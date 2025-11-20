Праздничные рецепты с мясом и птицей от лучших шефов Москвы и Петербурга

Сегодня для вас готовят Илья Бурнасов, Михаил Шевяков, Илья Татаринов, Павел Циклинский, Александр Ермаков и Андрей Федосеев. А значит, от мясных закусок и горячего отказаться не получится. Другие новогодние рецепты можно найти здесь.
Рождественский пирог с индейкой, темным пивом и картофельным пюре от Ильи Бурнасова, шеф-повара ресторанов Blackchops, Pame, Poly, Санкт-Петербург
Ростбиф с картофелем и бёр-нуазет от Александра Ермакова, концепт-шефа Fitz Gastro Project (Barbaresco, De Torino, Fiorentini и дуругие), Москва
Террин от Михаила Шевякова, шеф-повара ресторана «Юг 22» , Санкт-Петербург
Королевский ягненок с ароматным соусом от Павла Циклинского, шеф-повара ресторана Jerome, Санкт-Петербург
Рулет из цыпленка с фуа-гра, белыми грибами и овощным баригулем от Ильи Татаринова, шеф-повара ресторана BIG WINE FREAKS, Санкт-Петербург
Запеченный козленок с грушевым маринадом от Андрея Федосеева, бренд-шефа ресторана Bjorn, Москва
Рождественский пирог с индейкой, темным пивом и картофельным пюре от Ильи Бурнасова
4–6 порций
3 ч 20 мин
Ингредиенты:
Для основы:
- 1 кг картофеля
- 100 г сливочного масла
- 150 мл сливок
- соль, белый перец по вкусу
Для рагу:
- 500 г филе индейки
- 200 г сердечек индейки
- 200 г желудочков индейки
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 1 стебель сельдерея
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. томатной пасты
- 300 мл темного пива
- 200 мл соуса демигляс
- 50 мл растительного масла
для обжарки
- тимьян и розмарин
Для покрытия:
- 300 г слоеного дрожжевого теста
- 1 яйцо для смазки
Для украшения:
- горсть ягод брусники
- веточки розмарина
Приготовление:
- Картофель отварите до готовности, слейте воду, добавьте масло, подогретые сливки, посолите и поперчите. Раздавите толкушкой и взбейте до гладкой кремовой текстуры. Отложите.
- Приготовьте рагу. Для этого нарежьте филе индейки, сердечки и желудочки на кусочки и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Переложите в сотейник.
- Лук, морковь, чеснок и сельдерей нарежьте и спассеруйте в той же сковороде, где жарилось мясо. Добавьте томатную пасту и прогрейте.
- Верните мясо в сковороду, влейте пиво, выпарите наполовину, добавьте демигляс, тимьян и розмарин. Тушите под крышкой 1,5–2 часа до мягкости потрохов. При необходимости добавьте немного воды.
- Соберите пирог. Для этого в форму диаметром 28 см выложите слой картофельного пюре. Сверху распределите горячее рагу. Тесто раскатайте, накройте им пирог и защипните края. Смажьте взбитым яйцом и сделайте несколько надрезов для выхода пара.
- Выпекайте при 190 °С 30–35 минут до румяной корочки.
- Готовый пирог украсьте ягодами брусники и веточками розмарина. Подавайте горячим.
Совет
Пиво можно заменить тем же количеством красного вина.
Ростбиф с картофелем и бёр-нуазет
от Александра Ермакова
2 порции
1 час
Ингредиенты:
- 1 кг говяжьей вырезки
- 50 мл соевого соуса
- 30 г горчицы
- 50 г сливочного масла
- 1 ч. л. меда
- тимьян, розмарин
- 1–2 зубчика чеснока
- мини-картофель
- соль, специи по вкусу
Приготовление:
- Обожгите вырезку горелкой со всех сторон или обжарьте ее на сковороде. Полейте соевым соусом, обмажьте медом, горчицей, тимьяном, розмарином и давленым чесноком.
- Готовьте в духовке при температуре 160 °С около 20 минут, готовый ростбиф должен иметь внутри температуру 58 °С.
- Приготовьте масло бёр-нуазет. Для этого нарежьте сливочное масло на кубики, положите в сотейник и начинайте прогревать на средней температуре, помешивая венчиком, чтобы оно не пригорело. Когда исчезнет пена, у масла появится ореховый аромат и легкий карамельный оттенок, снимите с огня и процедите.
- Мини-картофель отварите, очистите, посолите, поперчите и обжарьте на масле бёр-нуазет.
- Нарежьте ростбиф и подавайте его с жареным мини-картофелем, посыпанным свежей
- зеленью, с малосольными огурцами и горчицей.
Террин от Павла Шевякова
4–6 порций
2 ч + 6–12 ч на подготовку
Ингредиенты:
Для террина:
- 600 г свиной грудинки
- 200 г филе утки
- 150 г куриной печенки
- 300 г свиного бекона
- 1 яйцо
- 2 ст. л. растительного масла
- 40 мл сухого красного вина
- 20 мл коньяка
- 50 мл сливок
- 2 ст. л. хлебных сухарей
- 20 г сушеной клюквы
- 20 г очищенных фисташек
- 1 луковица лука-шалота
- 1 луковица репчатого лука
- 2 г сухого чеснока
- 2 г черного перца
- 20 г соли
- 3 г молотой гвоздики
- 1 г мускатного ореха
- 5 г нитритной соли
- 3–4 веточки петрушки
Для яблочной горчицы:
- 350 г яблок
- 100 г дижонской горчицы
- 1 ст. л. растительного масла
Приготовление:
- Свинину, утиное мясо, печенку, лук-шалот и петрушку мелко нарежьте и выложите в миску.
- Нарубите и обжарьте фисташки.
- Мелко нарезанный репчатый лук и чеснок обжарьте на растительном масле до мягкости, влейте вино, выпарите алкоголь, остудите, а затем добавьте к мясу.
- Влейте в мясо коньяк, добавьте оба вида соли, специи, сушеную клюкву и фисташки, хорошо перемешайте.
- Соедините в миске сухари, яйцо и сливки, добавьте смесь к мясу, тщательно все перемешайте и отбейте. Уберите в холодильник.
- Тем временем форму для запекания выстелите слайсами бекона так, чтобы по дну они лежали внахлест на 1–2 см, а по краям свисали, чтобы ими можно было полностью накрыть террин.
- Выкладывайте мясо в форму небольшими порциями, тщательно придавливая каждый слой. Высота террина должна быть 7–8 см. В конце хорошо разровняйте террин и закройте беконом.
- Плотно оберните форму фольгой и готовьте в духовке при 175 °С до внутренней температуры на щупе 68 °С, примерно 40 минут.
- Достаньте готовый террин, освободите форму от фольги, постелите на террин сверху лист пергамента и поставьте на него форму меньшего размера с тяжелым грузом. Отправьте в холодильнике на 6–12 часов.
- Приготовьте яблочную горчицу. Для этого запеките яблоки до мягкости, протрите через сито. Смешайте в блендере с горчицей, специями и растительным маслом.
- Перед подачей поместите форму с террином в контейнер с горячей водой на 10–15 минут, а затем переверните. Подавайте с яблочной горчицей.
Королевский ягненок с ароматным соусом
от Павла Циклинского
2 порции
13 ч 30 мин + 12 ч на подготовку
Ингредиенты:
- 700 г лопатки ягненка
- 1–2 зубчика чеснока
- 15 г сливочного масла
- 1 ч. л. кумина
- 1 ч. л. морской соли
- 1 ч. л. измельченных фисташек
Приготовление:
- Зачистите лопатку от пленок, натрите солью, кумином, давленым чесноком, обмажьте мягким сливочным маслом, заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 12 часов.
- Заверните лопатку сначала в пекарскую бумагу, а затем в фольгу. Запекайте в духовом шкафу при 100 °С 13 часов.
- Разверните, выложите на противень и запекайте при 180 °С 15 минут до появления золотистой корочки.
- Слейте образовавшийся сок в сотейник и уварите до состояния соуса.
- Выложите лопатку на блюдо, полейте мясным соусом, посыпьте фисташками и подавайте.
