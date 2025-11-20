Необычные новогодние блюда от шеф-поваров двух столиц

Давайте приготовим для праздничного стола картофельные шу с икрой, «сушки» из бриоши, фаршированные уткой, террин с луковой мостардой, палтуса с маринадом терияки и френч-тост «Тирамису». А другие новогодние рецепты вы найдете здесь.
Картофельные шу с икрой от Дмитрия Голенина, шеф-повара ресторана Sage, Москва
Сушки-бриоши, запеченные с утиным фаршем и пармезаном от Александра Богданова, бренд-шефа отеля «Гельвеция», ресторанов Cafe Claret, Marius, Санкт-Петербург
Террин в Парме с луковой мостардой от Василия Еремина, бренд-шефа ресторанов «Прошуттерия», Cанкт-Петербург
Палтус с маринадом терияки, голландской кашей и грибами эноки от Екатерины Алехиной, шеф-повара ресторана Biologie, Москва
Френч-тост «Тирамису» от Антона Исакова, шеф-повара ресторанов La Biga Italian Biistro, Ro, Tondo, Санкт-Петербург
Картофельные шу с икрой от Дмитрия Голенина
4 порции (по 3 шт.)
50 мин + 5 ч на подготовку
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 ст. л. муки
- 4 куриных яйца
- 1 картофелина
- 58 г сливочного масла 82 %
- 1 ч. л. сахара без горки
- 1 / 2 ч. л. соли
- 3 ст. л. молока
- 1 ч. л. воды
- 120 г икры для подачи
Для кракелина:
- 3 ст. л. тертого пармезана
- 1,5 ст. л. муки
- 20 г сливочного масла 82 %
- 1 ч. л. соли
Для начинки:
- 160 г сыра «Креметте»
- 80 мл сливок
- 1/4 ч. л. соли
Приготовление:
- Отварите картофель и сделайте из него пюре.
- Охлажденные яйца взбейте венчиком.
- Приготовьте тесто для шу. Для этого соедините молоко, воду, сливочное масло и прогрейте в сотейнике, чтобы масло полностью растворилось. Затем добавьте муку, соль, сахар и заварите тесто, непрерывно помешивая 3 минуты.
- Переложите тесто в миксер, замесите насадкой «лопатка», понемногу, в 3–4 этапа добавляя взбитые яйца. Добавьте в тесто картофельное пюре, перемешайте до однородности и переложите массу в кондитерский мешок. Оставьте в холодильнике минимум на 5 часов.
- Приготовьте кракелин. Для этого соедините муку, сливочное масло, тертый пармезан и соль, замесите до однородной массы. Готовое тесто раскатайте в тонкий пласт на пекарской бумаге и вырежьте из него кольца диаметром 5 см. Уберите в морозилку на 40 минут.
- На выстеленный пекарской бумагой противень отсадите тесто из кондитерского мешка на порции, сверху выложите кракелин. Выпекайте при 190 °С 25 минут.
- Тем временем приготовьте начинку. Для этого соедините сливки, сыр «Креметте», посолите и перемешайте до однородности. Переложите начинку в кондитерский мешок.
- С помощью кондитерского мешка начините шу сливочной начинкой, сверху выложите сливочный сыр и украсьте икрой.
Сушки-бриоши, запеченные с утиным фаршем и пармезаном от Александра Богданова
2–4 порции
3 ч 50 мин
Ингредиенты:
Для теста:
(на 15–20 мини-сушек)
- 250 г пшеничной муки
- 3 яйца
- 125 г сливочного масла
- 40 мл молока
- 25 г сахара
- 5 г соли
- 5 г сухих дрожжей или 15 г свежих
Для фарша:
- 80 г филе бедра утки б/к
- 15 г репчатого лука
- 15 мл сливок 33 %
- 1 г чеснока
- соль, перец по вкусу
Для ароматного молока:
- 200 мл молока 3,2 %
- 2 г свежей мяты
- 2 г свежего тархуна
- 2 г петрушки
- веточка тимьяна
Для подачи:
- 5 г тертого пармезана
Приготовление:
- Приготовьте тесто для бриошей. Для этого соедините в миске теплое молоко, дрожжи и сахар, оставьте на 10 минут. Добавьте яйца, муку, соль и замесите тесто. Постепенно введите размягченное сливочное масло, тщательно вымесите. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто подниматься на 1,5–2 часа.
