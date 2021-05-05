«Это бред и шовинизм!» — петербургские рестораторы о предоставлении льгот привитым от COVID горожанам

Московские рестораторы, кажется, выступают за выработку коллективного иммунитета: президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров заявил, что в столице подумывают о предоставлении скидок горожанам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. «Собака.ru» поговорила с рестораторами и баровладельцами в Петербурге о том, будет ли в их заведениях «антиковидная» программа лояльности.
Марина Наумова
Шеф-повар «Миндаль Cafe», «МА»
«Нет, у себя не планирую такую программу лояльности. Сама не прививалась и пока не думала об этом. Понятно, что люди в моем окружении, мои родители, многие привились, но я уверена, что каждый человек сам должен к этому прийти. А платить за это деньги или «мы вам скидку, а вы сходите привейтесь» — считаю это не правильным».
Арам Мнацаканов
Ресторатор, создатель Probka Family
«Реальность слишком быстро приближается к фантастическим антиутопиям недалекого прошлого. Нет, мы против любой дискриминации, к которой, в том числе, относим предоставление скидок по причине «привитости». Ко всему прочему: любая программа лояльности в ресторане это, в том числе, возможная лазейка для злоупотреблений недобросовестных сотрудников»
Ирина Ростовцева
Совладелица Daiquiri Group
«Это бред и шовинизм! Самый откровенный. Даже без учёта того, что некоторым людям категорически нельзя прививаться в силу обстоятельств по здоровью и наличию до сих пор высоких антител. Это всё равно, что давать скидку по половому признаку (на постоянной основе, а не маркетинговый «женский день») или, не дай Бог, по цвету кожи, по наличию высшего образования и так далее».
Игорь Мельцер
Ресторатор, создатель сети La Perla
«Эта инициатива выглядит вымученной фантазией чиновников и их свиты. Возможно, подойдёт для сети столовых «Тарелка»
Юлия Соколина
Владелица бара «Синичка»
«Разделять гостей с прививкой и без не планируем!».
Сергей Глазунов
Совладелец Gills, Ronny, «Дзамико»
«У нас всегда позиция по поводу льгот простая — мы не делаем вообще никаких скидок! Но если нужно мое мнение, то я бы давал какой-то бонус за это, но конкретнее ничего не могу сказать».
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