Рецепты

5 новогодних рецептов с самыми модными продуктами от шефов-трендсеттеров

Аджапсандал с соусом из костного мозга, маффины с шоколадом и бататом, пицца с копченым тофу, паштет из селедки и горячий салат с тунцом — блюда, которые покоряют сердца (и желудки) истинных фуди. Рассказываем о пяти топовых продуктах и объясняем, почему они так популярны. Все новогодние рецепты мы собрали здесь. 

Салат Нисуаз от Ивана Фролухина, бренд-шефа DUOBAND: Harvest, Frantsuza Bistrot, Duo Gastrobar, Санкт-Петербург
Запеченный батат с апельсиновым глейзом и соусом херб от Тома Халпина, шеф-повара ресторана Maya, бренд-шефа ресторана Bruno, Москва
Тубу кимчи от Виталия Хегай, шеф-повара ресторана Koi, Санкт-Петербург
Тартар из пиканьи с мозговой костью от Никиты Тихановского, бренд-шефа ресторанов «Кофемания», Москва
Сельдь под шубой от Марины Наумовой, шеф-повара ресторанов «Шеф Маруся и Ко», «Миндаль Cafe», Санкт-Петербург

Консервированный тунец

Рыбные консервы полностью реабилитированы, а в соцсетях — бум вирусных роликов с их участием. Блогеры раскладывают разную рыбу на доске и подают в стиле тапас с маринованным красным луком, каперсами, оливками, картофельными чипсами. Шеф-повара премиальных ресторанов не стесняются готовить блюда из консервов, специально акцентируя на этом внимание. Рыбная консервация сегодня на пике моды, в эпоху растущего внимания к собственному здоровью это самый простой способ получать белок, йод, жирные кислоты и прочие полезные микроэлементы и витамины. Особенно тем, кто живет далеко от морей. Ассортимент сегодня необычайно широк — мидии, кальмары, осьминоги, анчоусы, тунец, крабы, печень трески, мясо криля, креветки. Один из главных героев тренда — тунец, ставший мегахитом продаж в Америке именно в виде консервов. Рекламная компания со слоганом «Ешь морскую курицу!» сделала тунца из банки любимым ингредиентом сэндвичей и салатов. Отечественные гурманы ценят тунца за высокое содержание белка и низкое — жира. За то, что из консервов премиального качества можно быстро и просто приготовить дома вкусное, полезное блюдо, а время сегодня — наивысшая ценность. Из консервированного тунца легко соорудить сытный завтрак или ужин: бейгл с тунцом, песто, кружочками редиса и микрозеленью или фетучини со слегка обжаренным тунцом и сладким перцем.

Салат Нисуаз от Ивана Фролухина

Салат Нисуаз
Предоставлено пресс-службой заведения

Салат Нисуаз

Иван Фролухин, бренд-шеф DUOBAND: Harvest, Frantsuza Bistrot, Duo Gastrobar, Санкт-Петербург
Иван Фролухин, бренд-шеф DUOBAND: Harvest, Frantsuza Bistrot, Duo Gastrobar, Санкт-Петербург

2 порции
1 ч 20 мин

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированного тунца или 150 г сырого
  • 1 помидор
  • 1 огурец
  • 8–10 оливок
  • 2–3 соцветия капусты брокколи
  • 1 картофелина
  • 2 куриных яйца
  • 4–5 листов салата латук
  • 2 листа салата романо
  • 1/4 красной сладкой луковицы
  • 2 анчоуса
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1/2 ч. л. копченой паприки
  • несколько перьев шнитт-лука

Для соуса нисуаз:

  • 1 ст. л. консервированного тунца
  • 1 ст. л. сливочного сыра «Креметте»
  • 1 ст. л. сливок
  • 1 ст. л. каперсов

Для заправки:

  • 1 ст. л. каперсов
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 50 мл оливкового масла

Приготовление:

