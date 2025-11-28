Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Что где есть
  • Рецепты
Рецепты

Поделиться:

Оливье от Анны Рязанской, пельмени от Андрея Шмакова, заливное от Дмитрия Трушкина: встречайте печатный гид «Лучшие шефы. Новогодние рецепты»

Первые шефы страны эксклюзивно для Собака.ru разработали рецепты — специально для наших новогодних столов! В печатном зимнем гиде собрано все лучшее сразу: заливное из стерляди, картофельные шу с икрой, королевский ягненок и френч-тост-тирамису — больше 50 праздничных блюд от 40 главных шефов-трендсеттеров. Ищите наш лимитированный выпуск «Лучшие шефы России. Новогодние рецепты» в кафе и ресторанах Петербурга и Москвы. 

Развиваем гастрономию прямо у вас дома! В начале месяца вместе с декабрьским номером появится наш третий новогодний гастрономический (и очень красивый!) дроп. Лучшие шефы страны разработали рецепты самых нарядных блюд: рождественский пирог от Ильи Бурнасова, кулебяка с палтусом и лососем от Станислава Левохо, запеченный батат с соусом херб от Тома Халпина и сельдь под шубой от Марины Наумовой.

Кроме пошаговых инструкций в этом гиде ищите главные гастрономические тренды 2026 года, самые модные продукты, моктейли и лайфхаки по полезному питанию, экзотическим фруктам и закусочным доскам.

Пока мы ждем печатный лимитированный выпуск «Лучшие шефы России. Новогодние рецепты», делимся рецептом рождественского пирога с индейкой и темным пивом от шефа Ильи Бурнасова. 

Наталья Скворцова
Архивы пресс-службы

4-6 порций

3 ч 20 мин

Ингредиенты: 

Для основы:

1 кг картофеля

100 г сливочного масла

150 мл сливок

соль, белый перец по вкусу

Для рагу:

500 г филе индейки

200 г сердечек индейки

200 г желудочков индейки

2 луковицы

1 морковь

1 стебель сельдерея

2 зубчика чеснока

1 ст. л. томатной пасты

300 мл темного пива

200 мл соуса демигляс

50 мл растительного масла для обжарки

тимьян и розмарин

Для покрытия:

300 г слоеного дрожжевого теста

1 яйцо для смазки

Для украшения:

горсть ягод брусники

веточки розмарина

Совет:

Пиво можно заменить тем же количеством красного вина. 

Приготовление:

1. Картофель отварите до готовности, слейте воду, добавьте масло, подогретые сливки, посолите и поперчите. Раздавите толкушкой и взбейте до гладкой кремовой текстуры. Отложите.

2. Приготовьте рагу. Для этого нарежьте филе индейки, сердечки и желудочки на кусочки и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Переложите в сотейник.

3. Лук, морковь, чеснок и сельдерей нарежьте и спассеруйте в той же сковороде, где жарилось мясо. Добавьте томатную пасту и прогрейте.

4. Верните мясо в сковороду, влейте пиво, выпарите наполовину, добавьте демигляс, тимьян и розмарин. Тушите под крышкой 1,5–2 часа до мягкости потрохов. При необходимости добавьте немного воды.

5. Соберите пирог. Для этого в форму диаметром 28 см выложите слой картофельного пюре. Сверху распределите горячее рагу. Тесто раскатайте, накройте им пирог и защипните края. Смажьте взбитым яйцом и сделайте несколько надрезов для выхода пара.

6. Выпекайте при 190 °С 30–35 минут до румяной корочки.

7. Готовый пирог украсьте ягодами брусники и веточками розмарина. Подавайте горячим.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: