Для фильма мы выбрали тех героев, кто известен петербуржцам, кто может рассказать о городе и кто связан с ним. Мы хотели услышать рассказ Урганта о том, как Петербург изменился с приходом авторских баров — все-таки 90-е были абсолютно другими, не говоря уже о советском времени. Сейчас питейная культура другая. Лурье мог рассказать об истории города, откуда все произошло, как развивалось. Ему лично не нужны эти бары, он ходит в совсем другие места, которые также могут закрыться из-за этого закона — например, кафе «Снежинка» на Петроградской или рюмочная на Пушкинской. Даже эти места, ставшие историей Петербурга, куда ходят семьями, попадают под закон.

Цыпкин представляет современный Петербург для всей России, глобально. И если Лурье представитель старшего поколения петербургской интеллигенции, то Цыпкин уже современной. Он человек тусовочный, который знает многих людей — и барменов, и рестораторов. Это Довлатов нашего поколения, который видит Петербург с особенной, романтичной точки зрения, при этом уже давно проживая в другом городе. Находясь вне индустрии общепита, он чувствует ее неотъемлемость для города, как никто другой.