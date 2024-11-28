Мимоза от Андрея Шмакова и первоянварская утка от Алексея Алексеева: встречайте гид «Лучшие шефы России. Новогодние рецепты»

Развиваем гастрономию вместе и прямо у вас дома! В начале месяца вместе с декабрьским номером появится новый гид «Что Где Есть», который соберет 50 новогодних рецептов от 38 лучших шефов Петербурга и Москвы. Киш с креветками от Ивана Фролухина (Frantsuza Bistrot, Harvest); салат «Мимоза» от Андрея Шмакова (Savva, отель «Метрополь»); первоянварская утка с квашеной капустой от Алексея Алексеева (Inner, Futurist); палтус с фрикасе из креветок от Давида Эммерле (Grand Cru); спагетти с вонголе от Арама Мнацаканова (Probka). 9 закусок, 7 салатов, 16 вариантов горячего и даже несколько съедобных подарков — первые лица гастрономической сцены России за нас придумали примерно все!

Пока мы ждем печатный лимитированный выпуск «Лучшие шефы России. Новогодние рецепты», делимся рецептом оливье от шефа столичного White Rabbit.