40 простых (и понятных) советов, как правильно организовать холодильник? Объясняет исследователь еды

Что будет если замороженный хлеб окунуть в воду, а фрукты и овощи помыть перед тем, как класть их в холодильник? Артюр Ле Кен, автор нескольких кулинарных бестселлеров, объясняет в книге «Химия кулинарии. Что такое вкусная еда с научной точки зрения».
Как правильно организовать холодильник
Пищевые продукты нельзя хранить как придется! Их размещают по виду и по типу охлаждения, необходимому для хорошей сохранности. Например, сырое мясо и рыба должны лежать в самом холодном месте, а сливочное масло — в наименее холодном. Взгляните на рисунок — это наилучший способ размещать продукты в холодильнике. Вот несколько простых и важных правил:
- Убедитесь, что ваш холодильник отрегулирован на 4 °C — это идеальная температура для хорошей сохранности.
- Снимайте картонную упаковку с йогуртов или товаров по акции. Ни к чему тратить энергию на ее охлаждение.
- Убирайте продукты в холодильник как можно скорее после покупки, чтобы в них не успели размножиться микробы.
- Не открывайте холодильник слишком часто. Туда проникает теплый воздух и за несколько секунд поднимает температуру на несколько градусов. После этого понадобится больше часа, чтобы холодильник снова охладился.
- Не перегружайте холодильник. Он не сможет все охладить, воздух не будет циркулировать, и продукты сохранятся хуже. Всегда ставьте на видное место открытые банки и продукты, у которых вот-вот истечет срок годности, чтобы они не пропали только из-за того, что вы их не заметили.
- Срок годности указан для нераспечатанных продуктов, потому что они упакованы в модифицированной газовой среде, которая защищает продукты от порчи. После вскрытия их обычно следует употребить в ближайшие два-три дня.
- Применяйте к блюдам «правило двух»: их надо убрать в холодильник в течение двух часов после приготовления и употребить в течение двух суток.
- Никогда не ставьте в холодильник горячую пищу. Температура внутри возрастет на много градусов. Понадобится несколько часов, чтобы она вновь опустилась до 4 °C, а тем временем бактерии будут размножаться не просто быстро, а очень быстро.
- Не мойте фрукты и овощи перед тем, как класть их в холодильник: влага ускоряет гниение.
- Для хранения таких продуктов, как сыр, пользуйтесь специальными герметичными контейнерами.
- Чаще мойте холодильник: хотя бы раз в неделю — с уксусом (он убирает запахи и убивает микробов), раз в месяц — со средством для мытья посуды.
- Не забывайте размораживать холодильник раз в три месяца. Это поможет избежать ненужного перерасхода электричества.
Как правильно организовать морозильник
Первое простое и важное правило заключается в том, чтобы размещать продукты по типу: мясо — с мясом, рыбу — с рыбой, овощи — с овощами, мороженое — с мороженым и десерты — с десертами.
Чтобы заморозить приготовленные
блюда:
- Используйте пакеты для заморозки — самое практичное и простое решение. Так вы сможете разогревать продукты прямо в пакете в микроволновке или, что еще лучше, в кастрюле с горячей водой.
- Выпускайте лишний воздух, сдавливая пакет с продуктами перед тем, как закрыть. Пакеты будут занимать меньше места.
- Отмечайте дату заморозки и содержимое на каждом пакете. Случается, что два блюда невозможно различить по виду.
- Также можно использовать пластиковые контейнеры и складывать в них пакеты для заморозки.
- Если замороженный продукт покрылся льдом, придется его выбросить: он слишком старый или испорченный.
- Замораживая приготовленные блюда, ставьте их назад, чтобы видеть давно замороженные продукты и употребить их первыми.
- Мойте морозильник раз в год средством для мытья посуды. Вот самый простой способ: за два дня до уборки включите максимальное охлаждение, чтобы продукты приобрели температуру около – 26 °C. За сутки выставьте минимальную температуру в холодильнике. Освободите холодильник и переложите туда замороженные продукты. Выключите морозильник и оставьте дверцу открытой, чтобы он нагрелся. Когда морозильник немного нагреется, вымойте его изнутри и тщательно просушите, чтобы на дне и стенках не появился лед. Включите морозильник и верните туда замороженные продукты. Внимание: действовать нужно достаточно быстро, чтобы продукты в холодильнике не успели разморозиться. Постарайтесь управиться за два часа, не больше.
- Лучше размораживать продукты в холодильнике. Я знаю, что это может занять несколько часов, но при медленной разморозке они будут намного лучше.
- Если вы хотите разогреть замороженный хлеб в духовке, рекомендую предварительно быстро окунуть его в воду. Удивительно, но вполне логично: когда хлеб разогревается, содержащаяся в его внешней части вода испаряется. Эта часть становится очень сухой — слишком сухой — и сильно крошится.
- Смочив ее, вы избежите этой проблемы и получите такой же вкусный хлеб, как свежевыпеченный...
- Очень полезная хитрость: написать на грифельной доске или на листке, что лежит у вас в морозилке, и повесить на кухне. Так вы сможете моментально оценить свои запасы, вам не придется постоянно открывать морозильник или покупать то, что у вас и так уже есть, и вам легче будет придумать, как использовать имеющиеся продукты.
Вот несколько цифр — максимальные сроки хранения для замороженных блюд, приготовленных дома (замороженные продукты, продающиеся в магазине, хранятся дольше): хлеб — 1 месяц; рыба и морепродукты — 5 месяцев; свинина, ягнятина, телятина — 6 месяцев; фрукты и овощи — 8 месяцев; говядина, птица, дичь — 12 месяцев.
Что должно быть в кухонном шкафчике
С этими базовыми продуктами вы сможете приготовить практически любое блюдо. Нужно будет только докупить свежие продукты в последний момент. Выбирайте высококачественные продукты: их понадобится меньше, потому что они намного насыщеннее на вкус. В конечном счете они обойдутся вам в ту же сумму, что и продукты более низкого качества.
Масло: оливковое, первого холодного отжима (оно гораздо лучше), подсолнечное, из виноградных косточек (оно отлично выдерживает высокую температуру, например при жарке во фритюре), кунжутное.
Уксус: бальзамический (настоящий, очень хороший), винный, хересный, рисовый.
Соль: крупная соль, мелкая морская соль (зачем — узнаете из главы о соли), флёр-де-сель.
Перец: черный и белый, горошком. Покупной молотый перец делают из горошин самого низкого качества.
Соусы: соевый, вустерский.
Горчица: дижонская, с зеленым перцем, с петрушкой...
Рис: басмати, круглый для ризотто.
Сахар: рафинированный, нерафинированный, сахарная пудра.
Паста: спагетти, лингвини, пенне, «ракушки».
Мука: высший сорт (недорогая, используется во множестве блюд).
Свежие приправы: тимьян, лавровый лист, петрушка, лук-шалот, белый и красный лук, чеснок.
Очищенные помидоры в собственном соку
Сушеные грибы
Пряности и сушеные травы: острый перец, мускатный орех, кумин, корица, кориандр, орегано.
Отрывок предоставлен для публикации издательской группой «Азбука-Аттикус».
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