Конец лета — лучшее время для обзора авторских достижений в категории готовых soft drink, то есть без- и слабоалкогольных напитков: смелые сезонные релизы пивоваров и рестораторы, которые на полках обзавелись своими кокосовым колд брю и арбузной комбучей, сауэром со вкусом #закатавЕвропе и литровым беллини, сидр-петнатом и элем на ромовых бабах.
Кокосовый колд брю, арбузная комбуча и вотеркефир: 20 авторских напитков с собой из ресторанов Петербурга
Колд брю, комбуча и «бабаухаус» из «Футуры»
Лидеры ремесленного хлебопечения из бистро «Футура» не только делают лучшую выпечку в городе, но теперь и крафтовые напитки — так же вдумчиво и с душой. Еще весной они сделали и разлили свою комбучу — с гибискусом и с ромашкой — и холодный кофе колд брю с малиной и базиликом. Затем в союзе с пивоварами AF Brew появился сауэр эль (кислое освежающее пиво) на сочнейших ромовых бабах из «Футуры»: напиток получил звонкое название, составленное из этих самых баб и архитектурной школы XIX века баухаус, во многом в свое время определившей будущее. Недавно коллаборация AF Brew и «Футуры» выступила с еще одним релизом — берлинер-вайсом (свежее слабоалкогольное пшеничное пиво) с ревенем и маракуйей: имя сложили из rhubarb — ревень по-английски — и того же баухауса.
Линейка Symbiotica от AF Brew и BSG Lab
Пивовары AF Brew и дрожжевая лаборатория BSG Lab вместе запустили отдельный проект Symbiotica, занимающаяся без- и слабоалкогольными напитками. За карантин они успели произвести и даже встать на полки ритейла с парой видов комбучи — с клюквой и можжевельником и с огурцом, мятой и лимоном. Еще одни вид комбучи спродюсировал корнер Dopamine с Василеостровского рынка — она с щавелем, зелёным крыжовником и мятой. Градус в проекте Symbiotica немного повышают «хард-комбуча» с черноплодкой в 3% содержания алкоголя и сидр, сброженный на шампанских дрожжах, в 4, 5%.
Лимонады Dreamteam Brew
Пивоваренный проект рестораторов Dreamteam с компанией Classy Soda дебютировал с линейкой безалкогольных лимонадов — без сахара, ароматизаторов и красителей. Напитки на основе натуральных соков сварены почти по пивной технологии — в цилиндро-конических танках. Эта технология даёт очень интенсивный вкус фруктов: ищите в заведениях Dreamteam лимонады «Абрикос и анис» и «Слива и кориандр».
Арбузная и огуречная комбуча в Anna’s Secret Garden
У шеф-повара и амбассадора ответственного потребления Виктории Мосиной нет линии розлива, но по нормам новой гастрореальности вашу тару у неё наполнят любыми напитками. Мы в свою берём комбучу — предпочитаем арбузную или огуречную, хотя у Вики она может быть любой: каждый день она экспериментирует и кладёт в нее эстрагон или малину, чернику или корицу.
Петнат от «Токсовской сидрерии»
Что? Да! В слове «петнат» привыкли слышать синоним вида игристого вина, но, по сути, оно означает технологию, предполагающую дображивание в бутылке. Так что «Токсовская сидрерия» не перепрофилировалась в шампанерию, а использовала этот метод, чтобы сделать сидр pet nat — сухой, искристый яблочный сидр с выдающимся перляжом, выдержанный на осадке и естественным образом насыщенный углекислым газом.
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Фото: @andrei_mikhailov
Малиновый сауэр от пивоваров «Бакунин»
Сезонный сауэр эль — пиво с выраженной кислинкой — лета 2020 от пивоварни «Бакунин» мог бы быть официальным напитком конкурса «Собака.ru» #закатвЕвропе (он, кстати, продлён до 31 августа), собирающего фото петербургских сансетов. Именно закатному небу Санкт-Петербурга — карминовому, алому, пунцовому — пивовары посвятили релиз с щедрой порцией малинового пюре и небольшим количеством лактозы, которая как будто пудровыми оттенками смягчает ягодную палитру напитка.
Комбуча, вотеркефир и джинджер бир из Meal
То, что в ресторане, сделавшим ферментацию своим призванием, рано или поздно появится своя линейка бутилированной комбучи, было вопросом времени. Локдаун подтолкнул — первые бутылки запечатали еще весной. И не только с комбучей: с собой можно взять джинджер бир — безалкогольный напиток на корне имбиря и вотеркефир — освежающий ферментированный напиток на специальной культуре дрожжей.
Колд брю и беллини в Animals
Команда Animals на карантин здорово перестроилась на лавку с кулинарией и производила самую разную гастрономию от паштетов до пасты. Кроме прочего сделали и напитки — бутилированный холодный кофе колд брю с различными добавками — кокосовый и с тоником; только что линейка расширилась цитрусовым колд брю на цедре лаймов, лимонов и грейпфрутов. Навыки производства распространили и на коктейли: в бутылки на 4-5 порций разливают один из самых лёгких из них — беллини, микс персикового пюре и игристого.
Текст: Анастасия Павленкова
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