«Убытки будут колоссальные!»: девелоперы и рестораторы — о повторном закрытии фуд-кортов в Петербурге

совладелец сети «Теремок»:

«У нас на фудкортах расположены 30 точек – это треть от работающих в Петербурге. Нас никто не предупреждал о возможном закрытии. Мы узнали о закрытии, и на следующий день наши юристы начали разбираться с этим постановлением, на что мы имеем право, на что нет. Как будет решаться вопрос с арендодателями пока не знаем, еще не начинали вести переговоры.

Конечно, убытки будут колоссальные! Кроме того, у нас 30 человек останутся без работы как минимум на месяц. Я уверен, что нас 29 ноября не откроют, а продлят еще на какой-то срок запрет на работу. Есть небольшая надежда, что могут ближе к новому году, числа 15 декабря, открыть, но и то не факт».