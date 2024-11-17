6 горячих новогодних блюд из мяса от супершефов Петербурга и Москвы

6 порций

1 ч 40 мин

Ингредиенты:

Для пасты:

500 г муки грубого помола

1 желток

180 г воды

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. соли

200 г сыра пармезан

Для соуса болоньезе:

700 г фарша из свинины и говядины

1 стебель сельдерея

1 морковь

1 луковица репчатого лука

120 г томатной пасты

120 г белого сухого вина

50 г растительного масла

соль, перец по вкусу

Для соуса бешамель:

600 мл молока

50 г муки

50 г сливочного масла

щепотка тертого мускатного ореха

соль по вкусу

Приготовление:

1. Приготовьте соус болоньезе. Нарежьте мелко репчатый лук, морковь, стебель сельдерея, обжарьте овощи на растительном масле до золотистой корочки, смешайте с томатной пастой и потомите еще пару минут, переложите в тарелку.

2. Обжарьте на растительном масле фарш. Чтобы он именно жарился, а не тушился, делайте это на сильном огне и маленькими порциями. В конце соедините весь фарш в сковороде, влейте белое вино, посолите и жарьте еще несколько минут, чтобы вино выпарилось.

3. Добавьте в готовый фарш овощи, немного воды, хорошенько перемешайте, посолите и поперчите, готовьте еще 5 минут.

4. Приготовьте соус бешамель. Муку положите в сухой сотейник, поставьте на слабый огонь и мешайте, пока она не приобретет золотистый цвет. Добавьте к муке сливочное масло и, непрерывно помешивая венчиком, соедините до однородности. Медленно влейте в смесь горячее молоко, постоянно перемешивая венчиком, чтобы избежать комков. Как только соус загустеет до состояния жидкой манной каши, добавьте в него соль и мускатный орех.

5. Муку, яйцо, воду, соль и растительное масло соедините и вымесите тесто. Закройте его пленкой и дайте отдохнуть в холодильнике 1 час.

6. Раскатайте тесто как можно тоньше и нарежьте из него 5 пластин по размеру формы для запекания лазаньи.

7. В кастрюле вскипятите подсоленную воду и по очереди, на одну минуту опускайте в нее пластины из теста. Вода должна все время слабо кипеть. Сразу перекладывайте куски теста из кипящей воды в емкость с холодной водой, а потом на сухое полотенце.

8. Натрите сыр пармезан.

9. Соберите лазанью. Для этого дно формы промажьте соусом бешамель, выложите на него лист теста так, чтобы он полностью закрыл дно. Сверху распределите соус болоньезе, полейте соусом бешамель и посыпьте сыром. Положите сверху лист теста и повторите все в той же последовательности еще 5 раз. Завершите соусом болоньезе, соусом бешамель и тертым пармезаном.

10. Накройте форму с лазаньей фольгой и запекайте в духовке 25 минут при 180 °С. Затем снимите фольгу и запекайте еще 5 минут до образования корочки. Готовую лазанью разрежьте на кусочки и подавайте, посыпав тертым пармезаном.