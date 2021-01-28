40 простых (и понятных) советов, как правильно организовать холодильник? Объясняет исследователь еды

Что должно быть в кухонном шкафчике

С этими базовыми продуктами вы сможете приготовить практически любое блюдо. Нужно будет только докупить свежие продукты в последний момент. Выбирайте высококачественные продукты: их понадобится меньше, потому что они намного насыщеннее на вкус. В конечном счете они обойдутся вам в ту же сумму, что и продукты более низкого качества.

Масло: оливковое, первого холодного отжима (оно гораздо лучше), подсолнечное, из виноградных косточек (оно отлично выдерживает высокую температуру, например при жарке во фритюре), кунжутное.

Уксус: бальзамический (настоящий, очень хороший), винный, хересный, рисовый.

Соль: крупная соль, мелкая морская соль (зачем — узнаете из главы о соли), флёр-де-сель.

Перец: черный и белый, горошком. Покупной молотый перец делают из горошин самого низкого качества.

Соусы: соевый, вустерский.

Горчица: дижонская, с зеленым перцем, с петрушкой...

Рис: басмати, круглый для ризотто.

Сахар: рафинированный, нерафинированный, сахарная пудра.

Паста: спагетти, лингвини, пенне, «ракушки».

Мука: высший сорт (недорогая, используется во множестве блюд).

Свежие приправы: тимьян, лавровый лист, петрушка, лук-шалот, белый и красный лук, чеснок.

Очищенные помидоры в собственном соку

Сушеные грибы

Пряности и сушеные травы: острый перец, мускатный орех, кумин, корица, кориандр, орегано.

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