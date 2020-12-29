25 гастрономических подарков от ресторанов Петербурга к Новому году

Спасаем ваше время, закрываем вопрос с подарками и поддерживаем общепит Петербурга. От черной икры, хрусталя и домашнего сыра до запаса круассанов и зеленой матчи: 25 вариантов гастрономических новогодних боксов, которые можно купить прямо сейчас!
Animals
Подарочный набор (1500 руб) подготовили Animals и их понятная кулинария «Локалочка». Для новогоднего стола (или ленивых похмельных пинчос) в коробку упаковали большой тартин, рождественский кекс, куриный паштет, варенье из сливы с мятой, сыр из йогурта с травами и крем из форели.
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3800 рублей
Большая коктейльная коробка от пяти баров и ресторанов
Бар «Хочу в Сибирь», Paloma Cantina, «Банщики», Tawny Bar и Bilbao выпустили новогоднюю коробку (3800 руб) с 5 коктейлями: двойная порция в бутылке от каждого из проектов (а еще там есть кубики из камня для охлаждения напитков). Приобрести такой деревянный ящик можно у всех участников.
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4500 рублей
Бар «Полторы Комнаты»
Коктейльно-развлекательные наборы с носочками (какой без них Новый год?), фигурными имбирными пряниками, коктейлями и съестным. Праздник обеспечат: двойная Кровавая Мэри с закусками, ромашковый негрони, ромовый какао, два вида паштета, сырные трюфели, жидкий маршмеллоу и домашний белый шоколад (4500 руб).
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5000 рублей
Бар «Цветочки»
Еще один большой занимательный новогодний набор с гастрономическим содержимым: коктейли трех видов, банка оливок, паштет из тунца, сыровяленая оленина, жидкий маршмеллоу, рождественский зефир и шоколад (5000 руб).
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от 3500 рублей
Charlie
Набор Chrystal Box c самыми желанными хрустальными бокалами, в который входит бутылка игристого, открытка и новогоднее настроение в виде конфетти и блесток. Стоимость варьируется от выбора комплиментарной бутылки (от 3500 до 11800 руб).
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2100 рублей
Sibaristica
Кофейный новогодний бокс (2100 руб) со всем самым ценным, что есть в работе локального обжарщика – свежеобжаренный спешелти кофе (арабика), дрип-кофе (6 шт), а еще рождественская и кофейная карамель, классический черный цейлонский чай, имбирный пряник и забавный стикерпак.
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от 290 рублей
Винный бар ZAZAZU
Вино, брендированные бокалы, оливки, фруктовая бастарда, паштет, соленая карамель, сыры, черная икра и фуа-гра: собрать можно любое комбо из всех перечисленных благ в баре Zazazu на улице Рубинштейна.
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2500 рублей
«Caffe Italia»
«Всего и побольше» — именно так называется подарочная коробка с по-итальянски щедрым содержимым (2500 руб). Каждый айтем можно выбрать из нескольких вариантов: паста, 2 соуса, закуски, мармеллата (помимо фруктовых есть пепероне!), оливковое масло, специи и приборы.
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1060 рублей
Ôpetit
Лучшее утро для нашей редакции — это то, что с круассанами от французских кондитерских Ôpetit. Подарить первоянварский «грейт морнинг» можно с помощью набора выпечки (1060 руб): 3 классических круассана, 2 шоколадных, клубнично-розовый, миндальный и шассон с грушей.
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2500 рублей
Love You So Matcha
Новогодний Matcha box для любителей японского зеленого чая можно приобрести (2500 руб) на улице Декабристов, 5, или на Василеостровском рынке. В подарочном наборе матча матча питьевого грейда А (25 г), керамический стакан, миндаль в шоколаде с зеленым чаем, открытка и инструкция.
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3190 рублей
AEffect
Набор «Европа» (3190 руб) для тех, кто хотел праздновать Новый год в путешествиях. Коробка включает чатни томат-паприка, крем из копченого лосося и сливочного сыра, цыплят по-домашнему с брусничным соусом, картофель стоун с розмарином, фруктовый кекс с коньяком и имбирное печенье.
