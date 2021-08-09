Наесться на праздник или заесть горе: медицинский психолог — о том, когда наши отношения с едой становятся болезненными

«Жить, чтобы есть» или «есть, чтобы жить»

Отношения с едой – большая часть жизни каждого человека. Как сказал известный британский повар Джейми Оливер: «С едой всё просто: все мы обречены на то, чтобы есть трижды в день до конца жизни. Так давайте есть то, что питательно, вкусно и доставляет удовольствие».

У каждого из нас есть знакомые, которые очень ценят вкусовые впечатления, их можно было бы назвать гурманами. Они зовут вас на фестивали еды, открытия новых ресторанов, совместное приготовление ужина, рассказывают о необычном сыре из супермаркета. Существует даже целое движение – фуди. Для них еда – это увлечение, хобби или даже страсть. Поиск новых вкусов и сочетаний, дегустации, кулинарные мастер-классы, гастротуры по разным странам – всё это их по-настоящему увлекает.

Фуди чаще всего не страдают перееданиями. Наоборот – излишняя зацикленность на еде может быть результатом хронического недоедания. Бытует мнение, что переедающие люди просто очень любят поесть, но это не так! Очень часто это симптом расстройства пищевого поведения, и пища является далеко не первой причиной. Также и при анорексии: люди отказываются от еды не из-за нелюбви к ней, а от множества других сложнопереплетённых психологических и личностных факторов.

Однако не всем так важно получать впечатления от приёма пищи. Есть и те, кто относится к еде более функционально, уделяя ей меньше внимания. Закинуть в себя что-то по дороге на работу, перекусить тем, что попадётся под руку в холодильнике. Такие люди обычно больше сконцентрированы на результате в виде сытости, а не на процессе приёма пищи.

Иногда еда воспринимается не просто как топливо, а как исключительно полезное и оздоравливающее топливо. Внимание смещается с вкусовых характеристик на состав, способ обработки, «экологичность» продукта. В случае, если такой подход возводится в максимум, можно говорить о нервной орторексии. Для людей, страдающих таким расстройством, характерна выраженная избирательность в еде, исключение целых категорий продуктов (содержащие молочный белок, глютен, жареное, содержащее сахар и др.