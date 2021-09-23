Почему нужно есть то, что гниет, а сахар – страшнее химических добавок? 64 принципа питания, которые должен соблюдать каждый

Не ешьте того, что ваша прапрабабушка не опознала бы как еду

Катя тележку по проходу супермаркета, представляйте себе, что ваша прапрабабушка (ну или прабабушка, смотря сколько вам лет) идет рядом с вами. Вы вместе останавливаетесь перед прилавком с молочными продуктами. Бабушка берет с полки упаковку продукта под названием «Go-Gurt» — йогурт на ходу» — и не может понять, что это за пластиковый цилиндр, в котором — густое вещество яркого цвета с сильным запахом. Что это может быть? Еда или зубная паста? Сейчас в супермаркетах можно увидеть тысячи «пищеподобных» продуктов, в которых наши предки просто не опознали бы еду. Есть множество причин избегать этих сложных пищевых коктейлей: всевозможные химические добавки, производные кукурузы и сои в ингредиентах или пластик, в который такие продукты обычно упакованы. Кое-что из перечисленного, вполне возможно, ядовито. В наши дни продукты питания подвергаются обработке, призванной заставить нас покупать и есть как можно больше; для этого производители нажимают на наши эволюционные кнопочки — врожденное стремление к сладкому, жирному и соленому. В природе продукты с таким вкусом найти трудно, зато пищевые технологи научились производить их из дешевых составляющих. В результате мы съедаем столько этих редко встречающихся в природе ингредиентов, что избыток не идет нам на пользу. Бабушкино правило поможет не допустить попадания большей части таких продуктов в вашу корзину.

Примечание. Если ваша прабабушка питалась как попало или совершенно не умела готовить, представьте чью-нибудь чужую бабушку. Особенно хорошо подходят итальянки и француженки.