Мимоза от Андрея Шмакова и первоянварская утка от Алексея Алексеева: встречайте гид «Лучшие шефы России. Новогодние рецепты»

Первые шефы страны эксклюзивно для Собака.ru разработали рецепты — специально для наших новогодних столов! Превратить холодец и мимозу в произведение искусства, вдохновиться авторским подходом к гастрономии и лайфхаками от профи — все это поможет сделать наш лимитированный выпуск «Лучшие шефы России. Новогодние рецепты».
Развиваем гастрономию вместе и прямо у вас дома! В начале месяца вместе с декабрьским номером появится новый гид «Что Где Есть», который соберет 50 новогодних рецептов от 38 лучших шефов Петербурга и Москвы. Киш с креветками от Ивана Фролухина (Frantsuza Bistrot, Harvest); салат «Мимоза» от Андрея Шмакова (Savva, отель «Метрополь»); первоянварская утка с квашеной капустой от Алексея Алексеева (Inner, Futurist); палтус с фрикасе из креветок от Давида Эммерле (Grand Cru); спагетти с вонголе от Арама Мнацаканова (Probka). 9 закусок, 7 салатов, 16 вариантов горячего и даже несколько съедобных подарков — первые лица гастрономической сцены России за нас придумали примерно все!
Пока мы ждем печатный лимитированный выпуск «Лучшие шефы России. Новогодние рецепты», делимся рецептом оливье от шефа столичного White Rabbit.
Салат «Оливье» с говяжьим языком от Владимира Мухина
4-6 порций
1 ч 50 мин
Ингредиенты:
- 250 г картофеля
- 250 г говяжьего языка
- 2–4 рака
- 1 морковь
- 3 яйца
- 2 средних соленых огурца
- 1 свежий огурец
- 100 г зеленого горошка
- 100 г красной икры
Для домашнего майонеза:
- 2 яйца
- 1 ст. л. лимонного сока
- 500 мл растительного масла
- щепотка соли
Для раков:
- 1 стебель сельдерея
- 1 луковица репчатого лука
- 1 морковь
- 1 зеленое яблоко
- 1 ч. л. семян фенхеля
- 1 ч. л. сушеного укропа
- 2 лавровых листа
Приготовление:
1. Отварите до готовности по отдельности говяжий язык, морковь и картофель с кожурой, яйца вкрутую.
2. Овощи охладите, очистите от кожуры, нарежьте кубиками так, чтобы они по размеру соответствовали зеленому горошку. Так же нарежьте отварной язык и огурцы — соленые и свежий.
3. Приготовьте домашний майонез. Для этого смешайте 2 сырых яйца и лимонный сок, посолите. Взбивайте смесь миксером, постепенно тонкой струйкой вливая масло, пока все не превратится в эмульсию.
4. Приготовьте раков. Для этого крупно нарежьте все ингредиенты, залейте холодной водой, доведите до кипения, уменьшите огонь и потомите 20 минут. Затем добавьте в воду семена фенхеля, укроп и лавровый лист.
5. Опустите в воду раков и на сильном огне варите 5–7 минут. Выключите огонь и оставьте раков в кастрюле еще на 20 минут. 6 Соедините все нарезанные ингредиенты вместе с зеленым горошком. Заправьте майонезом, добавив на кончике ножа горчицу. Положите сверху раков, украсьте салат красной икрой.
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