  1. Подготовьте соус. Для этого соедините в чаше для погружного блендера консервированный тунец, сыр, сливки и каперсы. Взбейте до однородности.
  2. Картофель запеките в духовке при 200 °C до золотистой корочки. Остудите, очистите
  3. и нарежьте кубиками.
  4. Отварите яйца в течение 7 минут, чтобы желток оставался кремообразным.
  5. Распределите соус на большом плоском блюде, порвите руками листья салата латук и романо, выложите слоем на соус.
  6. Если в салате используется сырой тунец, обжарьте его на сильном огне по 15–20 секунд с каждой стороны, чтобы внутри он остался розовым. Нарежьте тонкими слайсами.
  7. Брокколи обжарьте на сковороде с растительным маслом.
  8. Помидор нарежьте дольками, огурец кубиками, красный лук — тонкими полукольцами. Оливки разрежьте пополам и освободите от косточек.
  9. Разрежьте яйца на половинки, посыпьте копченой паприкой и украсьте нарезанным шнитт-луком.
  10. Приготовьте заправку. Для этого разомните каперсы вилкой, соедините в миске с лимонным соком и оливковым маслом, размешайте.
  11. Выложите на листья салата тунец из банки или ломтики обжаренного, картофель, брокколи, оливки и анчоусы. Добавьте яйца, полейте заправкой. Перед подачей перемешайте, чтобы соус и заправка равномерно распределились.

Батат

Продолжающееся взаимное проникновение кулинарных традиций разных стран дает шефам массу возможностей для самовыражения, и пришедший из Латинской Америки «сладкий картофель» теперь активно подают в российских ресторанах, смело миксуя его с индийской
чатни и ближневосточным заатаром. Гурманы делают из батата кексы и маффины. Чипсы из батата или батат фри — самая популярная закуска в модных винных барах, а блогеры сочиняют с желтым корнеплодом всевозможные краш-блюда. Один из хитов TikTok — ньокки из батата в виде мини-тыквочек. А еще батат полезен, а потому популярен у сторонников ПП. Самый простой способ приготовить модный корнеплод дома — запечь его дольками в духовке, сбрызнув оливковым маслом, посыпав солью, перцем, прованскими травами и подав с медово-горчичным соусом.

Запеченный батат с апельсиновым глейзом и соусом херб от Тома Халпина

Запеченный батат с апельсиновым глейзом и соусом херб
Предоставлено пресс-службой заведения

Запеченный батат с апельсиновым глейзом и соусом херб

Том Халпин, бренд-шеф ресторана Bruno, шеф-повар ресторана Maya, Москва
Том Халпин, бренд-шеф ресторана Bruno, шеф-повар ресторана Maya, Москва

2 порции
3 часа

Ингредиенты:

  • 2 крупных клубня батата
  • 3 ст. л. греческого йогурта
  • 1 щепотка молотой паприки

Для апельсинового глейза:

  • 1 л апельсинового сока без мякоти (можно магазинного)
  • 500 мл воды
  • 300 г сахара

Для соуса херб:

  • 160 мл растительного масла (лучше масла виноградных косточек)
  • небольшой пучок кинзы
  • 2–3 веточки петрушки
  • 2–3 веточки мяты
  • 4–5 листиков зеленого базилика
  • небольшая луковица лука-шалота
  • горсть очищенных фисташек
  • 1 / 2 ч. л. соли

Приготовление:

  1. Сделайте апельсиновый глейз. Для этого налейте в кастрюлю с толстым дном воду, апельсиновый сок, всыпьте сахар, поставьте на средний огонь и помешайте, чтобы сахар полностью растворился.
  2. Доведите до кипения, убавьте огонь, чтобы смесь слабо кипела и медленно выпаривалась 1,5–2 часа без крышки.
  3. Готовность проверьте так: проведите ложкой по дну кастрюли — если она оставляет за собой чистую бороздку, которая затем медленно затягивается сиропом, значит, он готов. Консистенция должна быть похожа на жидкий мед.
  4. Снимите сироп с огня и полностью остудите. При остывании он станет еще чуть гуще.
  5. Приготовьте соус херб. Для этого лук-шалот очистите и нарежьте. Всю зелень хорошо промойте и обсушите.
  6. Сложите в чашу погружного блендера всю зелень, нарезанный лук-шалот, фисташки, влейте масло и посолите. Измельчите все блендером до однородной гладкой массы. Попробуйте. Если требуется, досолите.
  7. Перелейте в баночку или соусник.
  8. Разогрейте духовку до 180 °С. Батат тщательно вымойте. Проткните кожуру в нескольких местах вилкой и положите батат прямо на решетку духовки или на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 60 минут. Проверьте зубочисткой — батат. Он должен быть мягким внутри.
  9. Достаньте батат, дайте ему остыть, затем разрежьте пополам вдоль.
  10. Выложите половинки батата на тарелки разрезом вверх. Полейте их греческим йогуртом, а потом соусом херб. В конце тонкой струйкой полейте соусом глейз. Посыпьте паприкой и подавайте.

