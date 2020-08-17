Кокосовый колд брю, арбузная комбуча и вотеркефир: 20 авторских напитков с собой из ресторанов Петербурга

Колд брю, комбуча и «бабаухаус» из «Футуры»

Лидеры ремесленного хлебопечения из бистро «Футура» не только делают лучшую выпечку в городе, но теперь и крафтовые напитки — так же вдумчиво и с душой. Еще весной они сделали и разлили свою комбучу — с гибискусом и с ромашкой — и холодный кофе колд брю с малиной и базиликом. Затем в союзе с пивоварами AF Brew появился сауэр эль (кислое освежающее пиво) на сочнейших ромовых бабах из «Футуры»: напиток получил звонкое название, составленное из этих самых баб и архитектурной школы XIX века баухаус, во многом в свое время определившей будущее. Недавно коллаборация AF Brew и «Футуры» выступила с еще одним релизом — берлинер-вайсом (свежее слабоалкогольное пшеничное пиво) с ревенем и маракуйей: имя сложили из rhubarb — ревень по-английски — и того же баухауса.