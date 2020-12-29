25 гастрономических подарков от ресторанов Петербурга к Новому году

«На вина!»

8 разных по стилю, настроению, цвету коробок из 4 бутылок или 16 — из двух! Можно подобрать вино на каждый день или для экспериментов, а еще советуем добавить в праздничный бокс бокалы с гравировкой (или без) и яства: колбасу, рийеты от Beefzavod, сыры или мерч.