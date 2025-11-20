Увлекательное гастрономическое путешествие по морям и океанам от крутых шефов Москвы и Петербурга: Дмитрия Трушкина, Виктора Шайдецкого, Алексея Волкова, Андрея Жданова и Сергея Гальцева. Все рецепты собраны здесь
Заливное с раками от Дмитрия Трушкина
6–8 порций
1 ч 40 мин + 12 ч на подготовку
Ингредиенты:
- 800–1000 г белой рыбы (треска, сибас, судак)
- 400 г раков
- 1200 мл воды
- 1–2 моркови
- 1 луковица
- 4 перепелиных яйца
- 20–30 г желатина
- 1 лавровый лист
- 1 ч. л. сухого укропа
- 1 яблоко
- 1 ч. л. меда
- 1 ч. л. паприки
- 2–3 веточки петрушки
- 5 горошин черного перца
- соль по вкусу
- шафран по желанию
Приготовление:
- Рыбу разделайте на филе. Голову, кожу и кости залейте ледяной водой и оставьте на 1–2 часа.
- Тем временем вскипятите воду в большой кастрюле, обильно посолите, добавьте лавровый лист, сухой укроп, яблоко, мед и паприку. У вас должен получиться насыщенный, соленый рассол. Погрузите в него раков, убавьте огонь и варите на минимальном огне около 15 минут. Выключите и оставьте в кастрюле охлаждаться.
- Воду с рыбными костями слейте, все промойте, снова залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимите пену, добавьте лук, морковь, соль, перец и специи по желанию, варите на слабом огне 40 минут.
- Желатин замочите в холодной воде на 20–30 минут. Рыбное филе нарежьте на небольшие кусочки 3–4 см, выложите в глубокую емкость, залейте двумя-тремя половниками кипящего рыбного бульона, чтобы он полностью их покрывал, и оставьте остывать. Так филе приготовится и сохранит сочность.
- Оставшийся бульон процедите, по желанию добавьте нити шафрана для вкуса и цвета. Введите в горячий (но не кипящий) бульон желатин и дайте настояться. Попробуйте — бульон должен быть слегка пересоленным.
- Перепелиные яйца отварите, очистите и разрежьте вдоль на половинки.
- В две глубокие формы или тарелки разложите на расстоянии кусочки рыбы, на них кружочки или звездочки из моркови, половинки яиц и листики петрушки.
- У раков удалите хвосты и выложите их поровну в двух блюдах так, чтобы голова и клешни выглядывали за кромку тарелки.
- Аккуратно, чтобы не нарушить выкладку, залейте все слоем охлажденного желе. Дайте остыть.
- Подогрейте оставшееся желе и так же аккуратно залейте, чтобы слой над продуктами был не менее 0,5–1 см.
- берите тарелки с заливным в холодильник на 12 часов. 12 Подавайте, украсив заливное кружочками лимона и икрой по желанию.
Сугудай из лосося от Виктора Шайдецкого
4 порции
3 ч 30 мин
Ингредиенты:
- 2 кг лосося
- 400 г репчатого лука
- 4 кг каменной соли
- 4 кг сахара
- 20 г черного перца горошком
- 2 г розового перца горошком
- красная икра пожеланию
- красный лук для украшения
Для маринованного лука:
- 400 г сладкого красного лука
- 1 ст. л. яблочного уксуса
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. соли
- 2 ч. л. сахара
Для заправки:
- 200 мл ароматного подсолнечного масла
- 2 ст. л. яблочного уксуса
- 80 мл сока от маринованного лука
Приготовление:
- Снимите с лосося кожу, удалите кости и обсушите.
- Репчатый лук очистите, натрите и прогрейте на сухой сковороде вместе с выделившимся луковым соком. Смешайте с солью и сахаром.
- Черный перец прогрейте на сухой сковороде до появления аромата, растолките до крупной фракции и добавьте в луковую смесь.
- На дно емкости насыпьте часть луковосолевой массы, выложите рыбу, накройте оставшейся смесью и оставьте на 3 часа.
- Тем временем красный лук очистите, нарежьте тонкими кольцами, промойте холодной водой, добавьте соль и сахар, влейте яблочный уксус и масло. Перемешайте и оставьте мариноваться на 1 час.
- Приготовьте заправку. Для этого слейте в миску сок от маринованного лука, добавьте к нему ароматное подсолнечное масло, яблочный уксус, перемешайте.
- Лосось освободите от смеси, промокните бумажными полотенцами и нарежьте кусочками 2 × 2 см. Смешайте с маринованным луком и полейте заправкой. Оставьте на 3–4 минуты.
- Выложите лосось на тарелку, украсьте перьями красного лука, красной икрой и розовым перцем по желанию.