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1430 рублей
Anna's Secret Garden
Новогодний подарочный кекс (1430 руб) облагородит любой праздничный стол и не принесет никакого вреда: по вегану, без глютена и сахара, с клюквой, орехами и соленой карамелью.
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от 2650 рублей
«На вина!»
8 разных по стилю, настроению, цвету коробок из 4 бутылок или 16 — из двух! Можно подобрать вино на каждый день или для экспериментов, а еще советуем добавить в праздничный бокс бокалы с гравировкой (или без) и яства: колбасу, рийеты от Beefzavod, сыры или мерч.
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4000 рублей
Salone Pasta & Bar
«Итальянская авоська» (4000 руб) — гастрономический набор с пастой (два вида), бальзамиком, трюфельным маслом, оливками, салями, пармой, пармезаном и Табаско.
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1500 рублей
Необистро «Тени»
Шеф-повар Виктор Гусев кроме того, что сам собирает чай – один из главных героев набора, он еще и составляет колбы с авторской солью (ферментированный лук с углём и чеснок в карамели или грибная с трюфельным маслом) и делает ароматное пряное масло (мандарин, эвкалипт, семечки, грибы). Подарок можно дополнить свечами и намазками.
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от 3000 рублей
BeefZavod
Подарочные корзины с деликатесами из собственной лавки для новогоднего рейва: легендарные салями c голубым сыром и трюфелем, прошутто котто, рийеты из индейки или из говядины с трюфелем, свежий хлеб и ещё много всего съедобного. Есть наборы за 3000, 5000 и 10000 руб.
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4900 рублей
Jerome
Антонио Фреза подготовил два набора (4900 руб): первый с просекко, Панеттоне с фисташковым ганашем и печеньем, а второй более разнообразный с домашним медом трюфелем, чили пастой, салями, оливковым маслом и сливочным маслом homemade.
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от 800 рублей
Rule 154
Пати боксы с сет-набором авторских коктейлей. Есть несколько конфигураций: от размера S c двумя коктейлями (800 руб) до L c шестью напитками (2200 руб), украшениями и пакетом льда. Отдельная опция — набор Shots c тремя премиксами для шотов (1600 руб).
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от 390 рублей
Saviv
В лавке Saviv можно собрать набор самостоятельно: соленые лимоны, маринованные в дубовых бочках (идеально для свежих салатов, морепродуктов и в качестве самостоятельной закуски), перцы чили, израильсйские кексы Бабка с шоколадом, мясные специалитеты и сыры.
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5000 рублей
Smoke BBQ
BBQ-бокс (5000 руб) от Dream Team — это тот самый брискет, ребро поросенка, томившееся в большом смокере, фирменный ростбиф, собственный соус и огурцы в бурбоне. Каждое блюдо завакуумировано и снабжено подробным описанием по QR-коду.
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2900 рублей
Бар «Хроники»
В тиражированный шоппер (2900 руб) сложены стеклянная елочка игрушка с корюшкой художника Феликса Данкевича, значок, стопка, набор открыток с шахматистом и буфетчицей, бутылка сидра от бара и «Токсовская сидрерии», книга-актуалочка «Похмелье. Головокружительная охота за лекарством от болезни, в которой виноваты мы сами» Шонесси Бишоп-Столла.
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от 1900 рублей
«Банщики»
Душевные подарки собирают «Банщики»: то банный халат (3200 руб), то деревянную ностальгическую посылку с домашней гастрономией (от 1900 руб) или же домашние напитки — настойки или коктейли — в фирменных пеналах.
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от 2000 рублей
Бар «Darmagi»
Коктейльные наборы с нестареющей классикой — авиация, негрони, старомодный. Можно выбрать два (2000 руб) или положить все три (3000 руб). В любой бокс полагается лимончелло.
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4800 рублей
Do Immigration
Вкусный и уютный Ду-бокс с праздничным наполнением: игристое на выбор, фирменный ягодный премикс для коктейлей, твердый сыр и прошутто, классический или веганский (!) оливье, паштет из куриной печени, пряные пирожные «картошка», свечи и хлопушка с блестками!
IKEA
Мы просто не смогли удержаться! Пряничный имбирный домик (249 руб), который нужно собрать самостоятельно, как и всю мебель бренда. Отдельно можно купить набор для украшения: съедобные кнопки и глазурь.
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