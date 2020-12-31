За что мы любили и ненавидели петербургский общепит в 2020 году: онлайн-бары, завтрак по брони и непромытые бокалы

Зеленые мили

Если посмотреть последние петербургские новости, каждая вторая — про то, как откроется новое общественное пространство. И в нем обязательно будет этаж или крыло, отданное под гастрономическое пространство с кафе, барами и бистро. Уже тревожно, где возьмется столько рестораторов, которые освоят эти площади, не сгинут ли бесследно даже неплохие гастроэнтузиасты на этих просторах.

Классные доставки только по центру

Новая этика борется за права всех — кроме жителей Петербурга без прописки в центральных районах. Вся прогрессивная провизия с доставкой на дом заканчивается у Большеохтинского моста, переедешь его и все — ты человек второго сорта: накормить тебя готовы только «Евро-кебаб» и «Шатер-мангал». «Нет, спасибо», — говоришь ты, и снова звонишь в Yami-Yami, чьих операторов давно начал различать по голосам.

«Креативная» упаковка

Похвально, что рестораторы в погоне за конкурентными преимуществами в сфере доставки взялись за дизайн. Но, вероятно, они запамятовали завет Бродского почитать эстетику, в первую очередь, за мать этики. Чтобы вызволить снедь из красивущих коробок и пакетов, зачастую нужно мачете, долото и ручная пила одновременно: контейнеры будут запаяны намертво, а скотч намерен склеивать затейливый бокс до конца времен.

Комплектующие к заказу

Поднимите руки, у кого дома из любого шкафа выпадают разномастные одноразовые вилки и ложки, а из каждой щели торчат брендированные салфетки и пакетики со специями. Во-первых, лишний стафф в заказе — это не экологично. Во-вторых, сложи в него хоть куверт королевского сервиза — не хватит именно той зубочистки и вторых палочек, которые тебе единственно и были нужны.

Что у вас есть по бокалам?

Знаете, бывают такие списки слов, которые емко одним махом определяют всеобъемлющие явления, как, скажем, уютное домашнее пьянствование в шерстяных носках и с кошкой под боком? В русском языке такое должно быть для первого глотка в общепите из непромытого или неправильно просушенного бокала — ощущения, как будто на его дне завалялась кухонная тряпица из посудомойки.