- Разделите тесто на равные кусочки и сформируйте из них колечки диаметром 3–4 см, выложите на противень. Дайте расстояться 30 минут.
- Выпекайте при 180 °С 10–12 минут до золотистого цвета. Снизьте температуру до 120 °С и подержите в духовке еще 20 минут, чтобы колечки подсушились.
- Молоко доведите в сотейнике до кипения, добавьте травы, снимите с огня и дайте настояться 15 минут, процедите. Замочите сушки-бриоши в этом молоке на 15 минут.
- Измельчите в мясорубке филе бедра, лук и чеснок. Добавьте сливки, соль и перец. Вымесите фарш до вязкой консистенции, сформируйте маленькие шарики.
- Размоченные сушки-бриоши слегка обсушите, вложите в каждую шарик фарша, а сверху небольшой кусочек сливочного масла.
- Запекайте при 180 °С 15–17 минут до румяной корочки.
- Достаньте сушки-бриоши из духовки и посыпьте тертым пармезаном. Подавайте горячими.
Террин в Парме с луковой мостардой от Василия Еремина
4 порции
1 ч 15 мин + 12 ч на маринование
+ 12 ч на охлаждение
Ингредиенты:
- 900 г свиной лопатки
- 100 г сырокопченого бекона
- 2 средние луковицы
- 20 г сливочного масла
- 100 мл портвейна
- 70 г прошутто
- листья шалфея
- соль, черный перец по вкусу
Для луковой мостарды:
- 3–4 красные сладкие луковицы
- 120 г тростникового сахара
- 300 мл свежевыжатого апельсинового сока
- 60 мл лимонного сока
- 3 ст. л. зернистой горчицы
- листья шалфея
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Приготовьте луковую мостарду. Для этого нарежьте мелкой соломкой красный лук, засыпьте его тростниковым сахаром, хорошо перемешайте и дайте постоять, пока лук не даст сок.
- Переложите лук в сотейник, влейте половину лимонного сока и весь апельсиновый, готовьте под крышкой на слабом огне. Когда лук станет прозрачным и размягчится, влейте в сотейник оставшийся лимонный сок, уварите и доведите лук до карамелизации.
- Охладите, добавьте горчицу и мелко нарезанные листья шалфея, посолите, поперчите и перемешайте.
- Приготовьте террин. Для этого репчатый лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до прозрачности. Остудите.
- Нарежьте бекон кубиками, соедините его в миске с мелко нарезанным шалфеем, добавьте остывший лук, влейте портвейн, посолите, поперчите и перемешайте.
- Свиную лопатку нарежьте крупными кусками, соедините со смесью из бекона и жареного лука, уберите в холодильник на 12 часов.
- Разогрейте духовку до 160 °С. В это время постную половину свиной лопатки нарежьте кубиками примерно 1 см, а остальное вместе с жиром пропустите через мясорубку. Соедините обе части в миске, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Выложите мясо в форму, поставьте ее на противень с водой, так чтобы она доходила до середины формы, и готовьте в духовке около 40 минут.
- Готовый террин оставьте при комнатной температуре до полного остывания, а затем уберите в холодильник на 12 часов.
- С холодного террина удалите излишки жира, обрежьте, если нужно, все неровности и оберните террин в слайсы прошутто.
- Нарежьте террин на куски и подавайте с луковой мостардой.
Совет
Террин можно подавать и с обычной зернистой горчицей и маринованными огурчиками.
