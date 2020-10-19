Почему иван-чай — это новый ЗОЖ-тренд?

Чем полезен иван-чай?

Сегодня травяные и фруктовые чаи пользуются большим спросом у тех, кто хочет вести здоровый и активный образ жизни, быть экологичным, сохранять бодрость духа, ясность ума и красоту. Но если еще несколько лет назад мы с любопытством поглядывали на полки с японской маття и аргентинским мате, то сегодня все большую популярность приобретают отечественные напитки. Что вполне логично: ведь растения, выросшие на территории проживания человека, ближе ему генетически, а значит, лучше усваиваются и приносят больше пользы. Об этом говорят и диетологи, и шеф-повара, придерживающиеся концепции «локал», и поклонники ЗОЖ. В этом смысле клюква и брусника выигрывает у годжи. А кипрей — у зеленого чая и мате.

Главный плюс кипрея по сравнению с другими тонизирующими напитками — отсутствие теина и кофеина. Примерно пятая часть всего состава иван-чая — это танины — дубильные вещества, которые придают листьям характерный чуть терпкий вкус. Танины обладают противовоспалительным действием, очищают кровь от тяжелых металлов, благотворно действуют на пищеварение, но главное, они способны мягко тонизировать организм. Еще одна причина бодрящего действия иван-чая — витамин С: в нем его больше, чем в рекордсмене по содержанию аскорбинки — шиповнике. Причем в кипрее витамин С работает в компании с биофлавоноидами, укрепляющими стенки сосудов, усиливая их действие. Отсюда омолаживающее действие, по которому он не уступает раскрученным суперфудам.