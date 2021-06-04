«Если повар использует глутамат — это прекрасный шеф!»: гастроэксперты развенчивают мифы о глутамате натрия

Автор телеграм-канала Food&Science

«Возьмем хлорид натрия, это натриевая соль соляной кислоты (известна, как поваренная соль). Теперь возьмем глутамат натрия — это натриевая соль глутаминовой кислоты, одной из аминокислот, из которой построены все белки всех живых существ. В 1908 г. японский ученый Кикунаэ Икэда сумел выделить глутамат натрия из водоросли комбу, запатентовал способ ее получения и установил, что эта соль отвечает за вкус умами. Его, как и другие вкусы, распознают наши рецепторы. Поскольку он содержится в белковой пище: мясе, грибах, твердых сырах, соевом соусе, рыбе, — нам он очень нравится.

Глутамат натрия, соответственно, усиливает вкус умами. Как хлорид натрия усиливает солёный вкус, а сахар — сладкий. Нужно это для того, чтобы нам было вкусно, как бы банально это ни звучало. Согласно международному своду пищевых стандартов Codex Alimentarius, у глутамата даже нет допустимой нормы суточного потребления. Это означает, что невозможно съесть его столько, чтобы себе навредить. Глутамат — это маркер любых белковых соединений: если блюдо повара будет содержать какие-то белки, то глутамат по определению будет там содержаться, то есть не обязательно его добавлять отдельно.

Если же повар использует глутамат натрия именно как добавку, то и здесь нет ничего страшного. Более того, скорее всего он – хороший повар, если он знает, что это такое и добавляет ее с умом (как соль, сахар, уксус или ягоды калины). Ведь именно это и делает блюдо в конечном счете вкусным.

Было бы классно, если бы у потребителей было меньше загонов в отношении еды. Особенно глутамата натрия, который совершенно незаслуженно демонизирован. Очень жалко, что до сих пор встречаются люди, которые его боятся. Но в то же время, радостно, что они его все равно употребляют. Глутамат содержится в материнском молоке – так что все мы его пробовали уже с самого рождения и до сих пор живы!».