Палтус с маринадом терияки, голландской кашей и грибами эноки от Екатерины Алехиной
4 порции
50 минут
Ингредиенты:
- 320 г филе палтуса (4 куска)
- 1 ст. л. муки
- 1 / 2 ч. л. соли
- растительное масло для обжаривания
Для маринада:
- 4 ст. л. соевого соуса
- 4 ст. л. соуса терияки
- 4 ст. л. устричного соуса
- 2 ч. л. рыбного соуса
- 2 ч. л. пасты черного чеснока
- 4 ч. л. с горкой белой мисо-пасты
- 4 ст. л. саке или сухого белого вина
- цедра 2 лаймов
Для голландской каши:
- 240 г перловой крупы
- 60 г нори
- 40 мл сливок 33 %
- 20 г тертого пармезана
- 1 небольшая луковица лука-шалота
- 2 зубчика чеснока
- 40 г сливочного масла
- соль по вкусу
Для грибов эноки:
- 800 г грибов эноки
- 120 мл оливкового масла
- соль, белый перец по вкусу
Приготовление:
- Приготовьте марина для палтуса. Для этого в чашу погружного блендера поместите все ингредиенты маринада, хорошо взбейте для получения однородной массы.
- Перловку промойте и варите до готовности согласно инструкции на упаковке. Тем временем мелко нарежьте лук-шалот и чеснок, нори поломайте руками.
- Лук и чеснок обжарьте до прозрачности на сливочном масле, добавьте к ним готовую перловку, нори, сливки и тертый пармезан. Тщательно перемешайте и прогревайте на слабом огне 2–3 минуты, пока каша не станет кремообразной. Посолите по вкусу и держите кашу в тепле.
- Грибы эноки промойте и обсушите. Если они соединены пучком, лучше не отрезать корень, а так и готовить.
- Сложите филе палтуса в форму, залейте рыбу 25 мл маринада, оставьте мариноваться на 2–3 минуты, не больше.
- Достаньте палтус из маринада, хорошо промокните кожу бумажными полотенцами, посолите, опустите этой стороной в муку.
- Разогрейте на среднем огне в сковороде растительное масло, выложите палтус кожей вниз и обжаривайте только на этой стороне, не переворачивая, 3–4 минуты до образования золотистой корочки. Затем накройте сковороду крышкой и готовьте еще 3 минуты.
- На другой сковороде разогрейте оливковое масло, на сильном огне обжарьте грибы, пока они не подрумянятся, посолите и поперчите.
- Выложите на тарелку ложку голландской каши, рядом — грибы эноки. Сверху на кашу аккуратно выложите палтус хрустящей кожей вверх.
- Оставшийся маринад слегка подогрейте и подайте в соуснике.
Френч-тост «Тирамису» от Антона Исакова
4-6 порций
40 мин
Ингредиенты:
- 1 батон-бриошь или 4–6 булок-бриошей
- 30 г сливочного масла
- 1 / 2 ч. л. сахара
Для пропитки:
- 200 мл молока
- 60 г сахара
- 4 куриных яйца
- 2 ч. л. растворимого кофе
Для крема «Тирамису»:
- 500 г маскарпоне
- 3 куриных желтка
- 65 г сахара
- 2 г соли
Приготовление:
- Приготовьте крем «Тирамису». Для этого взбейте желтки с сахаром, добавьте маскарпоне и аккуратно перемешайте крем лопаткой. Посолите.
- Все ингредиенты для пропитки смешайте до полного растворения. Опустите поочередно булки или ломтики бриоши в пропитку, чтобы они пропитались, но не потеряли форму.
- Присыпьте бриоши сахаром и быстро обжарьте на сливочном масле на сковороде с тефлоновым покрытием.
- Выложите крем «Тирамису» на тарелку, а сверху горячие бриоши. Подавайте, по желанию посыпав темным шоколадом или какао-порошком.
