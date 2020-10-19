В нем больше витамина С, чем в шиповнике. Не меньше железа, чем в шпинате. Иван-чай бодрит, но не содержит теина. Успокаивает, но не вызывает сонливости. По правде говоря, он и не чай вовсе. Хотя вполне может заменить не только его, но даже и незаменимый в большом городе кофе. Почему иван-чай — это новый (а на самом деле старый) ЗОЖ-тренд? И почему его стоит включить в свой рацион уже сегодня? Разбираемся вместе с членом Международной ассоциации диетологов и нутрициологов Ириной Писаревой, а так же со специалистами Агропромышленного комплекса «Восход», который выпускает фиточай «Родной».
Почему иван-чай — это новый ЗОЖ-тренд?
Польза, проверенная веками
Напиток этот действительно родной. Если верить хроникам, первые упоминания об иван-чае (он же — кипрей) относятся к XIII веку. Правда, называли его тогда иначе: «копорский чай» — в честь изобиловавшего этой травой села Копорье, расположенного в окрестностях современного Петербурга. В середине XIII века на месте будущего поселения располагалась крепость немецких рыцарей, которую отбил у немцев и разрушил Александр Невский. Укрываясь от непогоды в стенах местного монастыря, полководец и его дружина попробовали напиток из кипрея — тамошней травки. Воины были поражены чудесному действию питья: от усталости не осталось ни следа, а Невский повелел выращивать живительную траву и заваривать ее повсеместно. При Петре I растение с длинными ярко-малиновыми свечками-соцветиями превратилось для Копорья в настоящий местный бренд. Именовать себя копорцем было почетно: иван-чай являлся ходовым товаром у торговцев, и приобретая сырье у местных крестьян, те не скупились на оплату. Иван-чай пили, чтобы побороть усталость и чтобы успокоиться. С медом — чтобы справиться с сезонными хворями. И в холодном виде — «от живота». Традиционным чаепитием с копорским было принято встречать гостей с дороги и отпаивать добрых молодцев после обильных пиров.
В XVIII веке сбор кипрея достиг таких масштабов, а слава целительного чая так разнеслась по миру, что его даже стали отправлять на экспорт. И ни куда-нибудь, а например, во Францию, всегда знавшую толк в гастрономических делах. Если бы в те времена было в ходу слово «тренд», то его было непременно использовали, рекомендуя друг другу этот продукт.
Чем полезен иван-чай?
Сегодня травяные и фруктовые чаи пользуются большим спросом у тех, кто хочет вести здоровый и активный образ жизни, быть экологичным, сохранять бодрость духа, ясность ума и красоту. Но если еще несколько лет назад мы с любопытством поглядывали на полки с японской маття и аргентинским мате, то сегодня все большую популярность приобретают отечественные напитки. Что вполне логично: ведь растения, выросшие на территории проживания человека, ближе ему генетически, а значит, лучше усваиваются и приносят больше пользы. Об этом говорят и диетологи, и шеф-повара, придерживающиеся концепции «локал», и поклонники ЗОЖ. В этом смысле клюква и брусника выигрывает у годжи. А кипрей — у зеленого чая и мате.
Главный плюс кипрея по сравнению с другими тонизирующими напитками — отсутствие теина и кофеина. Примерно пятая часть всего состава иван-чая — это танины — дубильные вещества, которые придают листьям характерный чуть терпкий вкус. Танины обладают противовоспалительным действием, очищают кровь от тяжелых металлов, благотворно действуют на пищеварение, но главное, они способны мягко тонизировать организм. Еще одна причина бодрящего действия иван-чая — витамин С: в нем его больше, чем в рекордсмене по содержанию аскорбинки — шиповнике. Причем в кипрее витамин С работает в компании с биофлавоноидами, укрепляющими стенки сосудов, усиливая их действие. Отсюда омолаживающее действие, по которому он не уступает раскрученным суперфудам.
