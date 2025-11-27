Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Рецепты

Где взять в Петербурге и Москве гастрономический выпуск Собака.ru «Лучшие шефы. Новогодние рецепты»

В коллекционном (уже третьем!) журнале собрали 50+ идей с новогодними рецептами от 40 главных шефов-трендсеттеров Петербурга и Москвы!

Необычные блюда для вау-стола, специальное (вкусное!) меню для ЗОЖ-адептов, рецепты для застолья по-русски и варианты оливье для тех, кто по классике и тех, кто в тренде. Над пошаговыми инструкциями для вас гастрономическая редакция работала с лучшими шефами двух столиц!  В этом гиде мы также вывели главные гастрономические тренды 2026 года.

Полный выпуск уже доступен онлайн — в этом разделе на сайте

А печатный (очень красивый!) журнал забирайте бесплатно в лучших заведениях Петербурга и Москвы.

В Петербурге ищите гастрономический гид здесь:

  • AGA
  • Alice Garden
  • Animals
  • BeefZavod
  • Bist
  • BoBo
  • Café Claret
  • Chang
  • Charlie
  • Chelentano
  • Ciao
  • DA MANU
  • DUO Gastrobar
  • DUO Аzia
  • Entrée
  • Faces
  • Flori
  • Frantsuza Bistro
  • Fresas
  • Friends of Friends
  • Futurist
  • Gastroli
  • Giallo
  • GooseGoose bistro
  • Grecco
  • Harvest
  • Il Lago dei Cigni
  • Inki
  • Inner
  • Italy
  • Jam
  • Jerome
  • Joli
  • Juan
  • Kazoku
  • Kira
  • Koi
  • Koza Well
  • Kuznya House
  • La Biga
  • LAMB
  • MA
  • Mad
  • Made in China
  • Mama Tuta
  • Marso Polo
  • Matilde
  • Meal
  • Meat coin
  • Memo
  • Mia Strada
  • Mill
  • Mina
  • Mio Bistrot
  • MonChouchou
  • Mr.Bo
  • MUST
  • Oy
  • Pame
  • Pavlova Grand Cafe
  • Percorso
  • Poly
  • Probka
  • R14
  • Reborn
  • Regions
  • Ro
  • Salone Pasta&Bar
  • Saro
  • Saviv
  • Sea Signora
  • Self Edge Japanese
  • Винотеки SimpleWine
  • SMOKE BBQ
  • STROGANOFF BAR & GRILL
  • STROGANOFF STEAK HOUSE
  • Taste
  • Tel Aviv
  • Terrasa
  • Tondo
  • Vakh
  • ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS 
  • Адище города
  • Арка
  • Б.О.Р 812
  • Балаган
  • Банщики
  • География
  • Гинза
  • Дизенгоф
  • Мансарда
  • Место
  • Мечтатели
  • Миндаль
  • Моццарелла бар
  • На Вина!
  • Огниво
  • Прошуттерия
  • Ресторан Шаляпин
  • Ресторан Шаляпин в Репино
  • Рибай
  • Русская рыбалка в Комарово
  • «Русская рюмочная №1»
  • Рыба на даче
  • Сад
  • Северянин
  • Серж
  • Сон
  • Тартарбар
  • Ферма Бенуа
  • Шеф Маруся и Ко
  • Шум
  • ЮГ 22

В Москве выпуск можно взять в любом ресторане сети «Кофемания» (до 31 декабря!) и в лучших ресторанах города:

  • Black Thai
  • Door 2310
  • Dr. Живаго
  • Fiorentini
  • FITZ ДЖИН БАР / de Torino / Barbaresco
  • LEA
  • Manul
  • MINA
  • Modus
  • Narnia
  • Pomme Verte
  • Probka на Цветном & Co
  • Sage
  • Saviv
  • SAVVA/отель «Метрополь»
  • ToMi Negroni Bar
  • Twins Garden
  • Афина
  • Белуга
  • Бюро ЦУМ
  • Кафе Пушкинъ
  • Крабы Кутабы
  • Майя
  • Маритоццо
  • Поле
  • ТЭМУ
Следите за нашими новостями в Telegram
Шефские новогодние рецепты 2026

