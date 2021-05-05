«Это бред и шовинизм!» — петербургские рестораторы о предоставлении льгот привитым от COVID горожанам

Шеф-повар «Миндаль Cafe», «МА»

«Нет, у себя не планирую такую программу лояльности. Сама не прививалась и пока не думала об этом. Понятно, что люди в моем окружении, мои родители, многие привились, но я уверена, что каждый человек сам должен к этому прийти. А платить за это деньги или «мы вам скидку, а вы сходите привейтесь» — считаю это не правильным».