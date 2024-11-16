Шефы угощают: топ 5 новогодних салатов и закусок

На праздничном столе обязательно должно быть что-то особенное, - считают именитые шефы. Мы собрали 5 интересных блюд от Павла Циклинского, Тараса Кириенко, Валерии Скуратовой, Луиджи Маньи и Николая Хвалынского.
Салат с говяжьей вырезкой, овощами и манго
от Тараса Кириенко, шеф-повара ресторана Touché, Москва
Салат из запеченной свеклы с фетой и фисташками
от Павла Циклинского, шеф-повара ресторана Jeromе, Санкт-Петербург
Кростини с паштетом из куриной печени, фуа-гра и черным трюфелем
от Луиджи Маньи, шеф-повара ресторанов Fullmoon, Pinch, Ugolёk, Москва
Террин из утки
от Николая Хвалынского, бренд-шефа ресторана Bellevue и "Гранд Отеля Мойка 22», Санкт-Петербург
Чипсы с вялеными томатами, маскарпоне, фисташками и красной икрой
от Валерии Скуратовой, шеф-повара ресторана EM fine dining, Санкт-Петербург
Салат с говяжьей вырезкой, овощами и манго
от Тараса Кириенко
6 порций
1 ч + 5 ч на подготовку
Ингредиенты:
- 480 г говяжьей вырезки
- 360 г сладких помидоров
- 200 г свежих огурцов
- 120 г белокочанной капусты
- 100 г свежих листьев шпината
- 100 г микса салатных листьев
- 1 авокадо
- 1 морковь
- 1/2 манго
- 120 мл растительного масла
- горсть кешью
- соль по вкусу
Для маринада для вырезки:
- 30 мл оливкового масла
- 30 мл соевого соуса
- 25 г тертого свежего имбиря
- 1ч. л. коричневого сахара
- 1 ч. л. лимонного сока
- 1 ст. л. рыбного соуса
- 1 ч. л. кунжутного масла
- 1 ч. л. сушеного чеснока
- соль, чили, черный перец по вкусу
Для салатной заправки:
- 30 мл лимонного сока
- 10 г соуса самбал оелек
- 60 мл растительного масла
- 5 мл рыбного соуса
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. меда
- 1 зубчик чеснока
Приготовление:
1. Смешайте все ингредиенты маринада для вырезки и замаринуйте мясо. Оставьте в холодильнике на 5 часов.
2. Когда вырезка будет готова, выньте ее из холодильника и подержите при комнатной температуре около часа. Тем временем приготовьте салат. Для этого капусту и морковь нарежьте тонкой соломкой. У помидоров удалите черенки и нарежьте их произвольными ломтиками неправильной формы. Авокадо и манго очистите и нарежьте небольшими кубиками.
3. Кешью обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета.
4. Приготовьте салатную заправку. Для этого соедините все ингредиенты и хорошо размешайте до получения однородной массы.
5.Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте вырезку на сильном огне со всех сторон до степени прожарки медиум. Дайте отдохнуть 10 минут, а затем нарежьте тонкими слайсами.
6. Смешайте в миске все ингредиенты салата, добавьте кусочки вырезки, залейте заправкой, перемешайте, посолите по вкусу и подавайте.
Салат из запеченной свеклы с фетой и фисташками от Павла Циклинского
4-6 порций
1,5 ч
Ингредиенты:
- 100 г сыра фета
- 100 г салата ромейн
- 100 г салата лолло росса
- 50 г очищенных фисташек
- 2 ст. л. оливкового масла extra virgin
- 1 ст. л. яблочного уксуса
- 2 ст. л. бальзамического уксуса
- 10–15 листиков свежей мяты
- соль, перец по вкусу
- микрозелень свеклы для украшения
Для заправки:
- 1 ст. л. меда
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- 60 г оливкового масла
- соль, свежемолотый черный перец по вкусу
Приготовление:
1. Свеклу хорошо промойте, не очищая кожуру, верхушки срежьте, но оставьте 2 см стеблей, чтобы сохранить соки при запекании. Оберните каждую свеклу в фольгу, добавив внутрь по капле оливкового масла и щепотке соли.
2. Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите свертки со свеклой на противень и запекайте 40–60 минут, в зависимости от размера свеклы. Проверяйте готовность ножом: свекла должна быть мягкой.
3. Когда свекла будет готова, дайте ей немного остыть, затем снимите кожуру, нарежьте свеклу так, как вам нравится резать овощи для салатов.
4. В глубокой миске смешайте яблочный и бальзамический уксусы и 2 ст. л. оливкового масла. Посолите по вкусу. Положите нарезанную свеклу в эту смесь и аккуратно перемешайте, чтобы все ломтики покрылись маринадом. Оставьте мариноваться на 15–20 минут.
5. Разогрейте сковороду без масла и поджарьте на ней фисташки, пока они не подрумянятся и не появится аромат. Остудите, порубите крупно.
6. Промойте листья салатов, хорошо обсушите. Крупно нарвите листья руками.
7. В небольшой миске смешайте мед и горчицу, перемешивая венчиком или вилкой до однородности. Медленно вливайте растительное масло, продолжая взбивать, чтобы заправка превратилась в густую однородную эмульсию. Добавьте соль и перец по вкусу, еще раз хорошо перемешайте.
8. На большое блюдо или тарелку выложите сначала листья салатов, полейте заправкой, затем положите на них маринованную свеклу и вылейте сверху маринад. Посыпьте крупно нарезанными листьями мяты, микрозеленью, фисташками и раскрошенной фетой.
