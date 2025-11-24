Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Собака.ru выпускает новый гид «Лучшие шефы. Новогодние рецепты»

Что готовить на новогодний стол редакция Собака.ru придумала за вас и заранее! В начале декабря появится очень красивый лимитированный выпуск «Что Где Есть» — больше 50 праздничных рецептов от 40 главных шеф-поваров Петербурга и Москвы. Ищите печатный выпуск с эксклюзивными авторскими блюдами в лучших заведениях двух столиц.

Это наш третий новогодний гастрономический дроп! Главные герои этого выпуска  — шефы-трендсеттеры: Роман Киселев (Casper, Rene, Nothing Fancy), Андрей Шмаков (Savva, «Метрополь»), Иван Фролухин (Duo Band), Том Халпин (Maya), Дмитрий Трушкин (Il Lago dei Cigni), Станислав Левохо («Банщики»), Анна Рязанская («Сад») и многие-многие другие прямо на вашей кухне. Кроме рецептов в этом печатном гиде ищите главные гастрономические тренды 2026 года, самые модные продукты, моктейли и лайфхаки по полезному питанию, экзотическим фруктам и закусочным доскам.

Этим своевременным проектом Собака.ru поддерживает серию гастрономических гидов от знаменитых российских шеф-поваров. В течение года вас ждут и другие тематические выпуски!

