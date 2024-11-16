Лосось на шубе и «Мимоза» в шапке: 6 праздничных рецептов от известных шеф-поваров Москвы и Петербурга.

4 порции

1 ч 50 мин + 48 ч на подготовку

Ингредиенты:

1100 г филе лосося без кожи

700 г свеклы

100 г сахара

100 г соли

1 пучок укропа

цедра одного апельсина

Для салата:

1 свекла

1 морковь

1 картофелина

1 зеленое яблоко

2 куриных яйца

50 г майонеза

перо зеленого лука

соль по вкусу

Для пряной посыпки бейгл:

100 г мака

1/2 ч. л. белого кунжута

1/2 ч. л. черного кунжута

1/2 ч. л. семян фенхеля

1/2 ч. л. тмина

1/2 ч. л. кориандра

соль по вкусу

Приготовление:

1. Засолите рыбу. Для этого свеклу вымойте, очистите и натрите на крупной терке. Натрите цедру апельсина, смешайте ее с солью, сахаром и черным перцем. Натрите рыбу со всех сторон смесью, положите на противень, дайте постоять 5 минут. Нарубите укроп крупно, выложите его на рыбу, а затем обложите филе свеклой сверху и с боков. Замотайте лосось плотно в пленку. Оставьте в холодильнике на 48 часов.

2. Овощи для салата помойте и запеките до готовности при 180 °С. Яйца отварите и очистите. Отделите белки от желтков. Овощи, белки и желтки по отдельности натрите на терке.

3. Рыбу достаньте, промойте под холодной водой и хорошо обсушите. Нарежьте тонкими слайсами.

4. Мак, фенхель, тмин и кориандр прогрейте на сковороде до появления аромата специй. Измельчите смесь в кофемолке или растолките в ступке. Два вида кунжута смешайте вместе и обжарьте в сковороде.

5. Соберите салат. Для этого в форму для салата накладывайте слои в следующем порядке: свекла, яблоко, майонез, картофель, майонез, яйцо, майонез, морковь, майонез, яблоко, яйцо, майонез, картофель, майонез, желток. Сверху присыпьте рубленым зеленым луком.

6. Выложите на последний слой салата кусочки лосося, посыпьте зеленым луком, пряной посыпкой бейгл и двумя видами кунжута. Уберите в холодильник на 2 часа.