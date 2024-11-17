5 новогодних горячих блюд из птицы от Алексея Алексеева, Романа Киселева, Дмитрия Голенина и компании

4 порции

2,5 ч + 12 ч на подготовку

Ингредиенты:

1,5 кг тушка цыпленка

50 г сливочного масла

1 ст. л. растительного масла

250 г свежего шпината

Для соленада:

3 л воды

300 г соли

1 лимон

2 зубчика чеснока

пучок тимьяна

лавровый лист

черный перец горошком

Для куриного бульона:

800 г куриных крыльев

800 г куриных каркасов

300 мл сухого белого вина

200 г растительного масла

250 г репчатого лука

букет гарни

лавровый лист, перец горошком, соль

Для куриного жу с горчицей:

300 г куриного бульона

20 г дижонской горчицы

20 г зернистой горчицы

30 г сливочного масла

свежий эстрагон

соль, черный перец по вкусу

Для картофельного пюре:

2 кг картофеля

300 мл молока (3,2%)

500 г сливочного масла

30 г трюфельной пасты

20 г трюфельного масла

соль по вкусу

Приготовление:

1. Приготовьте куриный бульон. Разрубите каждое крыло на 6 частей. Духовку разогрейте до 200 °С. Крылья перемешайте с растительным маслом и запекайте до темно-золотистого цвета 50–60 минут, перемешивая время от времени. Добавьте к крыльям репчатый лук, разрезанный на 4 части, и запекайте еще 15 минут. Затем влейте белое вино и дайте ему слегка выпариться на противне.

2. Каркасы запеките на противне отдельно от крыльев до темно-золотистого цвета. Сложите крылья, кости и лук в кастрюлю, вылейте туда же жир и жидкость из противней, залейте водой так, чтобы она покрывала содержимое полностью. Доведите до кипения, снимите пену, добавьте букет гарни и специи. Готовьте на медленном огне (побулькивании) 10–12 часов.

3. Остудите, снимите лишний жир и процедите. Уварите бульон и уберите в холодильник.

4. Приготовьте куриный жу с горчицей. 250 мл куриного бульона смешайте с двумя видами горчицы и прогрейте в сотейнике. Доведите до кипения, снимите с огня и вмешайте сливочное масло и эстрагон. Посолите и поперчите по вкусу.

5. Растворите в воде соль, выдавите в кастрюлю сок лимона, чеснок раздавите ножом, добавьте туда же вместе со всеми специями. Погрузите цыпленка в соленад и оставьте на 1,5 часа.

6. Спустя время достаньте цыпленка из раствора, обсушите изнутри и снаружи бумажными полотенцами и оставьте на 2 часа при комнатной температуре.

7. Духовку разогрейте до 220 °С. Подготовьте птицу для запекания, связав ее бечевкой. Смажьте цыпленка растительным маслом, выложите на противень грудкой вверх и запекайте 40–50 минут до тех пор, пока термометр, вставленный в самую толстую часть грудки, не покажет температуру 65–68 °С.

8. Картофель вымойте, обсушите, насыпьте в противень морскую соль, выложите на нее картофель и запекайте в духовке 1 час при 180 °С.

9. Готовый картофель разрежьте на половинки, извлеките мякоть, протрите ее через сито, а затем сложите в сотейник и поставьте на слабый огонь. Добавьте нарезанное кусочками сливочное масло и влейте молоко. Размешивайте пюре венчиком до образования однородной и воздушной массы. В конце добавьте трюфельную пасту и трюфельное масло. Досолите по вкусу.

10. Распустите на сковороде сливочное масло и припустите на нем шпинат.

11. Достаньте цыпленка из духовки, дайте отдохнуть 15 минут. Затем разделайте на порции, выложите на большое блюдо. Полейте соусом жу. Подавайте с теплым трюфельным пюре и шпинатом.