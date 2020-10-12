Как «Зеленая революция» в гастрономии приводит к смерти около 220 тысяч человек в год?

Парадоксы изобилия

Однако можно многое сделать для смягчения этих проблем. Более экономное и точное внесение удобрений может снизить их расходы без влияния на урожайность. Правда, в некоторых развитых странах интенсивность внесения удобрений снижается в последнее время. В Соединенных Штатах урожайность кукурузы увеличилась с 42 килограммов на килограмм удобрений в 1980 г. до 57 килограммов в 2000-м. Подобные улучшения урожайности пшеницы были достигнуты в Великобритании и риса в Японии. Но во многих развивающихся странах удобрения в значительной степени дотируются правительствами, что препятствует их более эффективному применению. Гораздо больше можно сделать и для уменьшения ненужного использования пестицидов и минимизации вредных побочных эффектов. Во время развертывания «зеленой революции» фермерам настойчиво объясняли, что использование пестицидов было необходимым компонентом «современного» сельского хозяйства, что привело к их чрезмерному использованию. Некоторым фермерам было рекомендовано применять пестициды в соответствии с календарем, независимо от того, нужно это или нет. Использование пестицидов в настоящее время не увеличивается, так как одновременно с ним внедряются современные биологические методы борьбы с вредителями. Гибридный подход, называемый «комплексной борьбой с вредителями», может сократить внесение пестицидов на 50 % для овощных культур. В некоторых случаях это может вообще устранить необходимость в пестицидах при выращивании риса. Точно так же есть много возможностей для более эффективного использования воды.

Больше внимания теперь уделяется управлению водными ресурсами, например организации систем сбора и хранения дождевой воды, внедрению водосберегающих ирригационных систем, таких как капельное орошение, способствующее уменьшению количества отходов азота. Очевидно, определенные права на воду могут быть проданы фермерам, что также будет стимулировать более разумное использование воды, побуждая фермеров сосредоточиться на наиболее подходящих культурах. Кажется странным интенсивное выращивание таких культур, как картофель в Израиле, апельсины в Египте, хлопок в Австралии или рис в Калифорнии, когда все эти культуры могут быть выращены дешевле и эффективнее в других местах. А в Пенджабе, например, обеспечение фермеров бесплатной электроэнергией, а также выдача субсидий на выращивание риса, водоемкой культуры, позволяют им оставлять водяные насосы в рабочем состоянии постоянно. В последние годы растут опасения нехватки воды для сельского хозяйства (ее даже называют «нефтью XXI в.»), что побудило правительства уделять больше внимания разработке разумной водной политики.