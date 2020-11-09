«Убытки будут колоссальные!»: девелоперы и рестораторы — о повторном закрытии фуд-кортов в Петербурге

Сегодня в Петербурге по распоряжению Смольного закрылись фуд-корты в торговых центрах и гастромаркеты на рынках. Компании заранее не были предупреждены о закрытии и уверены, что ограничения продлят на более длительный срок. «Собака.ru» спросила девелоперов и рестораторов, как отразится на их деятельности инициатива городского правительства.
Виталий Свидовский
совладелец сети «Теремок»:
«У нас на фудкортах расположены 30 точек – это треть от работающих в Петербурге. Нас никто не предупреждал о возможном закрытии. Мы узнали о закрытии, и на следующий день наши юристы начали разбираться с этим постановлением, на что мы имеем право, на что нет. Как будет решаться вопрос с арендодателями пока не знаем, еще не начинали вести переговоры.
Конечно, убытки будут колоссальные! Кроме того, у нас 30 человек останутся без работы как минимум на месяц. Я уверен, что нас 29 ноября не откроют, а продлят еще на какой-то срок запрет на работу. Есть небольшая надежда, что могут ближе к новому году, числа 15 декабря, открыть, но и то не факт».
Дарья Ветрова
генеральный директор ТК «Невский Центр»:
«Фуд-корты после режима ограничений открыли 12 сентября. За прошедшие с этого момента два месяца мы не увидели какой-либо заметной активности в данной зоне. Это можно объяснить тем, что в период пандемии фуд-корты перестали быть местом встреч и посетители приходили в точки преимущественно для того, чтобы поесть. При этом со стороны операторов соблюдаются все требования и рекомендации Роспотребнадзора по обеспечению безопасности зоны фуд-корта. Это и расстановка столов и стульев, соблюдение социальной дистанции, санитарная обработка и т.д.
Рестораны, расположенные у нас в «Невском Центре», продолжат работу в обычном режиме, а операторы фуд-корта (всего их три) смогут работать на выдачу и в формате доставки.
Определить экономические последствия решения по закрытию фуд-кортов пока сложно, но безусловно они будут! Так как любые ограничения снижают активность населения и, следовательно, выручку арендаторов и собственников торговых центров. В ближайшие дни мы будем проводить оценку финансовых потерь введенных ограничений, и совместно с арендаторами принимать решения по развитию бизнеса с учетом новых обстоятельств».
Мария Дриц
коммерческий директор MALLTECH (ТРЦ «Лето»):
«Снижение потока посетителей в торговом комплексе из-за закрытия фуд-корта может достигнуть 10% от общего трафика ТРК. В общей выручке «Лета» доля фуд-корта составляет примерно 5-8% (без учета ресторанов).
Сетевым операторы, которые работают на фуд-кортах, будет немного проще – у них, как правило, есть и точки, расположенные в стрит-ретейле. Кроме того, они работают с ключевыми delivery-агрегаторами: за счет этого они смогут поддержать свой бизнес. А тем заведениям, которые работают исключительно в торговых центрах и только в Петербурге, будет существенно тяжелее. Устойчивость их бизнеса будет зависеть от продолжительности введенных ограничений и договоренностей с арендодателями. По опыту весенне-летних ограничений, в ТРК «Лето» закрылось менее 1% от всех арендаторов общепита.
Около 30% арендаторов всего фуд-корта готовы работать на доставку. В основном, это сетевые операторы, у которых уже отлажены процессы собственной доставки и через delivery-сервисы».
Эльдар Кабиров
совладелец пиццерий «Пицца 22 см»:
«У нас одна точка в ТРК «Сити Молл» и одна — в аутлете «Пулково». Точки работать не будут, но расходы по аренде, зарплате, коммунальным платежам сохраняются, но главное даже не это, а недополученный оборот и будущие проблемы при перезапуске. Поток гостей отключат одним днем, а восстанавливаться он будет ещё очень и очень долго.
Как оцениваю шаг? Сложно ответить, как можно оценивать шаг, если я и бизнес не чувствуем генеральной линии и стратегии чиновников. Власть действует по обстоятельствам, хорошо это или плохо, покажет время. Но если арендаторы и гости фуд-кортов выполняют все требования, то не вижу смысла закрывать бизнес».
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