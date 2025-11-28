Оливье от Анны Рязанской, пельмени от Андрея Шмакова, заливное от Дмитрия Трушкина: встречайте печатный гид «Лучшие шефы. Новогодние рецепты»

Первые шефы страны эксклюзивно для Собака.ru разработали рецепты — специально для наших новогодних столов! В печатном зимнем гиде собрано все лучшее сразу: заливное из стерляди, картофельные шу с икрой, королевский ягненок и френч-тост-тирамису — больше 50 праздничных блюд от 40 главных шефов-трендсеттеров. Ищите наш лимитированный выпуск «Лучшие шефы России. Новогодние рецепты» в кафе и ресторанах Петербурга и Москвы.
Развиваем гастрономию прямо у вас дома! В начале месяца вместе с декабрьским номером появится наш третий новогодний гастрономический (и очень красивый!) дроп. Лучшие шефы страны разработали рецепты самых нарядных блюд: рождественский пирог от Ильи Бурнасова, кулебяка с палтусом и лососем от Станислава Левохо, запеченный батат с соусом херб от Тома Халпина и сельдь под шубой от Марины Наумовой.
Кроме пошаговых инструкций в этом гиде ищите главные гастрономические тренды 2026 года, самые модные продукты, моктейли и лайфхаки по полезному питанию, экзотическим фруктам и закусочным доскам.
Пока мы ждем печатный лимитированный выпуск «Лучшие шефы России. Новогодние рецепты», делимся рецептом рождественского пирога с индейкой и темным пивом от шефа Ильи Бурнасова.
4-6 порций
3 ч 20 мин
Ингредиенты:
Для основы:
1 кг картофеля
100 г сливочного масла
150 мл сливок
соль, белый перец по вкусу
Для рагу:
500 г филе индейки
200 г сердечек индейки
200 г желудочков индейки
2 луковицы
1 морковь
1 стебель сельдерея
2 зубчика чеснока
1 ст. л. томатной пасты
300 мл темного пива
200 мл соуса демигляс
50 мл растительного масла для обжарки
тимьян и розмарин
Для покрытия:
300 г слоеного дрожжевого теста
1 яйцо для смазки
Для украшения:
горсть ягод брусники
веточки розмарина
Совет:
Пиво можно заменить тем же количеством красного вина.
Приготовление:
1. Картофель отварите до готовности, слейте воду, добавьте масло, подогретые сливки, посолите и поперчите. Раздавите толкушкой и взбейте до гладкой кремовой текстуры. Отложите.
2. Приготовьте рагу. Для этого нарежьте филе индейки, сердечки и желудочки на кусочки и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Переложите в сотейник.
3. Лук, морковь, чеснок и сельдерей нарежьте и спассеруйте в той же сковороде, где жарилось мясо. Добавьте томатную пасту и прогрейте.
4. Верните мясо в сковороду, влейте пиво, выпарите наполовину, добавьте демигляс, тимьян и розмарин. Тушите под крышкой 1,5–2 часа до мягкости потрохов. При необходимости добавьте немного воды.
5. Соберите пирог. Для этого в форму диаметром 28 см выложите слой картофельного пюре. Сверху распределите горячее рагу. Тесто раскатайте, накройте им пирог и защипните края. Смажьте взбитым яйцом и сделайте несколько надрезов для выхода пара.
6. Выпекайте при 190 °С 30–35 минут до румяной корочки.
7. Готовый пирог украсьте ягодами брусники и веточками розмарина. Подавайте горячим.