Тофу

Главные фавориты в меню современных ресторанов — блюда вьетнамской, китайской, корейской и японской кухни. И в доброй половине из них будет тофу. Сыр из соевых бобов — настоящий гастрономический король. Из-за большого содержания белка это идеальный заменитель мяса. В нем полностью отсутствует молочный белок, и тофу идеально усваивается организмом, а также прекрасно вписывается в любые блюда. Его можно жарить, коптить, варить, запекать на гриле, делать из него сметану и йогурт, муссы и пудинги, кремы для тортов и домашний майонез, добавлять в сэндвичи, салаты, супы, горячие блюда. Если готовый копченый тофу положить в пиццу, то никакая колбаса не понадобится. Самое простое домашнее блюдо — добавьте к тофу копченую паприку, чеснок, любимые пряности и обжарьте его до золотистой корочки.
 

Тубу кимчи от Виталия Хегай

Тубу кимчи
Предоставлено пресс-службой заведения

Тубу кимчи

Виталий Хегай, шеф-повар ресторана Koi, Санкт-Петербург
Предоставлено пресс-службой заведения

Виталий Хегай, шеф-повар ресторана Koi, Санкт-Петербург

2 порции
40 мин

Ингредиенты:

  • 400 г тофу
  • 250 г капусты кимчи
  • 100 г говяжьей вырезки
  • 2 луковицы
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. л. пасты кочудян
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ст. л. кунжутного масла
  • 1–2 перышка зеленого лука
  • 1 / 2 ч. л. семян кунжута
  • 2 ст. л. растительного масла

Приготовление:

  1. Нарежьте тофу толстыми ломтиками, отварите в подсоленной воде или, аккуратно переворачивая, обжарьте на растительном масле до легкой корочки. Выложите на тарелку.
  2. Лук и чеснок очистите, мелко нарежьте. Капусту кимчи также нарежьте.
  3. Вырезку обжарьте в сковороде на растительном масле до румяности, добавьте нарезанные лук и чеснок, а когда появится характерный аромат, добавьте капусту, кунжутное масло, пасту кочудян, соевый соус и сахар. Обжаривайте до испарения лишней влаги и появления «карамельности».
  4. Положите горячую кимчи и говядину на тарелку рядом с теплым тофу, посыпьте рубленым зеленым луком, семенами кунжута и подавайте.

Мозговая косточка

Мозговые косточки с недавнего времени вошли в состав премиальных линеек крупных мясных компаний наряду со стейками из мраморной говядины (есть даже мозговые косточки Black Angus). В столичных ресторанах в топе продаж блюда с костным мозгом, селебрити и инфлюенсеры дружно пробуют и восхваляют тартары и татаки из говядины с мозговой костью; аджапсандал с соусом из костного мозга; карамелизированный костный мозг с ганашем из темного шоколада. «Сахарные» косточки получили статус нового суперфуда, ведь они чемпионы по содержанию коллагена. Плюс омега-кислоты и внушительный набор прочих полезностей. Как приготовить «чудодейственные» кости дома? Запеките их в духовке с любимыми специями и подайте с соусом чимичурри или горчицей.
 