Рулет из цыпленка с фуа-гра,
белыми грибами и овощным баригулем
от Ильи Татаринова
2 порции
1 ч 20 мин + 12 ч на подготовку
Ингредиенты:
- 1 цыпленок (около 1 кг)
- • 200 г фуа-гра
- • 200 г белых грибов
- • 125 мл сливок
- • 1–2 яйца
- • 1 ст. л. растительного масла
- • соль, перец по вкусу
Для гарнира:
- • 100 г мини-картофеля
- • 1 морковь
- • 3–4 соцветия брокколини
- • 50 г артишоков
- • 2–3 томата черри
- • соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Аккуратно разрежьте цыпленка по хребту, удалите его. Разложите и аккуратно удалите все кости так, чтобы кожа осталась целой на филе.
- Часть куриной мякоти срежьте, не повредив кожу, и пропустите через мясорубку. Добавьте сливки и яйца (из расчета 125 мл сливок и 1 яйцо на 250 г фарша). Посолите и поперчите, перемешайте до однородной консистенции.
- Белые грибы мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле. Остудите. Из фуа-гра удалите с помощью столовой ложки жилы, нарежьте крупными брусочками.
- Разложите тушку цыпленка на столе кожей вниз. Равномерно распределите по ней оставшуюся мякоть, приправьте солью и перцем. Сверху нанесите тонкий слой фарша.
- В центр выложите полоску из обжаренных белых грибов и кусочков фуа-гра. Аккуратно сверните всё в плотный рулет, заверните сначала в пергамент, затем в пищевую пленку.
- Вскипятите воду в кастрюле и опустите в нее рулет. Варите 30 минут, а затем выньте, полностью остудите и оставьте в холодильнике не меньше чем на 12 часов.
- Снимите с рулета пленку и пергамент, выложите на противень и запекайте при 200 °С 25 минут, каждые 5 минут поливая рулет выделившимся соком, чтобы получилась красивая корочка.
- Приготовьте овощной баригуль. Для этого обжарьте и потушите до мягкости мини- картофель, нарезанную морковь, брокколини, артишоки и томаты черри. Посолите и поперчите по вкусу.
- Рулет нарежьте острым ножом на порционные куски, выложите на тарелки, полейте образовавшимся соком и подавайте с баригулем.
Запеченный козленок с грушевым маринадом
от Андрея Федосеева
4 порции
2 ч 40 мин + 6 ч на подготовку
Ингредиенты:
- 2 кг лопатки козленка или 1 задняя нога того же веса
- 70 мл оливкового масла
- 1-2 веточки розмарина
- 1-2 веточки тимьяна
- 3-4 зубчика чеснока
Для маринада:
- 2 л воды
- 100 г соли
- 1 ст. л. ягод можжевельника
- 2 палочки корицы
- 1 ст. л. душистого перца
- 4 лавровых листа
- 1 ст. л. семян кориандра
- Для грушевого соуса:
- 300 мл портвейна
- 2 сухих груши
- 200 мл мясного сока
- 60 г сливочного масла
- соль, черный перец по вкусу
Приготовление:
- Сделайте маринад. Для этого разогрейте все специи на сухой сковороде. Вскипятите 2 литра воды, посолите, добавьте специи, остудите.
- Лопатку зачистите от пленок и жилок, проткните зубочисткой в разных местах, поместите мясо в маринад и оставьте в холодильнике на 3–6 часов или на ночь.
- Достаньте лопатку из маринада, обсушите бумажными полотенцами. Выложите на противень, полейте оливковым маслом, посыпьте свежим розмарином, тимьяном и порезанным чесноком.
- Выложите на противень, накройте фольгой и запекайте при 150 °С 2 часа. Затем снимите фольгу, увеличьте температуру духовки до 200 °С и запеките лопатку до золотистой корочки.
- Приготовьте соус. Для этого груши крупно нарежьте, залейте портвейном, доведите до кипения и уварите вдвое. Влейте мясной сок из противня, где запекался ягненок, посолите, поперчите, еще раз уварите, добавьте сливочное масло и доведите до консистенции соуса.
- Полейте лопатку грушевым соусом и подавайте
Совет
Мясо козленка можно заменить на ягненка.
