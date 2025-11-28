Оливье от Анны Рязанской, пельмени от Андрея Шмакова, заливное от Дмитрия Трушкина: встречайте печатный гид «Лучшие шефы. Новогодние рецепты»

Развиваем гастрономию прямо у вас дома! В начале месяца вместе с декабрьским номером появится наш третий новогодний гастрономический (и очень красивый!) дроп. Лучшие шефы страны разработали рецепты самых нарядных блюд: рождественский пирог от Ильи Бурнасова, кулебяка с палтусом и лососем от Станислава Левохо, запеченный батат с соусом херб от Тома Халпина и сельдь под шубой от Марины Наумовой.

Кроме пошаговых инструкций в этом гиде ищите главные гастрономические тренды 2026 года, самые модные продукты, моктейли и лайфхаки по полезному питанию, экзотическим фруктам и закусочным доскам.

Пока мы ждем печатный лимитированный выпуск «Лучшие шефы России. Новогодние рецепты», делимся рецептом рождественского пирога с индейкой и темным пивом от шефа Ильи Бурнасова.