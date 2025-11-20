Аджапсандал с соусом из костного мозга, маффины с шоколадом и бататом, пицца с копченым тофу, паштет из селедки и горячий салат с тунцом — блюда, которые покоряют сердца (и желудки) истинных фуди. Рассказываем о пяти топовых продуктах и объясняем, почему они так популярны. Все новогодние рецепты мы собрали здесь.
Салат Нисуаз от Ивана Фролухина, бренд-шефа DUOBAND: Harvest, Frantsuza Bistrot, Duo Gastrobar, Санкт-Петербург
Запеченный батат с апельсиновым глейзом и соусом херб от Тома Халпина, шеф-повара ресторана Maya, бренд-шефа ресторана Bruno, Москва
Тубу кимчи от Виталия Хегай, шеф-повара ресторана Koi, Санкт-Петербург
Тартар из пиканьи с мозговой костью от Никиты Тихановского, бренд-шефа ресторанов «Кофемания», Москва
Сельдь под шубой от Марины Наумовой, шеф-повара ресторанов «Шеф Маруся и Ко», «Миндаль Cafe», Санкт-Петербург
Консервированный тунец
Рыбные консервы полностью реабилитированы, а в соцсетях — бум вирусных роликов с их участием. Блогеры раскладывают разную рыбу на доске и подают в стиле тапас с маринованным красным луком, каперсами, оливками, картофельными чипсами. Шеф-повара премиальных ресторанов не стесняются готовить блюда из консервов, специально акцентируя на этом внимание. Рыбная консервация сегодня на пике моды, в эпоху растущего внимания к собственному здоровью это самый простой способ получать белок, йод, жирные кислоты и прочие полезные микроэлементы и витамины. Особенно тем, кто живет далеко от морей. Ассортимент сегодня необычайно широк — мидии, кальмары, осьминоги, анчоусы, тунец, крабы, печень трески, мясо криля, креветки. Один из главных героев тренда — тунец, ставший мегахитом продаж в Америке именно в виде консервов. Рекламная компания со слоганом «Ешь морскую курицу!» сделала тунца из банки любимым ингредиентом сэндвичей и салатов. Отечественные гурманы ценят тунца за высокое содержание белка и низкое — жира. За то, что из консервов премиального качества можно быстро и просто приготовить дома вкусное, полезное блюдо, а время сегодня — наивысшая ценность. Из консервированного тунца легко соорудить сытный завтрак или ужин: бейгл с тунцом, песто, кружочками редиса и микрозеленью или фетучини со слегка обжаренным тунцом и сладким перцем.
Салат Нисуаз от Ивана Фролухина
2 порции
1 ч 20 мин
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного тунца или 150 г сырого
- 1 помидор
- 1 огурец
- 8–10 оливок
- 2–3 соцветия капусты брокколи
- 1 картофелина
- 2 куриных яйца
- 4–5 листов салата латук
- 2 листа салата романо
- 1/4 красной сладкой луковицы
- 2 анчоуса
- 1 ст. л. растительного масла
- 1/2 ч. л. копченой паприки
- несколько перьев шнитт-лука
Для соуса нисуаз:
- 1 ст. л. консервированного тунца
- 1 ст. л. сливочного сыра «Креметте»
- 1 ст. л. сливок
- 1 ст. л. каперсов
Для заправки:
- 1 ст. л. каперсов
- 1 ст. л. лимонного сока
- 50 мл оливкового масла
Приготовление:
- Подготовьте соус. Для этого соедините в чаше для погружного блендера консервированный тунец, сыр, сливки и каперсы. Взбейте до однородности.
- Картофель запеките в духовке при 200 °C до золотистой корочки. Остудите, очистите
- и нарежьте кубиками.
- Отварите яйца в течение 7 минут, чтобы желток оставался кремообразным.
- Распределите соус на большом плоском блюде, порвите руками листья салата латук и романо, выложите слоем на соус.
- Если в салате используется сырой тунец, обжарьте его на сильном огне по 15–20 секунд с каждой стороны, чтобы внутри он остался розовым. Нарежьте тонкими слайсами.
- Брокколи обжарьте на сковороде с растительным маслом.
- Помидор нарежьте дольками, огурец кубиками, красный лук — тонкими полукольцами. Оливки разрежьте пополам и освободите от косточек.
- Разрежьте яйца на половинки, посыпьте копченой паприкой и украсьте нарезанным шнитт-луком.
- Приготовьте заправку. Для этого разомните каперсы вилкой, соедините в миске с лимонным соком и оливковым маслом, размешайте.
- Выложите на листья салата тунец из банки или ломтики обжаренного, картофель, брокколи, оливки и анчоусы. Добавьте яйца, полейте заправкой. Перед подачей перемешайте, чтобы соус и заправка равномерно распределились.
