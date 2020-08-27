Режиссер Борис Самохвалов выпустил документальный фильм «Квадратный метр», посвященный барной культуре Петербурга и тому, что угрожает ей прямо сейчас — законе о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, располагающихся в жилых домах. Главными героями ленты, снятой полностью на некоммерческой основе, стали писатель Александр Цыпкин, актер Андрей Ургант, историк Лев Лурье, а также ресторанные критики, журналисты, рестораторы и бармены. «Собака.ru» связалась с режиссером и попросила рассказать его о том, какое место небольшие бары играют в культурном коде Петербурга и почему говорить о законе против «наливаек» — единственный способ на него повлиять.
Для фильма мы выбрали тех героев, кто известен петербуржцам, кто может рассказать о городе и кто связан с ним. Мы хотели услышать рассказ Урганта о том, как Петербург изменился с приходом авторских баров — все-таки 90-е были абсолютно другими, не говоря уже о советском времени. Сейчас питейная культура другая. Лурье мог рассказать об истории города, откуда все произошло, как развивалось. Ему лично не нужны эти бары, он ходит в совсем другие места, которые также могут закрыться из-за этого закона — например, кафе «Снежинка» на Петроградской или рюмочная на Пушкинской. Даже эти места, ставшие историей Петербурга, куда ходят семьями, попадают под закон.
Цыпкин представляет современный Петербург для всей России, глобально. И если Лурье представитель старшего поколения петербургской интеллигенции, то Цыпкин уже современной. Он человек тусовочный, который знает многих людей — и барменов, и рестораторов. Это Довлатов нашего поколения, который видит Петербург с особенной, романтичной точки зрения, при этом уже давно проживая в другом городе. Находясь вне индустрии общепита, он чувствует ее неотъемлемость для города, как никто другой.
Говорить об этом законе — единственный шанс как-то на него повлиять. Сейчас о нем говорят не только люди из ресторанной сферы, но и те, кто просто любит ходить в эти заведения — хотя, мне кажется, узнали они о возможном закрытии в последнюю очередь. Об этом законе вообще никто бы не узнал, если бы не социальные сети. люди начали об этом говорить, начали подписываться петиции. Сейчас я живу и работаю в Германии и точно так же, из социальных сетей, узнал о законе — и прилетел в Петербург, где родился и вырос, потому что почувствовал желание снять этот фильм. Другие также сделали много того, что было в их силах, в меру своих возможностей.
Так должно все работать в этом мире — если что-то хочется изменить, если что-то кажется неправильным, надо делать, действовать вместе. Как сказал в фильме ресторатор Александр Затуливетров, если мы будем действовать по одиночке, тогда они рано или поздно придут за каждым из нас. Значит надо держаться вместе, вместе мы сила. По-моему сейчас есть хороший шанс отстоять бары.
Сейчас чувствуется огромная солидарность общества. Мы разговаривали с владельцами заведений площадью более 100 и даже 200 квадратных метров — и они были готовы не только дать интервью, а вообще помочь авторским барам любыми способами. И Александр Цыпкин, и Лев Лурье, и Андрей Ургант, которые в принципе никакого прямого отношения к индустрии не имеют, говорили о том, как важно сохранить небольшие бары, ставшие частью культурного кода Петербурга. Вся съемочная команда включилась в работу без гонораров, фильм снимался на некоммерческой основе, за свои деньги. Мы ходили по заведениям, многие предлагали нам поесть, выпить — было так тепло, как будто все мы одна большая семья.
Этот фильм не только о бизнесе. И хоть многие друг друга не знают лично, не ходят друг к другу на свадьбы и дни рождения, все-таки все они очень близки.
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