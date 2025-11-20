Рыбные консервы полностью реабилитированы, а в соцсетях — бум вирусных роликов с их участием. Блогеры раскладывают разную рыбу на доске и подают в стиле тапас с маринованным красным луком, каперсами, оливками, картофельными чипсами. Шеф-повара премиальных ресторанов не стесняются готовить блюда из консервов, специально акцентируя на этом внимание. Рыбная консервация сегодня на пике моды, в эпоху растущего внимания к собственному здоровью это самый простой способ получать белок, йод, жирные кислоты и прочие полезные микроэлементы и витамины. Особенно тем, кто живет далеко от морей. Ассортимент сегодня необычайно широк — мидии, кальмары, осьминоги, анчоусы, тунец, крабы, печень трески, мясо криля, креветки. Один из главных героев тренда — тунец, ставший мегахитом продаж в Америке именно в виде консервов. Рекламная компания со слоганом «Ешь морскую курицу!» сделала тунца из банки любимым ингредиентом сэндвичей и салатов. Отечественные гурманы ценят тунца за высокое содержание белка и низкое — жира. За то, что из консервов премиального качества можно быстро и просто приготовить дома вкусное, полезное блюдо, а время сегодня — наивысшая ценность. Из консервированного тунца легко соорудить сытный завтрак или ужин: бейгл с тунцом, песто, кружочками редиса и микрозеленью или фетучини со слегка обжаренным тунцом и сладким перцем.