Батат
Продолжающееся взаимное проникновение кулинарных традиций разных стран дает шефам массу возможностей для самовыражения, и пришедший из Латинской Америки «сладкий картофель» теперь активно подают в российских ресторанах, смело миксуя его с индийской
чатни и ближневосточным заатаром. Гурманы делают из батата кексы и маффины. Чипсы из батата или батат фри — самая популярная закуска в модных винных барах, а блогеры сочиняют с желтым корнеплодом всевозможные краш-блюда. Один из хитов TikTok — ньокки из батата в виде мини-тыквочек. А еще батат полезен, а потому популярен у сторонников ПП. Самый простой способ приготовить модный корнеплод дома — запечь его дольками в духовке, сбрызнув оливковым маслом, посыпав солью, перцем, прованскими травами и подав с медово-горчичным соусом.
Запеченный батат с апельсиновым глейзом и соусом херб от Тома Халпина
2 порции
3 часа
Ингредиенты:
- 2 крупных клубня батата
- 3 ст. л. греческого йогурта
- 1 щепотка молотой паприки
Для апельсинового глейза:
- 1 л апельсинового сока без мякоти (можно магазинного)
- 500 мл воды
- 300 г сахара
Для соуса херб:
- 160 мл растительного масла (лучше масла виноградных косточек)
- небольшой пучок кинзы
- 2–3 веточки петрушки
- 2–3 веточки мяты
- 4–5 листиков зеленого базилика
- небольшая луковица лука-шалота
- горсть очищенных фисташек
- 1 / 2 ч. л. соли
Приготовление:
- Сделайте апельсиновый глейз. Для этого налейте в кастрюлю с толстым дном воду, апельсиновый сок, всыпьте сахар, поставьте на средний огонь и помешайте, чтобы сахар полностью растворился.
- Доведите до кипения, убавьте огонь, чтобы смесь слабо кипела и медленно выпаривалась 1,5–2 часа без крышки.
- Готовность проверьте так: проведите ложкой по дну кастрюли — если она оставляет за собой чистую бороздку, которая затем медленно затягивается сиропом, значит, он готов. Консистенция должна быть похожа на жидкий мед.
- Снимите сироп с огня и полностью остудите. При остывании он станет еще чуть гуще.
- Приготовьте соус херб. Для этого лук-шалот очистите и нарежьте. Всю зелень хорошо промойте и обсушите.
- Сложите в чашу погружного блендера всю зелень, нарезанный лук-шалот, фисташки, влейте масло и посолите. Измельчите все блендером до однородной гладкой массы. Попробуйте. Если требуется, досолите.
- Перелейте в баночку или соусник.
- Разогрейте духовку до 180 °С. Батат тщательно вымойте. Проткните кожуру в нескольких местах вилкой и положите батат прямо на решетку духовки или на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 60 минут. Проверьте зубочисткой — батат. Он должен быть мягким внутри.
- Достаньте батат, дайте ему остыть, затем разрежьте пополам вдоль.
- Выложите половинки батата на тарелки разрезом вверх. Полейте их греческим йогуртом, а потом соусом херб. В конце тонкой струйкой полейте соусом глейз. Посыпьте паприкой и подавайте.
Тофу
Главные фавориты в меню современных ресторанов — блюда вьетнамской, китайской, корейской и японской кухни. И в доброй половине из них будет тофу. Сыр из соевых бобов — настоящий гастрономический король. Из-за большого содержания белка это идеальный заменитель мяса. В нем полностью отсутствует молочный белок, и тофу идеально усваивается организмом, а также прекрасно вписывается в любые блюда. Его можно жарить, коптить, варить, запекать на гриле, делать из него сметану и йогурт, муссы и пудинги, кремы для тортов и домашний майонез, добавлять в сэндвичи, салаты, супы, горячие блюда. Если готовый копченый тофу положить в пиццу, то никакая колбаса не понадобится. Самое простое домашнее блюдо — добавьте к тофу копченую паприку, чеснок, любимые пряности и обжарьте его до золотистой корочки.
Тубу кимчи от Виталия Хегай
2 порции
40 мин
Ингредиенты:
- 400 г тофу
- 250 г капусты кимчи
- 100 г говяжьей вырезки
- 2 луковицы
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. пасты кочудян
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. сахара
- 1 ст. л. кунжутного масла
- 1–2 перышка зеленого лука
- 1 / 2 ч. л. семян кунжута
- 2 ст. л. растительного масла
Приготовление:
- Нарежьте тофу толстыми ломтиками, отварите в подсоленной воде или, аккуратно переворачивая, обжарьте на растительном масле до легкой корочки. Выложите на тарелку.
