Шефы угощают: топ 5 новогодних салатов и закусок

6-8 порций

2 ч 20 мин + 45 мин на подготовку

Ингредиенты:

600 г утиных окорочков

150 г утиной грудки

150 г куриной печени

150 г прошутто

100 г свежих шампиньонов

белок 4-х яиц

2 луковицы шалот

170 мл сливок

50 г сливочного масла

50 мл белого вина

20 мл коньяка

60 мл трюфельной пасты

2 ст. л. оливкового масла

50 г очищенных фисташек

петрушка

тимьян

соль, перец по вкусу

Для маринада:

200 мл воды

1 ч. л. соли

1/2 ч. л. сахара

Для чатни:

4 апельсина

2 яблока

85 мл винного уксуса

50 мл бальзамического уксуса

225 г сахара

2 луковицы шалот

1 ст. л. зерновой горчицы

Приготовление:

1. Сделайте маринад. Для этого смешайте воду с солью и сахаром до полного растворения. Грудку утки зачистите от кожи и пленок, нарежьте брусками вдоль и подержите в маринаде 45 минут. Затем достаньте и просушите.

2. Утиные ножки зачистите от костей и кожи, куриную печень — от пленок.

3. Лук шалот нарежьте мелко и поджарьте до прозрачности на растительном масле. Остудите.

4. Пропустите утиные ноги и куриную печень вместе с жареным луком через мясорубку.

5. Шампиньоны очистите, нарежьте кубиком, обжарьте на растительном масле, остудите.

6. Добавьте в фарш грибы, яичные белки, сливки, вино, коньяк и целые фисташки. Посолите и поперчите, хорошо перемешайте.

7. Форму для террина выстелите полосками прошутто, выложите в форму половину фарша, утопите в нем часть нарезанной утиной грудки. Снова добавьте фарш и опять утопите в нем бруски утиного филе. Разровняйте и выбейте воздух.

8. Закройте форму с террином крышкой, поставьте в глубокий противень, наполненный водой так, чтобы она доходила до середины формы. Запекайте 1,5 часа при 100 °С. Проверяйте готовность с помощью термощупа: в середине террина температура должна быть +74 °С.

9. Приготовьте яблочный чатни. В сотейнике соедините сок и цедру 4-х апельсинов, уксусы и сахар, доведите до кипения. Добавьте горчицу и нарезанные кубиком яблоки и лук. Готовьте на слабом огне, периодически помешивая, до выпаривания жидкости и превращения в текстуру джема. Переложите в соусник и остудите.

10. Выньте террин из духовки, охладите его под прессом, не извлекая из формы. Затем погрузите форму в горячую воду, чтобы полоски прошутто легко отошли от стенок формы.

11. Достаньте террин, нарежьте и подавайте с чатни.