бабушку. Особенно хорошо подходят итальянки и француженки.
Избегайте продуктов с ингредиентами, который ни одни нормальный человек не держит у себя на кухне
Этоксилированные диглицериды? Ксантановая камедь? Пропионат кальция? Сульфат аммония? Если вы сами такое не едите, зачем позволять другим класть это в вашу еду? Набор юного химика- пищевика содержит вещества, увеличивающие срок хранения продуктов, придающие старым продуктам свежий вид и аппетитность и заставляющие вас есть всё больше и больше. Пока не доказано, что какой-либо из этих ингредиентов опасен для здоровья, но большинство из них человечество начало употреблять в пищу совсем недавно, поэтому их лучше избегать.
Избегайте продуктов, в составе которых в числе первых трех ингредиентов упоминается сахар или подсластители в любой форме
Ингредиенты на этикетках расположены в том порядке, сколько их содержится в продукте. А если в продукте сахара больше, чем других ингредиентов, значит, его там слишком много. (Если хотите узнать исключения из этого правила, смотрите правило 60, касающееся еды для особых случаев.) Сложность в том, что благодаря развитию пищевых технологий в производстве продуктов используется примерно 40 разных видов сахара, в том числе: ячменный солод, свекольный сахар, сироп коричневого риса, сок сахарного тростника, сахаристое вещество из кукурузы, декстрин, декстроза, фруктоолигосахариды, концентрат фруктового сока, глюкоза, сахароза, инвертированный сахарный сироп, полидекстроза, турбинадо и так далее. Повторю еще раз: сахар есть сахар. Органический сахар — тоже сахар. Что касается искусственных заменителей сахара, 38 не содержащих калорий, таких как аспартам или спленда, то исследования как на людях, так и на животных показывают, что переход на искусственные подсластители не помогает сбросить вес. Причины этого науке пока не ясны. Но возможно, когда мы обманываем мозг сладким вкусом, в нас рождается болезненная тяга к новой дозе сладкого.
Избегайте продуктов, которые притворяются другими продуктами
Классический пример — фальшивое сливочное масло, оно же маргарин. Чтобы произвести что-нибудь вроде обезжиренного плавленого сыра, в котором нет не только жира, но и сыра, нужна существенная промышленная обработка. Такие продукты следовало бы маркировать «имитация», чтобы потребители могли их избегать.
Ешьте только то, что рано или поздно сгниет
Что мы имеем в виду, говоря, что еда «испортилась»? Обычно это значит, что грибки, бактерии, насекомые или грызуны, с которыми мы конкурируем за питательные вещества, добрались до нее раньше нас. Первоначально обработка еды была направлена на то, чтобы увеличить срок ее хранения. Часто с этой целью еду изменяли: например, убирали из нее определенные нутриенты, чтобы она стала непривлекательной для грызунов или бактерий. Или удаляли нутриенты, которые быстро портятся, например омега-3 жирные кислоты. Чем больше обработан продукт, тем дольше он хранится и, как правило, тем меньше в нем питательных веществ. Настоящая еда живая, а потому в конце концов она должна умереть. (Из этого правила есть несколько исключений. Например, мед хранится несколько столетий.)
Примечание. Бóльшая часть бессмертных съедобных субстанций располагается по центральным проходам супермаркета.
Эта китайская пословица отлично подытоживает народную мудрость в отношении полезности различных видов еды. Непонятно, правда, почему в ней не упоминается совершенно безногая и чрезвычайно полезная рыба.
При любой возможности ешьте дикорастущую пищу
Два самых питательных растения на нашей планете — марь белая и портулак — сорняки. В самых здоровых традиционных диетах, таких как средиземноморская, часто используется дикорастущая зелень. Леса и поля полны растений, которые намного богаче фитохимическими веществами, чем их одомашненные родственники. Почему? Потому что этим растениям приходилось защищаться от вредителей и болезней самостоятельно, без помощи человека. Еще потому, что исторически человечество, как правило, выбирало и выводило наиболее сладкие сорта растений, а многие растительные защитные вещества горькие. Более того, селекционеры отбирали те сорта, которые хранились как можно дольше, и, сами того не ведая, мы вывели сорта растений с низким содержанием жирных кислот омега-3, поскольку они быстро окисляются, то есть прогоркают. Мясо диких животных и дикую рыбу также стоит включать в свой рацион. В них, 75 как правило, содержатся менее насыщенные и более здоровые жиры, чем в мясе домашних животных, поскольку дикие животные питаются разнообразно и самыми разными видами растений, а не только зерном.
Время от времени ешьте еду, которую уже переварили бактерии или грибки
Многие традиционные культуры твердо уверены в полезности ферментированной пищи, то есть такой, которую уже переработали живые микроорганизмы: это, например, йогурт, квашеная капуста, соевый соус, кимчи и хлеб из кислого теста на закваске. Такие продукты могут служить хорошим источником витамина B12 — важного питательного вещества, которое нельзя получить из растений. (Его производят животные организмы и бактерии.)
Во многих видах ферментированной пищи также содержатся пробиотики — полезные бактерии, которые, как предполагают ученые, улучшают работу пищеварительной и иммунной систем, а также, согласно результатам некоторых исследований, помогают уменьшить аллергические реакции и воспаление.
Отрывок для публикации предоставило издательство «Манн, Иванов и Фербер».
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