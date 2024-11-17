Горячие новогодние блюда из рыбы от известных российских шефов

4 порции

50 мин

Ингредиенты:

1200 г вонголе

400 г спагетти

200 г томатов черри

3 зубчика чеснока

40 мл белого вина

40 мл оливкового масла

30 г тертого пармезана

1 пучок петрушки

соль, чили по вкусу

Приготовление:

1. Вонголе сложите в миску, наклоните посуду и промывайте под струей холодной воды, чтобы вымыть из ракушек песок.

2. Мелко нарубите чили, чеснок и петрушку и разогрейте с оливковым маслом на сковороде с высокими краями или в сотейнике с широким дном.

3. Высыпьте туда же вонголе, накройте сковороду крышкой и прогрейте. Затем добавьте немного воды, закройте крышкой и готовьте на медленном огне 3–4 минуты, пока вонголе не раскроются.

4. Влейте в сковороду белое вино, подождите пару минут, пока оно выпарится. Достаньте вонголе из соуса и отложите.

5. Если у вас есть помощник, поручите ему очистить вонголе от ракушек, но можете оставить эту задачу для гостей.

6. Обдайте черри кипятком, а затем сразу переложите их в холодную воду со льдом: кожица легко снимется сама. Очистите томаты и нарежьте пополам.

7. В отдельной кастрюле сварите спагетти до состояния аль денте, достаньте щипцами для пасты и переложите в сковороду с соусом от вонголе, хорошенько перемешайте, чтобы паста пропиталась.

8. Добавьте нарезанные черри, верните в сковородку вонголе (очищенные или с ракушками), тщательно перемешайте, добавьте пармезан.

9. Разложите спагетти с вонголе по тарелкам, лучше прямо у плиты, украсьте петрушкой и слегка полейте пасту оливковым маслом.

10. Если вы предварительно не очистили вонголе, не забудьте поставить перед каждым гостем пустую тарелку для ракушек.