Коллаб недели: благотворительные стаканчики от Sibaristica и инклюзивной мастерской «Простые вещи»

В июне кофейня Sibaristica Coffee Roasters совместно с инклюзивной мастерской «Простые вещи» запустили благотворительные стаканчики — деньги с продажи напитков пойдут на помощь подопечным.
Индустриальный пейзаж набережной Обводного канала на одноразовых стаканах — это кирпичные стены завода «Красный треугольник», которые расположены напротив производства обжарщика. Силуэт нарисовали подопечные мастерской «Простые вещи» Никита и Слава. Тираж стаканчиков сделали лимитированным, а 1 рубль с продажи чашки кофе пойдет на помощь подопечным мастерской.
До «Простых вещей» Слава, в основном, сидел за компьютером и очень мало пересекался с реальным миром. В начале своей работы в «Простых вещах» Слава даже ел отдельно от остальных, да и рисовать не хотел, а теперь он – звезда вечеринок и художник, работы которого выставляются в Русском музее.
Никита – высокий, громкий, эмоциональный человек с феноменальной памятью. Почти каждая его картинка – готовый мерч мастерской. А в 2020 году парни совместно сделал законченный творческий проект – фирменный счастливый календарь.
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