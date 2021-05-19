«Ложечку за маму!»: почему отношения между ребенком и едой в России напоминают насилие

Как избежать религиозной уверенности в том, что ребенку нельзя продукты-аллергены и почему фразы в духе «Пока не доешь, из-за стола не выйдешь!» и «Когда я ем, я глух и нем» вызывают расстройства пищевого поведения. Ответы нашла Людмила Иванова, совладелица кафе «Мечтатели», запустившая курс «Как вырастить маленького гурмана» совместно с детским психологом Дарьей Пауте.
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Людмила Иванова, Дарьей Пауте
Что родители делают не так? Основные ошибки в создании здоровых отношений между ребенком и едой
Вокруг питания ребенка в России очень много страхов, сформированных устаревшими взглядами врачей педиатров, которые в большинстве своем сажают мам и ребенка ина «ограничительные диеты».
Многие отдают питание ребёнка на откуп бабушкам, а тут появляются «ложечку за маму, ложечку за папу...», «не доел — всю силу на тарелке оставил» и здоровое пищевое поведение покидает чат. Ребёнок не слышит своё тело, свой голод, ест потому что надо, а не потому что хочет, доедает уже во взрослом возрасте все до последней крошки, даже если ему уже физически плохо.
К сожалению, ритм жизни родителей зачастую такой, что семья теряет традиции совместной еды, часто неделями вместе не собирается за одним столом. А без этого у ребёнка отсутствует возможность посмотреть, что едят мама и папа, попробовать что-то у них, ощутить безопасную среду и при этом иметь возможность познакомиться с новыми вкусами.
Еда «из магазинных баночек с детским питанием» ведёт к тому, что ребенок все ощущает одинаковым на вкус и по текстуре — у него нет шансов услышать как хрустит капуста, понять какая странная брокколи на ощупь и определиться, нравится ли сырой кабачок или нет.
Установки, поговорки и стереотипы, которые не нужно озвучивать
- «Скушай все, порадуй Бабушку! Для кого я все это готовила?!»
Столкновение интересов моих и Бабушки. В итоге любовь к ближнему побеждает и я виню себя и ем то, что сам не хочу.
- «А в Африке дети голодают!»
Вина сразу, как ком в горле. Как можно есть спокойно, когда кому-то плохо?
- «Доедай, самую силу на дне тарелки оставил!»
Снова история вины, переедания: ситуация, когда перестаешь слушать свое тело и его потребности.
- «Кто последний съест, тот и моет посуду»
Таким выражением мы смещаем акцент с еды на соревнование. Вместо наслаждения процессом в комфортном ритме, ребенок перестает осознавать вкус, свои ощущения и думает только о победе.
- «Пока не доешь, из-за стола не выйдешь!»
Ребенку сложно ограничивать себя в движении (особенно если ему до 5 лет), да и есть все, что у тебя на тарелке — то еще испытание. Поэтому часто дети идут на обман в этом вопросе, придумывая забавные (и не очень) истории про еду.
- «Когда я ем — я глух и нем»
Допустим, это вопрос безопасности. Но в этот момент ребенок концентрируется не на еде и ее вкусе, а на контроле за своим поведением. Пища плохо усваивается и приносит меньшую пользу. А еще это лишает живого общения с родными.
- «В гостях неприлично отказываться!»
Когда ты еще ребенок, то решение пойти против взрослых — всегда вызов. Тут много страха, тревог, стресса, что может привести к гастриту.
Жуткие поговорки и перенос своих пищевых страхов на ребенка – как всего этого избежать и не ссориться с бабушкой?
Мне кажется, работа лежит в плоскости границ, и здесь, когда на карте обида бабушки или здоровье ребёнка, выбор вполне очевиден (как бы жестко это ни звучало). С другой стороны, бабушку можно вовлекать в игры с ребёнком, в чтение книг и постепенно менять «религию».
Как найти баланс между guilty pleasure и полезной едой, если ребенку картошка фри точно понравится больше капусты?
Безусловно на столе должна быть здоровая и качественная еда, пока малыш маленький, чтобы он мог пробовать все без риска для своего здоровья. А бокал вина с сырной тарелкой или картошку фри нужно оставить для моментов, когда ребенок спит или, например, осваивает с бабушкой новые игры с едой.
Процесс исследования — это в принципе очень важный вопрос в жизни и развитии малыша. Для здорового иммунитета ему важно попробовать максимальное количество продуктов, в том числе аллергенов в первый год жизни. Я опасаюсь давать рекомендации семьям с какими-либо ограничениями (по любым серьезным для них причинам), но по моему мнению, даже в веганской семье ребенок в первые годы жизни должен получать полноценное питание, а дальше делать свой выбор.
К сожалению, не существует анализов, которые точно скажут, что у малыша есть аллергия на конкретный продукт. Но если продукты-аллергены не дать в раннем возрасте, вероятность аллергии в дальнейшем на них увеличивается.
О чем и для кого курс «Как вырастить маленького гурмана»?
Курс посвящён трём периодам: беременность и первый год жизни малыша, возрасту от 1 до 3 лет и возрасту от 3 до 6 лет. На каждом этапе есть много важных моментов, связанных с питанием. В первую очередь он помогает снять страхи и даёт поддержку родителям. Есть лекции потрясающего детского психолога Даши Пауте, а также уникального врача — аллерголога-иммунолога Оли Жоголевой.
Еще мы добавили много интервью с мамами для того, чтобы на примере обычных людей проиллюстрировать, как работают описываемые инструменты. Идеальный слушатель — родители, которые ждут ребёнка. Они с самого начала смогут делать все правильно и избавиться от стресса (особенно, когда ребёнок первый).
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