25 гастрономических подарков от ресторанов Петербурга к Новому году

Rule 154

Пати боксы с сет-набором авторских коктейлей. Есть несколько конфигураций: от размера S c двумя коктейлями (800 руб) до L c шестью напитками (2200 руб), украшениями и пакетом льда. Отдельная опция — набор Shots c тремя премиксами для шотов (1600 руб).