Немало в составе кипрейного чая минеральных веществ: меди, молибдена, марганца, бора. В 100 граммах иван-чая «Родной» содержится 23 миллиграмма железа: почти столько же, сколько в шпинате. Но почему-то шпинат входит в рейтинги богатых железом продуктов, а иван-чай — пока нет.
Продолжим список полезных свойств: иван-чай ускоряет жировой обмен и способствует похудению, помогает выводу жидкости и снимает отеки, укрепляет защитные функции организма и успокаивает нервную систему. Его седативный эффект такой же мягкий, как и тонизирующий: ведь успокаивает он не тем, что угнетает центральную нервную систему (как валериана, например), а благодаря содержанию большого количества магния и витаминов группы В.
Ирина Писарева
член Международной ассоциации диетологов и нутрициологов
Многие научные данные доказывают, что люди, которые пьют травяные сборы, меньше подвержены вирусным заболеваниям и депрессиям. Так что при расстройствах нервной системы и депрессивных состояниях я рекомендую употреблять фиточаи, а в осенний период, когда идет снижение иммунитета, тем более. По моему личному наблюдению, чай «Родной» обладает неповторимым вкусом и ароматом, что говорит о том, что травы правильно собраны и обработаны.
Иван-чай можно пить утром до завтрака и вечером перед сном. Он утоляет жажду после занятий спортом и помогает снимать стресс в офисе. Его приятно использовать для домашних чаепитий (бабушки и дети будут одинаково довольны) и брать с собой в термосе в походы и на прогулки. Каким бы ни было ваше расписание, привычка пить иван-чай выручит в любом месте и в любое время.
Золотые правила заварки
Заваривать иван-чай можно как в чайнике, так и в термосе, причем не возбраняется заливать его кипятком 3–4 раза.
Существует и холодный способ заварки. Он требует больше времени и терпения: ведь залив листья холодной водой, придется подождать не пять минут, а все 12 часов. Но оно того стоит: холодный иван-чай хорошо утоляет жажду в жару и сохраняет наибольшее количество полезных веществ.
Если вы любите чай с молоком, то кипрей можно заварить без использования воды. Просто залейте траву горячим молоком и оставьте настояться минут на пять. Молочный иван-чай хорош в период простуд, а еще он отлично успокаивает перед сном, особенно в сочетании с медом.
Благодаря терпкому оттенку во вкусе кипрейный чай отлично сочетается с разнообразными травами, ягодами, цветами и другими добавками. Перед завариванием в чайник можно добавить шиповник и липовый цвет, чабрец или мяту, как это делали наши предки. А еще удобнее использовать готовые сочетания. В ассортименте чая «Родной» есть иван-чай с самыми разными добавками, включая ценное растение саган-дайля, которое издревле использовалось шаманами Алтая для борьбы с самыми разными болезнями. В коллекции есть даже пакетированные чаи, удобные для использования в офисе или в дороге: такого формата наши предки не знали, но точно бы оценили. Ведь иван-чай традиционно заваривали именно на костре в походных условиях.
Где приобрести иван-чай?
Иван-чай — дикорастущее растение, его нельзя культивировать искусственно. Теоретически его можно нарвать на поле и высушить самому. Но это довольно сложно: просто сухой кипрейный лист не работает. Его нужно собирать в определенное время, правильно ферментировать: только в таком виде он обещает максимум пользы. Самый надежный способ — это приобретать напиток у сертифицированного поставщика. Так, иван-чай «Родной» производится в экологически чистых зонах, вдалеке от больших городов, где в радиусе 100 км нет промышленных предприятий. В начале июня на поля выходят сборщики, чтобы вручную собрать самый полезный молодой лист. После сбора сырье особым образом бережно обрабатывается на новейшем оборудовании и тщательно упаковывается. И уже в финале технологического процесса на основе чая составляются вкусные композиции, которые уже полюбились сторонникам ЗОЖ не только в России, но и за рубежом. История повторяется.
Купить фиточай «Родной» в Петербурге и Ленобласти:
в сети «Азбука вкуса», супермаркетах «Лэнд» и в интернет-магазине фруктово-травяных чаёв «Родной».
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