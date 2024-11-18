Шоколадные бомбочки и пряники с ягодами: 6 съедобных новогодних подарков от знаменитых кондитеров Москвы и Петербурга

Творожный штоллен Иляны Чернышевой, лимонный кекс Анны Федяй, пряники Елены Железняковой, шоколадный бомбочки Анны Красовской, рождественский пудинг Дарьи Кузьмичевой - готовьте и дарите тем, кого любите.
Творожный штолен с сухофруктами и цукатами
от Иляны Чернышевой, шеф-кондитера ресторана Miss You, Москва
Пряники с ягодной начинкой
от Елены Железняковой, шеф-кондитера ресторанов «Кофемания»
Шоколадные бомбочки со вкусом Нового года
от Анны Красовской, шеф-кондитера «Кондитерской Анны Красовской», Санкт-Петербург
Новогодний лимонный кекс с цукатами
от Анны Федяй, шеф-кондитера отеля The Carlton, Москва
Английский рождественский пудинг
от Дарьи Кузьмичевой, шеф-кондитера Cherсhez la Tartе, Санкт-Петербург
Шоколадные ломтики с карамелизированными апельсинами и орехами
от Анны Красовской, шеф-кондитера «Кондитерской Анны Красовской», Санкт-Петербург
Творожный штолен с сухофруктами и цукатами
от Иляны Чернышевой
6 порций
1 ч 10 мин + 8 ч на подготовку
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 270 г сливочного масла
- 220 г творога (9%)
- 200 г сахара
- 2 яйца
- 200 г светлого изюма
- 110 г апельсиновых цукатов
- 50 г чернослива
- 60 г кураги
- 120 мл коньяка
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соли
Приготовление:
1. Замочите сухофрукты в коньяке на 8 часов.
2. Сливочное масло взбейте с сахаром до белого цвета.
3. Творог протрите через сито и добавьте к взбитому маслу.
4. Туда же добавьте яйца и перемешайте лопаткой до однородного состояния.
5. Соедините муку, разрыхлитель и соль и добавьте к массе, вымесите.
6. Сухофрукты процедите, обсушите, курагу и чернослив мелко нарежьте и обваляйте в муке. Добавьте в тесто частями, чтобы сухофрукты равномерно распределились.
7. Форму для штоллена выстелите пекарской бумагой, вылейте в нее тесто. Запекайте штоллен в разогретой до 160 °С духовке 30–35 минут.
8. Выньте штоллен из духовки и, пока он горячий, обильно смажьте растопленным сливочным маслом. А когда полностью остынет, посыпьте сахарной пудрой.
Пряники с ягодной начинкой от Елены Железнякова
6 порций
2 ч
Ингредиенты:
Для пряничного теста:
- 280–300 г пшеничной муки
- 105 г сахара
- 2 яйца
- 60 г сливочного масла
- 65 г меда
- 1/2 ч. л. соды
- 4 г смеси пряностей — корицы, мускатного ореха, молотого имбиря, гвоздики, белого перца, кориандра, бадьяна
Для ягодной начинки:
- 35 г с/м брусники
- 35 г с/м клюквы
- 15 г с/м черной смородины
- 45 г зеленых яблок
- 25 г коричневого сахара
- 2 г пектина
Приготовление:
1. Приготовьте начинку. Для этого очистите яблоки от кожи, удалите сердцевину. Нарежьте мелкими кубиками, положите в сотейник и потушите до испарения лишней влаги.
2. В сотейник выложите замороженные ягоды, всыпьте 2/3 сахара, нагрейте смесь на слабом огне. Оставшийся сахар смешайте с пектином и добавьте в ягодную смесь, всыпая дождиком и постоянно перемешивая. Проварите несколько минут, а затем вмешайте тушеные яблоки. Пробейте блендером и охладите.
3. Соедините мед, специи и сливочное масло в сотейнике, доведите до кипения. Нагрейте 30 г сахара до темно-янтарного цвета и влейте в массу из масла, специй и меда. Перемешайте и охладите. Взбейте яйца с оставшимся сахаром и соедините с охлажденной массой. Затем добавьте к пряничной массе муку с содой. Замесите тесто. Заверните его в пленку и дайте отдохнуть не менее часа.
4. Раскатайте тесто до толщины 5 мм. Заправьте тесто в подпыленные мукой формочки, излишки срежьте. Отсадите на тесто ягодную начинку, края теста слегка смажьте водой, чтобы второй слой теста, которым прикрепляете начинку, лучше прилип.
5. Разогрейте духовку до 175 °С, сформируйте пряники и выложите их на противень, покрытый пергаментом. Выпекайте до готовности около 30 минут.
Шоколадные бомбочки со вкусом Нового года
от Анны Красовской
4 порции
1 ч
Ингредиенты:
Для оболочки:
- 500 г молочного шоколада
- силиконовые или пластиковые формы для полусфер
Для начинки:
- 1 ст. л. какао-порошка
- 1/4 ч. л. молотой корицы
- щепотка молотого мускатного ореха
- маленькие маршмеллоу
- щепотка сухой апельсиновой цедры или маленький кусочек карамелизированного апельсина
Приготовление:
1. Растопите шоколад на водяной бане (важно, чтобы температура шоколада при нагревании не превышала 28–30 °С) и пролейте формы для полусфер тонким слоем шоколада. Поставьте в холодильник на 10 минут до застывания.
2. В одну половинку добавьте какао-порошок, корицу, мускатный орех, апельсиновую цедру и маршмеллоу. Соедините две половинки, нагрев края пустой полусферы и склеив с начиненной.
3. Посыпьте сверху щепоткой корицы или добавьте небольшие карамелизированные кусочки апельсина.
Советы:
Используйте качественный шоколад с высоким содержанием какао для насыщенного вкуса и лучшего плавления. Также можно использовать белый шоколад для создания «снежного» эффекта.
Для надежной склейки нагрейте дно кастрюли, аккуратно оплавьте об него края будущей бомбочки и соедините. Чтобы шоколадные бомбочки красиво блестели и не плавились в руках, темперируйте шоколад. Это особенно важно, если вы хотите сделать бомбочки заранее. Весь шоколад продается уже затемперированным. Важно или следить за температурой плавления (нагревать до 28–30 °С) или темперировать методом посева (растопите 2/3 от объема шоколада на водяной бане, затем добавьте в растопленный шоколад измельченный нерастопленный шоколад и активно перемешайте массу до однородности).
Для усиления новогоднего настроения добавьте немного молотого кардамона или аниса в начинку. Они создадут особую праздничную атмосферу.
Можно добавить дробленые карамельные конфеты, кусочки мяты или даже минизефир для большего эффекта.
Подавайте бомбочку, положив ее в кружку и заливая горячим молоком. Смотрите, как шоколад растворяется, создавая богатый вкус горячего шоколада
Новогодний лимонный кекс с цукатами от Анны Федяй
6 порций
1 ч 10 мин + 8 ч на подготовку
Ингредиенты:
Для кекса:
- 325 г пшеничной муки
- 210 г сметаны (20%)
- 120 г сливочного масла
- 6 яиц
- 2 ч. л. разрыхлителя
- цедра одного лимона
- 110 г лимонных цукатов кубиком
- 20 г сливочного масла для формы и разреза
Для лимонного ганаша:
- 100 г пюре или сока лимона
- 245 г белого шоколада
- 50 г сливочного масла
Для глазури:
- 100 г белого шоколада
- 10 г растительного масла
- 0,2 г жирорастворимого красителя
Приготовление:
1. Приготовьте лимонный ганаш. Белый шоколад растопите на водяной бане, постоянно помешивая, сок лимона нагрейте, но не кипятите, смешайте шоколад и сок, добавьте сливочное масло, пробейте все блендером до однородности. Уберите в холодильник на 12 часов.
2. Яйца, сахар и цедру соедините, добавьте сметану, доведите до однородности. Постепенно, в три этапа, вводите муку с разрыхлителем, затем масло и цукаты, промешайте, чтобы не было комков. Форму смажьте сливочным маслом и заполните на 2/3 тестом. Выпекайте при температуре 190 °С на режиме конвекции 25 минут. Готовность кекса проверьте шпажкой, остудите и уберите в холодильник.
3. Для глазури растопите белый шоколад на водяной бане, постоянно помешивая. Снимите с огня, добавьте растительное масло и краситель, пробейте блендером до однородности.
4. Выложите ганаш на охлажденный кекс слоем 1,2 см, разровняйте лопаткой, уберите в морозилку.
5. Кекс установите на решетку, решетку на миску и обильно полейте кекс со всех сторон глазурью (ее температура не должна превышать 32 °С). Остатки глазури можно собрать, растопить и снова использовать.
6. Для декора можно использовать новогодние посыпки, семена бадьяна и палочки корицы. Выкладывайте украшения, пока глазурь не успела застыть.
Английский рождественский пудинг от Дарьи Кузьмичевой
4 порции
6 ч +40 на замачивание + 8 ч на настаивание
Ингредиенты:
Для теста:
- 1 апельсин
- 1 лимон
- 100 г кураги
- 100 г темного изюма
- 100 г чернослива
- 100 г сушеной клюквы
- 100 г фиников без косточки
- 4 ст. л. вишневого бренди (или другого вкусного крепкого алкоголя)
- 1/2 ч. л. сушеного молотого имбиря
- 3 ч. л. молотой корицы
- 1 ч. л. молотого кардамона
- 1/2 ч. л. молотого бадьяна
- 1 морковь
- 1 яблоко
- 125 г сливочного масла + 30 г для смазывания формы
- 200 г коричневого (тростникового) сахара
- 2 яйца
- 50 г пшеничной муки
- 50 г миндальной муки
- 100 г панировочных сухарей
- 1 ст. л. меда
- 30 г миндаля
- 1 ст. л. сахарной пудры для украшения
- соль
Для цукатов:
- 150 г мандаринов
- 150 г сахара
- 150 мл воды
Приготовление:
1. Мелкой теркой снимите цедру с апельсина и лимона, выжмите сок. Смешайте в миске сок и цедру цитрусовых, бренди и все специи. Выложите сухофрукты в получившуюся смесь и оставьте замачиваться на 30–40 минут.
2. Морковь и яблоко очистите и натрите на мелкой терке.
3. Разотрите 125 г размягченного сливочного масла с сахаром. По одному добавляйте яйца, тщательно перемешивая после каждого.
4. Добавьте натертые яблоко и морковь, муку обоих видов, панировочные сухари, мед и щепотку соли, как следует перемешайте.
5. Сухофрукты порубите, предварительно слив жидкость, и добавьте в тесто вместе с рубленым миндалем.
6. Смажьте оставшимися 30 г сливочного масла жаропрочную миску (форму) и застелите ее пергаментом.
7. Застелите дно кастрюли, диаметр которой больше, чем миска, полотенцем. Поставьте миску (форму) в кастрюлю и налейте столько воды, чтобы она доходила до половины миски.
8. Доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь, чтобы вода слегка кипела. Варите пудинг 3–4 часа, пока смесь внутри не стабилизируется и не потемнеет. Или разогрейте духовку до 150 °С и выпекайте пудинг 3–4 часа. В этом случае полотенце на дно можно не класть.
9. Остудите пудинг и аккуратно достаньте из формы. Уберите пудинг на ночь в холодильник, чтобы он стал ароматнее.
10. Для цукатов нарежьте мандарины небольшими дольками. Насыпьте сахар в сотейник, залейте водой, доведите до кипения и варите 4–5 минут. Выложите в получившийся сахарный сироп дольки мандаринов, убавьте огонь и варите 30–60 минут, пока кожица мандаринов не будет легко протыкаться шпажкой. Остудите цукаты.
11. Надрежьте пудинг посередине, смажьте сиропом из-под цукатов, посыпьте сахарной пудрой, украсьте цукатами и подавайте.
Шоколадные ломтики с карамелизированными апельсинами и орехами от Анны Красовской
4 порции
1 ч
Ингредиенты:
- 200 г темного шоколада (70% какао)
- 1 апельсин
- 1/2 стакана сахара
- 1/4 стакана воды
- горсть миндаля (или других орехов на выбор)
- щепотка морской соли
Приготовление:
1. Снимите корочку с апельсина, нарежьте ее толстыми дольками. Залейте водой, доведите до кипения, но не кипятите, слейте воду. Повторите процедуру еще 2 раза.
2. В кастрюле смешайте сахар и воду, доведите до кипения и положите предварительно вываренные апельсиновые корочки в сироп. Варите на среднем огне 5–7 минут, пока дольки не станут прозрачными. Выньте дольки и дайте им хорошо высохнуть на решетке.
3. Чтобы придать орехам более насыщенный вкус, обжарьте их. Для этого разогрейте духовку до 150 °С, миндаль (или другие орехи на выбор) положите на противень и запекайте 8–10 минут. Остудите, нарежьте на крупные кусочки.
4. Для блеска и хрустящей текстуры растопите 2/3 шоколада на водяной бане до температуры 38–40 °C. Снимите с огня и добавьте оставшуюся 1/3 шоколада.
5. Застелите противень пергаментной бумагой. Вылейте темперированный шоколад на противень и разровняйте до нужной толщины. Пока шоколад еще мягкий, выложите карамелизированные дольки апельсина и посыпьте кусочками миндаля. Добавьте щепотку морской соли для контраста вкусов.
6. Дайте шоколаду полностью застыть при комнатной температуре или в прохладном месте, но не в холодильнике, чтобы избежать конденсата на поверхности.
7. Разломайте шоколад на кусочки, упакуйте в праздничные коробки или подавайте на праздничном десертном столе
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