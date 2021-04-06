Кафе с суперфудами, какао с грибами и десертами без сахара и глютена вернулось на Фонтанку

Создатели проекта с суперфудами Саша Колупаев (экспериментировал в своем экобаре в Амстердаме) и Филипп Клевцов (создал бренд чая) перезапустили кафе Sundust на наб. Фонтанки, 17, – теперь это Super You Cafe с функциональными напитками, живыми raw-десертами и полноценной кухней (наши любимые инстаграмные завтраки, закуски на гриле, роллы в лаваше, поке и горячие блюда).
В баре подают и классический кофе, и травяной с медом на кокосовых сливках, и латте без кофеина, но с суперфудами типа куркумы, спирулины или синей матчи. Здесь же можно попробовать загадочный какао с экстрактами грибов кордицепса и чаги или настоящий конопляный чай. В мае появится винная карта!
С 9 до 12 накрывают завтраки: тосты из солодового хлеба с яйцом пашот и ореховым соусом, запеканку с облепиховым медом и муссом из матчи, киноа с кешью или смузи боулы.
В основном меню есть место и роллам take away (с цыпленком, кальмаром или грибами), и основательным блюдам типа трески су вид с розой, индейки с томленой грушей и шалфеем или стейка из капусты в трюфельном соусе. Все десерты без сахара и глютена: кокосовый брауни, чизкейк с гречишным чаем и фисташковым кремом или пирожное «Картошка» на рисовой муке.
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