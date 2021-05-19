«Ложечку за маму!»: почему отношения между ребенком и едой в России напоминают насилие

Что родители делают не так? Основные ошибки в создании здоровых отношений между ребенком и едой

Вокруг питания ребенка в России очень много страхов, сформированных устаревшими взглядами врачей педиатров, которые в большинстве своем сажают мам и ребенка ина «ограничительные диеты».

Многие отдают питание ребёнка на откуп бабушкам, а тут появляются «ложечку за маму, ложечку за папу...», «не доел — всю силу на тарелке оставил» и здоровое пищевое поведение покидает чат. Ребёнок не слышит своё тело, свой голод, ест потому что надо, а не потому что хочет, доедает уже во взрослом возрасте все до последней крошки, даже если ему уже физически плохо.

К сожалению, ритм жизни родителей зачастую такой, что семья теряет традиции совместной еды, часто неделями вместе не собирается за одним столом. А без этого у ребёнка отсутствует возможность посмотреть, что едят мама и папа, попробовать что-то у них, ощутить безопасную среду и при этом иметь возможность познакомиться с новыми вкусами.

Еда «из магазинных баночек с детским питанием» ведёт к тому, что ребенок все ощущает одинаковым на вкус и по текстуре — у него нет шансов услышать как хрустит капуста, понять какая странная брокколи на ощупь и определиться, нравится ли сырой кабачок или нет.

Отсутствие полноценного разнообразного питания в первые два года жизни может приводить к проблемам с иммунитетом, повышенному риску аллергии на продукты. Когда ребёнок ест макароны, картошку и сосиски, в будущем это может привести к заболеваниям желудка.