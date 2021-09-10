«Утешающая еда»: нейробиолог — о том, как понять, что мы заедаем стресс или радость

8 ноября 2016 года более 71 миллиона американцев прильнули к экранам телевизоров. Ночной кошмар половины населения страны начинал сбываться, фастфуд-рестораны не выдерживали наплыва посетителей. Коллегия выборщиков с сожалением в голосе объявила Дональда Трампа 45-м президентом США. В это время онлайн-компании по доставке еды, такие как GrubHub, DoorDash, Postmates и Caviar, не успевали принимать заказы на высокоуглеводные жирные продукты. В ночь выборов в Caviar, которая пользуется популярностью в Нью-Йорке, Сиэтле, Далласе, Филадельфии и других крупных городах, спрос на такос и аналогичные блюда вырос на 115%. А в DoorDash, обслуживающей многие городские районы, включая Атланту, Нэшвилл и Миннеаполис, отметили увеличение спроса на капкейки на 79% и на пиццу на 46%. Продажи алкоголя тоже резко подскочили. В онлайн винных магазинах количество заказов 8 ноября возросло на 90%.

Оливия Кенвелл, бармен популярного бара в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке, которая работала в ночь выборов и днем после, рассказала агентству MarketWatch, что, делая заказ, люди просили именно «утешающую еду». Мередит Дойл, аспирантка Университета Пердью (штат Индиана), призналась журналистам, что испытывала в ночь выборов сильнейший стресс. В результате она заказала двойной чизбургер от Wendy’s, хотя практически не ест говядину. Эта тенденция продолжилась и в среду. По данным GrubHub, крупнейшего оператора по доставке еды, 9 ноября в Нью-Йорке спрос на картошку по-гречески — жареная картошка с оливковым маслом, лимоном, орегано и сыром фета — составлял 425%, спрос на мак-н-чиз в Чикаго — 302%, а спрос на жареную курицу в Лос-Анджелесе — 234%. Почему миллионы несчастных американцев выбирали именно эту пищу? Что такое «утешающая еда» и почему она нужна нам в напряженные периоды жизни?

Термин «утешающая еда» впервые появился 25 декабря 1977 года. Именно тогда в Washington Post была опубликована статья со следующими словами: «Помимо мамалыги, еще одним утешающим продуктом жителей юга страны является коровий горох». Составители различных словарей толкуют этот термин как «еда, которая утешает и успокаивает». Oxford English Dictionary также добавляет, что она «ассоциируется с детством и домашней стряпней», а составители Merriam-Webster Dictionary считают, что «это еда, приготовленная в традиционном стиле, которая вызывает ностальгию и сентиментальные чувства».