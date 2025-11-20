Как подать праздничные блюда красиво и необычно

Выкладывать праздничные закуски на досках — это стильно, модно и очень по-домашнему. А самый последний тренд — сервировать на досках абсолютно все блюда, включая десерты. Отличный вариант для тех, кто не привык встречать Новый год, лишь сидя за столом. Предлагаем три самых популярных конструктора, но везде возможны замены на ваш вкус. А все остальные рецепты можно найти здесь.
Закусочные доски от Дениса Крупени
Денис Крупеня, шеф-повар ресторана Atlantica, Москва и Морского бистро NN.8, Сочи
Вегетарианская доска
- Маринованный и свежий редис.
- Острые маринованные перчики.
- Свежая цветная капуста.
- Свежая брокколи.
- Помидоры черри разных цветов.
- Салат мини-романо.
- Спаржа свежая.
- Огурцы свежие.
- Мини-перец сладкий свежий.
- Маслины.
- Печеные овощи (перец, баклажаны, цукини).
- Соус мухаммара.
- Хумус.
- Соус из тофу с зеленью.
- Злаковые чипсы.
- Безглютеновый кукурузный хлеб.
- Оливковое масло.
- Бальзамик.
Соус Мухаммара
2–4 порции
1 ч
Ингредиенты:
- 300 г сладких перцев
- 100 г грецких орехов
- 100 г панировочных сухарей
- 30 мл оливкового масла
- 30 г соуса наршараб
- 20 мл лимонного сока
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. томатной пасты
- 1 ч. л. молотой зиры
- 1 ч. л. сладкой паприки
- 1 ч. л. хлопьев красного перца чили
- соль по вкусу
Приготовление:
- Сладкий перец вымойте, высушите, смажьте оливковым маслом и запекайте при 200 °С 30–40 минут, пока кожица не почернеет.
- Переложите перцы в миску, накройте крышкой и оставьте на 15 минут. Очистите перцы от кожицы и семян.
- Орехи измельчите в крошку, но не до состояния муки, обжарьте на сухой сковороде до появления орехового аромата. Отложите горсть для украшения.
- Сложите в чашу блендера все ингредиенты соуса, добавьте специи и взбейте почти до однородности. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте оливковое масло. У вас должен получиться пастообразный соус с небольшой текстурой.
- Переложите мухаммару в миску, сделайте в соусе углубление и полейте оливковым маслом. Посыпьте оставшимися грецкими орехами и щепоткой паприки. Подавайте с питой, лавашом и свежими овощами.
Хумус
4–6 порций
20 мин
Ингредиенты:
- 600 г отварного нута
- 160 г тахинной пасты
- 9 г молотого кумина
- 300 мл овощного бульона
Для соуса:
- 50 г кинзы
- 50 мл оливкового масла
- 10 мл лимонного сока
- 20 г тертого имбиря
- 5 г чеснока
- 5 г сахара
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Сложите все ингредиенты для хумуса в чашу погружного блендера и измельчите на максимальной скорости до состояния пюре.
- Все ингредиенты соуса хорошо перетрите в каменной ступке. Добавьте соль и перец по вкусу. Сделайте в хумусе углубление, влейте в него соус.
- Подавайте с печеными овощами.
Соус из тофу
2–4 порции
30 мин + 1 ч
Ингредиенты:
- 200 г твердого или полутвердого тофу
- 30 мл оливкового масла
- 20 мл лимонного сока
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 1 зубчик чеснока
- 2–4 ст. л. воды
- 1 веточка укропа
- 1 веточка петрушки
- соль по вкусу
Приготовление:
- Достаньте тофу из упаковки, слейте жидкость. Заверните в бумажное полотенце и положите тофу под груз на 10–15 минут, чтобы удалить лишнюю влагу.
- Разломайте тофу на куски, поместите в блендер, влейте оливковое масло и лимонный сок, добавьте горчицу, чеснок, посолите. На высокой скорости взбейте все до гладкости. Если соус получился слишком густым, добавляйте по ложке воду, пока не добьетесь нужной консистенции.
- Листья петрушки и укропа мелко нарежьте, вмешайте в соус ложкой. Переложите в герметичную емкость и дайте соусу настояться в холодильнике минимум 30 минут.
Рыбная доска
- Лосось слабосоленый.
- Масляная рыба слабосоленая.
- Скумбрия слабосоленая.
- Балык осетровый.
- Шпроты на черном хлебе с солеными огурцами и яйцом.
- Маринованный красный лук.
- Рийет из белой рыбы.
- Форшмак из сельди.
- Икра красная, черная, щуки, сига.
- Черный хлеб бородинский.
- Гренки из черного хлеба.
- Молодой картофель отварной с укропом.
- Лимон.
- Оливки.
- Брусника свежемороженая.
Риет из копченной рыбы
4 порции
15 мин
Ингредиенты:
- 200 г копченой форели
- 200 г копченого палтуса
- 50 г оранжевой икры тобико
- 20 г каперсов
- 80 г сливочного сыра
- 40 г сливок
- 40 г сливочного масла
- 30 г зелени петрушки
- цедра 1/ 2 лимона
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
Сложите все ингредиенты в чашу погружного блендера и измельчите на импульсном режиме до состояния мелкой фракции.
Совет:
Как замариновать лук. Нарежьте его полукольцами, сложите в миску, помните руками. Отдельно смешайте яблочный или винный уксус, немного сахара, соли и воду. Залейте маринадом лук, чтобы он полностью был закрыт. Оставьте на 30 минут, а затем слейте жидкость.
Мясная доска
- Брезаола.
- Суджук.
- Копченые тушки перепелок.
- Сыровяленая казы.
- Прошутто crudo.
- Кровяная колбаса.
- Салями.
- Сулугуни молодой.
- Сулугуни копченый.
- Сыр чечил.
- Козий сыр.
- Аджика абхазская, красная, зеленая.
- Горчичный джем.
- Лаваш, шоти.
- Виноград.
- Хурма.
- Инжир.
- Абрикосы.
- Орехи грецкие.
- Зелень в ассортименте.
Горчичный джем
2–4 порции
50 мин
Ингредиенты:
- 50 г горчичных семян
- 150 г репчатого лука
- 100 мл яблочного уксуса
- 100 мл апельсинового сока
- 100 г светлого коричневого сахара
- 30 г меда
- 20 мл растительного масла
- 1 зубчик чеснока
- 2 г зиры
- соль по вкусу
Приготовление:
- Лук и чеснок очистите, мелко нарежьте. На растительном масле в сотейнике обжарьте лук до прозрачности, а потом добавьте чеснок и готовьте еще 1 минуту. Добавьте остальные ингредиенты и тщательно все перемешайте, чтобы сахар полностью растворился.
- Доведите смесь до кипения, убавьте огонь до минимального и томите под крышкой 20–25 минут, периодически помешивая. Смесь должна приобрести консистенцию джема. Если она остается слишком жидкой, варите без крышки еще 5–10 минут.
- Снимите сотейник с огня, дайте джему немного остыть. Переложите в чистую стерилизованную банку, закройте крышкой. Храните в холодильнике до 3–4 недель.
