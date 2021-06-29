Коллаб недели: благотворительные стаканчики от Sibaristica и инклюзивной мастерской «Простые вещи»

До «Простых вещей» Слава, в основном, сидел за компьютером и очень мало пересекался с реальным миром. В начале своей работы в «Простых вещах» Слава даже ел отдельно от остальных, да и рисовать не хотел, а теперь он – звезда вечеринок и художник, работы которого выставляются в Русском музее.

Никита – высокий, громкий, эмоциональный человек с феноменальной памятью. Почти каждая его картинка – готовый мерч мастерской. А в 2020 году парни совместно сделал законченный творческий проект – фирменный счастливый календарь.