Кростини с паштетом из куриной печени, фуа-гра и черным трюфелем от Луиджи Маньи
6 порций
30 мин + 24 ч на подготовку
Ингредиенты:
- 300 г очищенной куриной печени
- 500 мл молока
- 150 г фуа-гра
- 1 луковица шалот
- 1 зубчик чеснока
- 50 мл коньяка или вина сотерн
- 100 г сливочного масла
- 1 ч. л. свежих листьев тимьяна
- 1/4 ч. л. тертого мускатного ореха
- соль, черный перец по вкусу
Для кростини:
- 40 г черных трюфелей
- хлеб для тостов
Приготовление:
1. Очищенную куриную печень замочите в молоке на 6 часов, затем достаньте из молока и обсушите.
2. Нарежьте мелко лук шалот и чеснок. Растопите в сковороде 25 г масла на среднем огне, обжарьте овощи до мягкости.
3. Увеличьте огонь и добавьте в сковороду куриную печень. Обжаривайте около 3–4 минут до золотистой корочки с каждой стороны. Внутри печень должна остаться розовой.
4. Влейте в сковороду коньяк или вино сотерн и готовьте, пока алкоголь не испарится, около 2 минут. Снимите с огня и дайте немного остыть.
5. Пока печень еще горячая, сложите ее в блендер, добавьте туда же фуа-гра, нарезанную кусочками, оставшееся масло, натертый мускатный орех, соль и перец. Измельчите до однородной массы. Пропустите смесь через мелкое сито для получения ультрагладкой текстуры. Переложите паштет в формы, разгладьте поверхность лопаткой и залейте растопленным сливочным маслом. Оставьте в холодильнике на ночь.
Террин из утки от Николая Хвалынского
6-8 порций
2 ч 20 мин + 45 мин на подготовку
Ингредиенты:
- 600 г утиных окорочков
- 150 г утиной грудки
- 150 г куриной печени
- 150 г прошутто
- 100 г свежих шампиньонов
- белок 4-х яиц
- 2 луковицы шалот
- 170 мл сливок
- 50 г сливочного масла
- 50 мл белого вина
- 20 мл коньяка
- 60 мл трюфельной пасты
- 2 ст. л. оливкового масла
- 50 г очищенных фисташек
- петрушка
- тимьян
- соль, перец по вкусу
Для маринада:
- 200 мл воды
- 1 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. сахара
Для чатни:
- 4 апельсина
- 2 яблока
- 85 мл винного уксуса
- 50 мл бальзамического уксуса
- 225 г сахара
- 2 луковицы шалот
- 1 ст. л. зерновой горчицы
Приготовление:
1. Сделайте маринад. Для этого смешайте воду с солью и сахаром до полного растворения. Грудку утки зачистите от кожи и пленок, нарежьте брусками вдоль и подержите в маринаде 45 минут. Затем достаньте и просушите.
2. Утиные ножки зачистите от костей и кожи, куриную печень — от пленок.
3. Лук шалот нарежьте мелко и поджарьте до прозрачности на растительном масле. Остудите.
4. Пропустите утиные ноги и куриную печень вместе с жареным луком через мясорубку.
5. Шампиньоны очистите, нарежьте кубиком, обжарьте на растительном масле, остудите.
6. Добавьте в фарш грибы, яичные белки, сливки, вино, коньяк и целые фисташки. Посолите и поперчите, хорошо перемешайте.
7. Форму для террина выстелите полосками прошутто, выложите в форму половину фарша, утопите в нем часть нарезанной утиной грудки. Снова добавьте фарш и опять утопите в нем бруски утиного филе. Разровняйте и выбейте воздух.
8. Закройте форму с террином крышкой, поставьте в глубокий противень, наполненный водой так, чтобы она доходила до середины формы. Запекайте 1,5 часа при 100 °С. Проверяйте готовность с помощью термощупа: в середине террина температура должна быть +74 °С.
9. Приготовьте яблочный чатни. В сотейнике соедините сок и цедру 4-х апельсинов, уксусы и сахар, доведите до кипения. Добавьте горчицу и нарезанные кубиком яблоки и лук. Готовьте на слабом огне, периодически помешивая, до выпаривания жидкости и превращения в текстуру джема. Переложите в соусник и остудите.
10. Выньте террин из духовки, охладите его под прессом, не извлекая из формы. Затем погрузите форму в горячую воду, чтобы полоски прошутто легко отошли от стенок формы.
11. Достаньте террин, нарежьте и подавайте с чатни.
Чипсы с вялеными томатами, маскарпоне, фисташками и красной икрой от Валерии Скуратовой
6 порций
30 мин
Ингредиенты:
- 100 г маскарпоне
- 60 мл сливок (33%)
- 30 г вяленых томатов
- 50 г очищенных фисташек
- 50 г красной икры
- соль
Приготовление:
1. Приготовьте чипсы по вашему вкусу, но для этого рецепта подойдет любая хрустящая основа.
2. Сделайте крем из маскарпоне. Для этого выложите сыр в миску, разомните, посолите, добавьте сливки и хорошо размешайте.
3. Фисташки поджарьте на сухой сковороде, мелко нарубите. Нарежьте вяленые томаты.
4. Силиконовой лопаткой нанесите крем из маскарпоне на любую хрустящую основу. Сверху положите вяленые томаты, посыпьте фисташками и украсьте красной икрой.
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