Тартар из пиканьи с мозговой костью
от Никиты Тихановского

Тартар из пиканьи с мозговой костью
Предоставлено пресс-службой заведения

Тартар из пиканьи с мозговой костью

Никита Тихановский, бренд-шеф ресторанов «Кофемания», Москва
Предоставлено пресс-службой заведения

Никита Тихановский, бренд-шеф ресторанов «Кофемания», Москва

1 порция
1 ч 40 мин + 12 ч на подготовку

Ингредиенты:

  • 100 г говяжьего стейка пиканья
  • 1 мозговая кость
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1/ 2 ч. л. маринованного кампотского перца
  • 1 веточка тимьяна
  • 1 зубчик чеснока
  • соль по вкусу
  • кусочек хлеба

Приготовление:

  1. Мозговую кость хорошо промойте, замочите в воде и оставьте на ночь в холодильнике для удаления остатков крови.
  2. Подморозьте стейк, чтобы он стал твердым и легче резался.
  3. Мозговую кость выложите на противень, посолите, выдавите сверху зубчик чеснока, положите веточку тимьяна и запекайте в духовке при 200 °С 12 минут.
  4. Тем временем нарежьте стейк кубиками 0,3 × 0,3 см. Заправьте оливковым маслом, солью и перцем. 5 Кусочек хлеба обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки.
  5. Подавайте с кусочком жареного хлеба.

Селедка

Во времена ренессанса русской кухни и тренда на «ньюстальгию» (знакомые с детства рецепты с изюминкой) селедка — наше все. По статистике, сегодня это самая популярная рыба в России. Селедка и раньше была одинаково желанной и на царском столе, и в провинциальном трактире. И сегодня она стирает все классовые и социальные различия. К тому же эта рыба очень полезна: много белка и жирных кислот омега-3, необходимых для здоровья кожи, сердца и сосудов. Причем полезны все виды многочисленного семейства сельдевых: и скромные килька, салака, хамса, тюлька, и модный каспийский залом, и редкая дорогая сосьвинская сельдь, которая на самом деле вовсе не селедка, а тугун из семейства сиговых. Любую свежую сельдь хорошо запекать на гриле, а из соленой делать традиционные салаты, «шубы» и компактные закуски и паштеты. Приготовьте, например, канапе с поджаренным черным хлебом, творожным сыром, кусочками авокадо и сельди.

Сельдь под шубой от Марины Наумовой

Сельдь под шубой
Елена Абрамова

Сельдь под шубой

Марина Наумова, шеф-повар ресторанов «Шеф Маруся и Ко», «Миндаль Cafe», Санкт-Петербург
Предоставлено пресс-службой заведения

Марина Наумова, шеф-повар ресторанов «Шеф Маруся и Ко», «Миндаль Cafe», Санкт-Петербург

4 порции
40 мин + 12 ч

Ингредиенты:

  • 500 г запеченной свеклы
  • 400 г отварного картофеля
  • 100 г отварной моркови
  • 1/2 сладкой красной луковицы
  • 250 г филе сельди
  • 130 г майонеза

Приготовление:

  1. 2/3 свеклы нарежьте тонкими слайсами, как на карпаччо, выложите внахлест на пищевую пленку, чтобы получился прямоугольник.
  2. Картофель натрите на крупной терке, выложите на свеклу, не доходя до краев 1 см.
  3. Поверх картофеля нанесите тонкий слой майонеза, так же не доходя до краев.
  4. Натрите морковь на терке и выложите ее более тонким, чем предыдущие, слоем, не доходя до краев, а следом сделайте еще один слой майонеза.
  5. Филе селедки нарубите небольшими кусочками, лук мелко нарежьте. Поочередно, еще более тонкими слоями, чем предыдущие, выложите селедку и лук.
  6. 1/3 оставшейся свеклы нарежьте еще более тонкими слайсами и выложите последний слой.
  7. Аккуратно сверните все слои в рулет, затянув боковые края пищевой пленки, уберите в холодильник на 12 часов.

Все 57 новогодних рецептов от лучших шефов Москвы и Петербурга можно посмотреть здесь 

Шефские новогодние рецепты 2026

