Как подать праздничные блюда красиво и необычно

Выкладывать праздничные закуски на досках — это стильно, модно и очень по-домашнему. А самый последний тренд — сервировать на досках абсолютно все блюда, включая десерты. Отличный вариант для тех, кто не привык встречать Новый год, лишь сидя за столом. Предлагаем три самых популярных конструктора, но везде возможны замены на ваш вкус. А все остальные рецепты можно найти здесь.