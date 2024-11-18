Шоколадные бомбочки и пряники с ягодами: 6 съедобных новогодних подарков от знаменитых кондитеров Москвы и Петербурга

4 порции

1 ч

Ингредиенты:

Для оболочки:

500 г молочного шоколада

силиконовые или пластиковые формы для полусфер

Для начинки:

1 ст. л. какао-порошка

1/4 ч. л. молотой корицы

щепотка молотого мускатного ореха

маленькие маршмеллоу

щепотка сухой апельсиновой цедры или маленький кусочек карамелизированного апельсина

Приготовление:

1. Растопите шоколад на водяной бане (важно, чтобы температура шоколада при нагревании не превышала 28–30 °С) и пролейте формы для полусфер тонким слоем шоколада. Поставьте в холодильник на 10 минут до застывания.

2. В одну половинку добавьте какао-порошок, корицу, мускатный орех, апельсиновую цедру и маршмеллоу. Соедините две половинки, нагрев края пустой полусферы и склеив с начиненной.

3. Посыпьте сверху щепоткой корицы или добавьте небольшие карамелизированные кусочки апельсина.

Советы:

Используйте качественный шоколад с высоким содержанием какао для насыщенного вкуса и лучшего плавления. Также можно использовать белый шоколад для создания «снежного» эффекта.

Для надежной склейки нагрейте дно кастрюли, аккуратно оплавьте об него края будущей бомбочки и соедините. Чтобы шоколадные бомбочки красиво блестели и не плавились в руках, темперируйте шоколад. Это особенно важно, если вы хотите сделать бомбочки заранее. Весь шоколад продается уже затемперированным. Важно или следить за температурой плавления (нагревать до 28–30 °С) или темперировать методом посева (растопите 2/3 от объема шоколада на водяной бане, затем добавьте в растопленный шоколад измельченный нерастопленный шоколад и активно перемешайте массу до однородности).

Для усиления новогоднего настроения добавьте немного молотого кардамона или аниса в начинку. Они создадут особую праздничную атмосферу.

Можно добавить дробленые карамельные конфеты, кусочки мяты или даже минизефир для большего эффекта.

Подавайте бомбочку, положив ее в кружку и заливая горячим молоком. Смотрите, как шоколад растворяется, создавая богатый вкус горячего шоколада