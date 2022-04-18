Почему ваш мозг ест как не в себя, а голодание может продлить жизнь: мифы и факты об углеводах

Сила голодания

Один из важнейших механизмов человеческого тела, как мы говорили ранее, — способность превращать жир в жизненно необходимое топливо в голодные времена. Мы способны расщеплять жир на специфические молекулы, так называемые кетоны. Особый интерес представляет один из них, уже упоминавшийся бета-гидроксибутират — превосходное горючее для мозга. Это не только убеждает, что периодическое голодание полезно для питания нашего мозга (пусть пока звучит парадоксально), но также объясняет одну из самых горячо обсуждаемых загадок антропологии: почему 30–40 тысяч лет назад исчезли наши родственники-неандертальцы. Несмотря на то что очень удобно принимать уже почти догматичную версию, что неандертальцев вытеснил более продвинутый интеллектуально человек разумный, многие современные ученые сходятся во мнении, что в их исчезновении скорее виноват голод. Можно предположить, что для выживания неандертальцам не хватило «умственной выносливости», то есть, по сути, биохимического способа использовать жир как топливо для питания мозга.

В отличие от других млекопитающих, мозг человека во время голода может обращаться к альтернативному источнику калорий.

Обычно в качестве топлива наш мозг обеспечивается глюкозой, которую черпает из повседневного рациона. Между приемами пищи мозг продолжает снабжаться непрерывным потоком глюкозы, получаемой путем расщепления гликогена — в основном в печени и мышцах. Но запасы гликогена поставляют лишь ограниченное количество глюкозы. Стоит закромам истощиться, как метаболические процессы меняются и организм производит новые молекулы глюкозы из аминокислот, которые берутся из белков главным образом в мышцах. Этот процесс называется глюконеогенез. Положительной стороной тут является поступление в систему дополнительной необходимой глюкозы, а отрицательной — то, что мы приносим в жертву мышцы. Разрушение мышечной ткани едва ли облегчит жизнь голодающего охотника-собирателя.

К счастью, человеческая физиология добавила в наш арсенал еще один способ зарядить мозг энергией. Когда еда недоступна, примерно через три дня печень начинает использовать накопленный в теле жир для создания тех самых кетонов. Именно в этот момент в игру вступает бета-гидроксибутират — весьма эффективный источник топлива для мозга, позволяющий нам мыслить долгое время даже при отсутствии пищи. Такая альтернатива снижает нашу зависимость от глюконеогенеза, сохраняя при этом мышечную массу.