Пирог питивье с палтусом и форелью от Алексея Волкова
6–8 порций
1 ч + 15 мин
Ингредиенты:
- 400 г готового дрожжевого слоеного теста
- 200 г филе форели
- 200 г филе палтуса
- 150 г свежего шпината
- 100 мл сливок
- 50 г сливочного масла
- 1 желток
- цедра лимона
- соль, перец по вкусу
Для соуса:
- 200 г сметаны
- 5 г эстрагона
- 3 г укропа
- 1 ст. л. лимонного сока
- цедра лимона
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Приготовьте начинку. Для этого нарежьте форель и палтус по отдельности небольшими кубиками, примерно 0,5 × 0,5 см.
- Сливочное масло растопите, сливки уварите до половины, охладите. Добавьте масло и сливки к рыбе, посолите, поперчите, добавьте цедру лимона и перемешайте.
- Листья шпината бланшируйте. Для этого опустите их в кипящую воду, сразу выньте и переложите в ледяную воду. Дайте ей полностью стечь.
- Застелите две доски пищевой пленкой, сформируйте на каждой слои в виде круга из листьев шпината, поверх слои — один из форели, второй из палтуса. Слегка подморозьте, чтобы начинка держала форму.
- Тесто раскатайте до толщины 0,5 см, вырежьте два одинаковых круга.
- На один круг выложите поочередно начинку из двух видов рыбы в шпинате, накройте вторым кругом теста, края защипните вилкой.
- Смажьте верх и края пирога желтком, чтобы тесто хорошо запечаталось, нанесите сверху ножом легкие насечки.
- Выпекайте при 180 °С в течение 13 минут до румяной корочки и легкого подъема теста.
- Приготовьте соус. Для этого соедините сметану, мелко нарезанные эстрагон и укроп, добавьте сок и цедру лимона. Посолите и поперчите.
- Подавайте теплую кулебяку со сметанным соус.
Салат с томатами, крабом и дрессингом цитронет
от Сергея Гальцева
2 порции
30 мин
Ингредиенты:
- 1 фаланга краба
- 1 крупный сладкий помидор
- 1 авокадо
- 100 мл белого бальзамического крема
- 1 / 4 красной ялтинской луковицы
- 1 / 4 перца чили без семян
- 3 ст. л. оливкового масла
- 3 ст. л. сока лайма или лимона
- 1 пучок микса свежей зелени из петрушки, кинзы, базилика и мяты
- 2–3 веточки петрушки
- щепотка перца шичими
- соль по вкусу
Приготовление:
- Сделайте на помидоре не глубокий крестообразный надрез, опустите его в кипяток на несколько секунд, а затем переложите в ледяную воду. Снимите с помидора шкурку и нарежьте мякоть крупными кубиками.
- Достаньте мясо краба из панциря, удалите жесткие хитиновые полоски, разделите мясо на волокна.
- Приготовьте дрессинг цитронет. Для этого соедините в миске белый бальзамический крем, 2 ст. л. сока лимона или лайма, 3 ст. л. оливкового масла, хорошо взбейте смесь венчиком до образования эмульсии.
- Очистите авокадо, разомните мякоть вилкой, добавьте 1 ст. л. сока лимона или лайма, мелко нарезанные перец чили и петрушку, посолите и перемешайте.
- Мелко нарежьте микс зелени и сладкий красный лук, соедините их вместе.
- Соберите салат. Для этого выложите на тарелке мякоть авокадо, на нее помидоры, затем кусочки краба, полейте все соусом цитронет и завершите слоем микса зелени с луком. Полейте по желанию оливковым маслом и посыпьте перцем шичими.
Заливное из стерляди с черной икрой и кремом из хрена от Андрея Жданова
4 порции
40 мин + 6–12 ч на подготовку
Ингредиенты:
- 1 кг костей белой рыбы
- 1 л воды
- 500 г филе охлажденной стерляди
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 3 лавровых листа
- 1/4 луковицы фенхеля
- 20 г желатина
- 1 ч. л. сухого укропа
- соль по вкусу
Для крема из хрена:
- 300 г сливочного хрена
- 50 г сливок
- 1/2 ч. л. соли
- Для подачи:
- 50 г черной икры
- 50 г красной икры
- 1 свежий огурец
Приготовление:
- Приготовьте рыбный бульон. Для этого сложите в кастрюлю рыбные кости, лук, морковь, фенхель, все специи, посолите и залейте холодной водой. Доведите до кипения, снимите пену и варите на слабом огне около 20 минут.
- В конце опустите в бульон филе стерляди и поварите его 10 минут. Достаньте филе, бульон процедите, добавьте в него желатин и размешайте.
- Приготовьте крем. Для этого соедините все ингредиенты в миске и взбейте блендером.
- Нарежьте филе стерляди кубиком 2 × 2 см и разложите в форме для заливного. Аккуратно залейте рыбным бульоном с желатином и оставьте в холодильнике до полного застывания.
- Нарежьте огурец мелким кубиком. Перед подачей нанесите на заливное слой сливочного крема, украсьте кубиками огурца и двумя видами икры.
