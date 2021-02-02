Доставка алкоголя, замороженные коктейли и видеозвонки с курьерами: каким будет будущее общепита?

Фудтех

В марте люди повально начали делать запасы провизии онлайн: средний чек вырос в 2 раза, а средний вес заказа увеличился с 25 кг до 40-60 кг. Сервисам не хватало сотрудников, чтобы отбивать ажиотаж и наступило время для спасительных коллабораций: персонал на время перехватывался у компаний (в том числе у баров и ресторанов), которые не могли обеспечивать работой людей в период самоизоляции.

Сервисы доставки становятся все более персонализированными. Для пользователей появляются рекомендации, основанные на истории заказов, видеозвонки с курьерами для согласования деталей по доставке сложных категорий товаров, проекты по планированию домашнего бюджета и напоминанию о своевременном пополнении запасов продуктов. Это сократит время, которое человек тратит на выбор продуктов.

Взрыв доставки в пандемию катастрофически увеличил количество используемой упаковки. Экологический вопрос стал больше заботить все сервисы. Появились кнопки «не класть приборы» и «использовать меньше пакетов». А вот до массового использования роботов-курьеров нам пока еще далеко — они требуют нерационально больших инвестиций.