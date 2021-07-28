Дорогой кипяток (что? да!!) и «обжорные ряды»: что происходило в ресторанном Петербурге 19 века

Начнем рассказ об общепите Петербурга с самого непритязательного слоя. Обычно простой люд питался в заведениях общепита Сенного рынка (картина А. Волкова 1857 года дает нам хорошее представление, как они были устроены).

Это был так называемый «обжорный ряд» (после 1880-х годов он был перенесен на Никольский рынок — туда, где находился рынок наемного труда). На самые скромные средства поденные работники и работницы могли как-то питаться: при дневной зарплате огородниц в 20 коп. (это самая низкая заработная плата, средняя - 80 коп.) могли купить «щековины» на копейку, «печенки» на копейку и «колбаски» на копейку. И, конечно, хлеба. К середине ХIХ столетия на гарнир уже доступна вареная картошка. За столами в открытых всем ветрам палатках (московское слово, в Петербурге скажут — ларьки) предлагали бесплатно соль и горчицу. Продавец уличной еды спрашивал: «Вам погорчить?». Интересно, что и в чайных чай подавали не в стаканах, а двумя чайниками: маленький для заварного, а большой для кипятка. Кипяток доливался бесплатно, но все же до особого предела — пока заварка сохраняла хоть какой-нибудь цвет.

С печенкой и колбаской в обжорном ряду все понятно, но что такое «щековина»? Оказывается, «гусачник», главный поставщик продуктов для этого самого простого общепита, покупал на скотобойнях бычьи головы, затем вываривал их в больших чанах (в одном котле до 60 голов); мясо со щек и называлось «щековина». Мелкие торговки закупают у гусачника мясопродукты (рубцы, сычуги, гусаки) и готовят дома «хлебово»; такая похлебка потом продается в обжорном ряду. Очень распространены были всяческие пирожки с требухой (копейка за штуку, а в петровские времена — полденьги пара). Кстати, в Китае эта культура мясных субпродуктов достигла совершенства — ведь хорошее мясо ели только знатные люди. Она настолько хорошо сохранилась сегодня, что стала своеобразным деликатесом: везде подают, например, лапшу с кровью утки (сначала по виду никак не понять, что это за блюдо). А вот у нас в Петербурге эта культура не сохранилась, разве только в непритязательных столовых сегодня встретишь говяжью печенку.

Запахи обжорного ряда густые и крепкие, соответствующие обстановке, но есть и нам вовсе непонятное. Например, продают торговки вареные тухлые яйца — копейка десяток. В пост в обжорном ряду всегда судак или «тресочка», но тоже «с душком». Так что ферментированный вкус и запах римской кухни все еще был жив в Петербурге позапрошлого столетия. Для небогатых любителей фруктов летом — дешевые яблочки или груши с гнильцой, для гурманов — такие же апельсины.