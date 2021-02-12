AliExpress Россия и «Самокат» запустили особый вкус лапши к китайскому Новому году

AliExpress Россия и сервис доставки продуктов «Самокат» разработали стартер-пак для празднования китайского Нового года. Набор из лапши и соуса будет доступен для заказа в разделе «Есть!» на AliExpress и в приложении «Самокат». Попробовать блюдо уже можно в Петербурге, Москве и области, Казани и Нижнем Новгороде.
Первой главное блюдо «Китайской весны» попробовала российская актриса и режиссер Ян Гэ. Она протестировала варианты приготовления лапши с русским акцентом. Это экспресс-бульон с ржаным хлебом и чесноком, заваренная лапша с красной икрой и брикет лапши всухую с майонезом.
«Кажется, вкусы этой лапши не меняются годами, как остается неизменной концепция продукта и его популярность у россиян. Вместе с партнерами из AliExpress Россия мы решились на необычный эксперимент и в канун китайского Нового года добавили любимой лапше новых красок и яркий вкус азиатской кухни. Пользователи Самоката смогут не только заказть уникальный стартер-пак для празднования восточного Нового года, но и поучаствовать в розыгрыше лимитированной коллекции дизайнерских худи», — Игорь Рожков, директор по маркетингу сервиса экспресс-доставки «Самокат».
Главные фанаты лапши получат лимитированные худи с принтом любимого блюда. Их отправят первым пользователям при заказе от 10 наборов. Список победителей компании опубликуют 21 февраля на специальном лендинге.
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