- Лук и чеснок очистите, мелко нарежьте. Капусту кимчи также нарежьте.
- Вырезку обжарьте в сковороде на растительном масле до румяности, добавьте нарезанные лук и чеснок, а когда появится характерный аромат, добавьте капусту, кунжутное масло, пасту кочудян, соевый соус и сахар. Обжаривайте до испарения лишней влаги и появления «карамельности».
- Положите горячую кимчи и говядину на тарелку рядом с теплым тофу, посыпьте рубленым зеленым луком, семенами кунжута и подавайте.
Мозговая косточка
Мозговые косточки с недавнего времени вошли в состав премиальных линеек крупных мясных компаний наряду со стейками из мраморной говядины (есть даже мозговые косточки Black Angus). В столичных ресторанах в топе продаж блюда с костным мозгом, селебрити и инфлюенсеры дружно пробуют и восхваляют тартары и татаки из говядины с мозговой костью; аджапсандал с соусом из костного мозга; карамелизированный костный мозг с ганашем из темного шоколада. «Сахарные» косточки получили статус нового суперфуда, ведь они чемпионы по содержанию коллагена. Плюс омега-кислоты и внушительный набор прочих полезностей. Как приготовить «чудодейственные» кости дома? Запеките их в духовке с любимыми специями и подайте с соусом чимичурри или горчицей.
Тартар из пиканьи с мозговой костью
от Никиты Тихановского
1 порция
1 ч 40 мин + 12 ч на подготовку
Ингредиенты:
- 100 г говяжьего стейка пиканья
- 1 мозговая кость
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1/ 2 ч. л. маринованного кампотского перца
- 1 веточка тимьяна
- 1 зубчик чеснока
- соль по вкусу
- кусочек хлеба
Приготовление:
- Мозговую кость хорошо промойте, замочите в воде и оставьте на ночь в холодильнике для удаления остатков крови.
- Подморозьте стейк, чтобы он стал твердым и легче резался.
- Мозговую кость выложите на противень, посолите, выдавите сверху зубчик чеснока, положите веточку тимьяна и запекайте в духовке при 200 °С 12 минут.
- Тем временем нарежьте стейк кубиками 0,3 × 0,3 см. Заправьте оливковым маслом, солью и перцем. 5 Кусочек хлеба обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки.
- Подавайте с кусочком жареного хлеба.
Селедка
Во времена ренессанса русской кухни и тренда на «ньюстальгию» (знакомые с детства рецепты с изюминкой) селедка — наше все. По статистике, сегодня это самая популярная рыба в России. Селедка и раньше была одинаково желанной и на царском столе, и в провинциальном трактире. И сегодня она стирает все классовые и социальные различия. К тому же эта рыба очень полезна: много белка и жирных кислот омега-3, необходимых для здоровья кожи, сердца и сосудов. Причем полезны все виды многочисленного семейства сельдевых: и скромные килька, салака, хамса, тюлька, и модный каспийский залом, и редкая дорогая сосьвинская сельдь, которая на самом деле вовсе не селедка, а тугун из семейства сиговых. Любую свежую сельдь хорошо запекать на гриле, а из соленой делать традиционные салаты, «шубы» и компактные закуски и паштеты. Приготовьте, например, канапе с поджаренным черным хлебом, творожным сыром, кусочками авокадо и сельди.
Сельдь под шубой от Марины Наумовой
4 порции
40 мин + 12 ч
Ингредиенты:
- 500 г запеченной свеклы
- 400 г отварного картофеля
- 100 г отварной моркови
- 1/2 сладкой красной луковицы
- 250 г филе сельди
- 130 г майонеза
Приготовление:
- 2/3 свеклы нарежьте тонкими слайсами, как на карпаччо, выложите внахлест на пищевую пленку, чтобы получился прямоугольник.
- Картофель натрите на крупной терке, выложите на свеклу, не доходя до краев 1 см.
- Поверх картофеля нанесите тонкий слой майонеза, так же не доходя до краев.
- Натрите морковь на терке и выложите ее более тонким, чем предыдущие, слоем, не доходя до краев, а следом сделайте еще один слой майонеза.
- Филе селедки нарубите небольшими кусочками, лук мелко нарежьте. Поочередно, еще более тонкими слоями, чем предыдущие, выложите селедку и лук.
- 1/3 оставшейся свеклы нарежьте еще более тонкими слайсами и выложите последний слой.
- Аккуратно сверните все слои в рулет, затянув боковые края пищевой пленки, уберите в холодильник на 12 часов.
Все 57 новогодних рецептов от лучших шефов Москвы и Петербурга можно посмотреть здесь
Комментарии (0)