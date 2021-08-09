Наесться на праздник или заесть горе: медицинский психолог — о том, когда наши отношения с едой становятся болезненными

«Жить, чтобы есть» или «есть, чтобы жить»
Отношения с едой – большая часть жизни каждого человека. Как сказал известный британский повар Джейми Оливер: «С едой всё просто: все мы обречены на то, чтобы есть трижды в день до конца жизни. Так давайте есть то, что питательно, вкусно и доставляет удовольствие».
У каждого из нас есть знакомые, которые очень ценят вкусовые впечатления, их можно было бы назвать гурманами. Они зовут вас на фестивали еды, открытия новых ресторанов, совместное приготовление ужина, рассказывают о необычном сыре из супермаркета. Существует даже целое движение – фуди. Для них еда – это увлечение, хобби или даже страсть. Поиск новых вкусов и сочетаний, дегустации, кулинарные мастер-классы, гастротуры по разным странам – всё это их по-настоящему увлекает.
Фуди чаще всего не страдают перееданиями. Наоборот – излишняя зацикленность на еде может быть результатом хронического недоедания. Бытует мнение, что переедающие люди просто очень любят поесть, но это не так! Очень часто это симптом расстройства пищевого поведения, и пища является далеко не первой причиной. Также и при анорексии: люди отказываются от еды не из-за нелюбви к ней, а от множества других сложнопереплетённых психологических и личностных факторов.
Однако не всем так важно получать впечатления от приёма пищи. Есть и те, кто относится к еде более функционально, уделяя ей меньше внимания. Закинуть в себя что-то по дороге на работу, перекусить тем, что попадётся под руку в холодильнике. Такие люди обычно больше сконцентрированы на результате в виде сытости, а не на процессе приёма пищи.
Существует и такое явление, как эмоциогенное переедание. Глядя со стороны на людей ему подверженных, можно сказать, что они живут, чтобы есть. Однако это совсем не правда. Эмоциогенное переедание развивается как часть симптоматики расстройств пищевого поведения, в большинстве случаев вследствие нездоровых диет, генетической предрасположенности и психоэмоциональных факторов, например таких как гиперчувствительность, наличие травматического опыта. Люди переедают из-за переживания выраженных трудных эмоций: злости, печали, апатии, чувства вины и стыда, одиночества и др. Еда для них выступает способом самоутешения и поддержки.
Говоря о психологических портретах людей с разными отношениями к еде, можно предположить, что люди, страстно ее любящие – импульсивные, склонные к гедонизму по натуре. А люди, для которых еда не важна – сдержанные и волевые стоики. Но правда в том, что все люди разные и только по отношению к еде мы не можем сказать что-то о человеке наверняка.
Люди, получающие удовольствие от гастрономических ритуалов, будут проявлять активность и любопытство в этой сфере. Культура предлагает нам множество возможностей реализации этого любопытства: посещение бистро, ресторанов, рынков, эксперименты на собственной кухне. Да даже ассортимент в супермаркетах сегодня позволяет сделать из простого похода в магазин увлекательный квест «поиск сокровищ». Увлечённые едой часто предпочитают необычные вкусовые сочетания, редкие деликатесы, для них важна подача блюд и сервировка, сопровождающая эстетика. Таким людям сложно съесть то, что им совсем не нравится, или еду низкого качества.
Индивиды, склонные относиться к еде, как к топливу, чаще едят то, что оказывается под рукой. Более продвинутый уровень – это заказ готовых рационов, составленных более грамотно с точки зрения нутрициологии.
Что влияет на формирование отношения к еде?
Можно предположить, что у тех, кто получает удовольствие от еды и культуры её потребления, более развиты чувственный канал восприятия, осознанность к вкусовым впечатлениям, ведь нужно чувствовать все тонкости и нюансы, быть способным отличить качественную еду от некачественной, тепличные помидоры от выросших под итальянским солнцем мясистых томатов.
Для этого нужно обладать доступом к интересной пище, нужно иметь возможность приобрести её и выделить для пищевых экспериментов время – также как и для любого другого увлечения. Поэтому чаще всего «высокие отношения» с едой возникают у людей из стабильного среднего класса, или людей с высоким уровнем дохода, у которых не стоит задачи выживания. Есть страны и культуры, где принято наслаждаться едой, например, Франция или Италия, а есть страны со сравнительно сдержанным к ней отношением, как в Японии.
Люди, склонные к эмоциогенным перееданиям, наоборот демонстрируют слабо развитую систему ценностей и им сложно чем-то увлечься. На выбор еды в качестве утешения влияет еще детский опыт: если ребёнка ограничивали в питании, это повышает риск расстройств во взрослой жизни.
В большинстве культур у гастрономии центрообразующее значение: люди едят, чтобы отпраздновать и чтобы отгоревать. Накрытый стол объединяет семьи, пары, друзей, коллег и главы государств. Еда является искусством, а приготовление блюд может быть не только необходимостью или формой заботы, но и актом творчества.
Вкусовое восприятие – один из каналов получения впечатлений и информации о мире. Стоит ли пытаться полностью от него отказаться, и, самое главное, зачем? Если человеку совершенно всё-равно что есть – здесь можно скорее говорить о психологическом расстройстве. В то же время идея о том, что каждый приём пищи должен обязательно приносить удовольствие – распространенный миф.
Все люди время от времени используют еду для регулирования эмоций. Кто-то чтобы заглушить их, кто-то, чтобы наоборот создать или усилить. Жизнь, в которой только еда является источником удовольствия и впечатлений, сложно назвать гармоничной и наполненной. Как и другую крайность, когда всё-равно что есть.
Наверное, золотую середину между крайностями «есть чтобы жить» и «жить чтобы есть» можно сформулировать так: есть, чтобы жить, не забывая получать удовольствие от процесса.