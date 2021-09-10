«Утешающая еда»: нейробиолог — о том, как понять, что мы заедаем стресс или радость

То, что мы едим, часто выступает в роли успокоительного лекарства, снотворного или даже анестетика. Почему во время стресса нам хочется жареную картошку или шоколадное пирожное, что такое «утешающая еда» и какой продукт приумножает ощущение счастья разбирает нейробиолог и когнитивный психолог Рейчел Херц в своей книге «Почему мы едим то, что едим. Наука о том, как наш мозг диктует нам, что есть». «Собака.ru» публикует отрывок.
8 ноября 2016 года более 71 миллиона американцев прильнули к экранам телевизоров. Ночной кошмар половины населения страны начинал сбываться, фастфуд-рестораны не выдерживали наплыва посетителей. Коллегия выборщиков с сожалением в голосе объявила Дональда Трампа 45-м президентом США. В это время онлайн-компании по доставке еды, такие как GrubHub, DoorDash, Postmates и Caviar, не успевали принимать заказы на высокоуглеводные жирные продукты. В ночь выборов в Caviar, которая пользуется популярностью в Нью-Йорке, Сиэтле, Далласе, Филадельфии и других крупных городах, спрос на такос и аналогичные блюда вырос на 115%. А в DoorDash, обслуживающей многие городские районы, включая Атланту, Нэшвилл и Миннеаполис, отметили увеличение спроса на капкейки на 79% и на пиццу на 46%. Продажи алкоголя тоже резко подскочили. В онлайн винных магазинах количество заказов 8 ноября возросло на 90%.
Оливия Кенвелл, бармен популярного бара в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке, которая работала в ночь выборов и днем после, рассказала агентству MarketWatch, что, делая заказ, люди просили именно «утешающую еду». Мередит Дойл, аспирантка Университета Пердью (штат Индиана), призналась журналистам, что испытывала в ночь выборов сильнейший стресс. В результате она заказала двойной чизбургер от Wendy’s, хотя практически не ест говядину. Эта тенденция продолжилась и в среду. По данным GrubHub, крупнейшего оператора по доставке еды, 9 ноября в Нью-Йорке спрос на картошку по-гречески — жареная картошка с оливковым маслом, лимоном, орегано и сыром фета — составлял 425%, спрос на мак-н-чиз в Чикаго — 302%, а спрос на жареную курицу в Лос-Анджелесе — 234%. Почему миллионы несчастных американцев выбирали именно эту пищу? Что такое «утешающая еда» и почему она нужна нам в напряженные периоды жизни?
Oxford English Dictionary указывает на еще один важный аспект «утешающей еды»: очень часто она содержит большое количество сахара и углеводов. Это подтверждает опрос с участием более 400 североамериканских женщин и мужчин в возрасте от девятнадцати до пятидесяти пяти лет. 60% респондентов назвали сладкие и соленые снеки, богатые углеводами, своими любимыми «утешающими продуктами» — на первом месте были картофельные чипсы, далее мороженое, печенье, конфеты и шоколад, — а для оставшихся 40% утешением служили углеводные обеды, например пицца, макароны и запеканки. Чтобы понять, в чем заключается утешающее свойство еды, для начала следует разобраться с ингредиентами.
Углеводы увеличивают выработку в мозге серотонина — нейромедиатора, участвующего в регуляции настроения и сна. Вот почему углеводная пища улучшает настроение, и после сытного обеда нам очень часто хочется спать. В 1980-х годах связь между углеводами, серотонином и приятным расслаблением легла в основу ряда психологических теорий, согласно которым тяга к макаронам и булочкам и их переедание на фоне депрессии — это своего рода форма самолечения. Иными словами, капкейки и каннеллони высвобождают смягчающий грусть серотонин, со временем у нас возникает ассоциация между углеводами и утешением, и когда в следующий раз настроение оказывается на нуле, мы начинаем испытывать тягу к углеводным продуктам. Эта теория просуществовала несколько десятилетий, однако новые исследования показывают, что потребление рафинированных углеводов, т. е. капкейков и макарон, может усугубить депрессию, а не облегчить ее.
Углеводы могут повысить выработку в мозге серотонина, только если потреблять их без белка, а такая пища, как мороженое, молочный шоколад, макароны, торты и пирожные, содержит достаточное количество белка, чтобы блокировать эффект. Это значит, что теория серотонино-углеводного самолечения имеет существенные пробелы. Если, несмотря на доводы, многие из вас все равно убеждены, что мак-н-чиз и капкейки помогают улучшить настроение при наступлении черной полосы, то вы совершенно правы.
Отрывок для публикации предоставило издательство «Эксмо».
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