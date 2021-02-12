AliExpress Россия и «Самокат» запустили особый вкус лапши к китайскому Новому году

«Кажется, вкусы этой лапши не меняются годами, как остается неизменной концепция продукта и его популярность у россиян. Вместе с партнерами из AliExpress Россия мы решились на необычный эксперимент и в канун китайского Нового года добавили любимой лапше новых красок и яркий вкус азиатской кухни. Пользователи Самоката смогут не только заказть уникальный стартер-пак для празднования восточного Нового года, но и поучаствовать в розыгрыше лимитированной коллекции дизайнерских худи», — Игорь Рожков, директор по маркетингу сервиса экспресс-доставки «Самокат».

Главные фанаты лапши получат лимитированные худи с принтом любимого блюда. Их отправят первым пользователям при заказе от 10 наборов. Список победителей компании опубликуют 21 февраля на специальном лендинге.