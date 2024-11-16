2 порции

3 часа

Ингредиенты:

150 г свежей форели

2 мандарина

2 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. оливкового масла

1 лимон

5–6 листиков петрушки

соль, сахар, перец по вкусу

натертый корень хрена для подачи

Приготовление:

1. Замаринуйте рыбу. Для этого выжмите в миску сок двух мандаринов, добавьте соевый соус, цедру лимона, немного соли, сахара и черного перца. Размешайте, положите в маринад рыбу и оставьте на 2 часа, постоянно переворачивая.

2. Выньте лосось из маринада, обсушите и уберите в морозилку.

3. С третьего мандарина снимите цедру и нарежьте его кольцами. Петрушку мелко порубите.

4. Примерно через час достаньте рыбу и нарежьте тонкими кусочками, как на карпаччо, толщиной 2–3 мм.

5. Выложите лосось на блюдо, сверху украсьте дольками мандарина и петрушкой.

6. Полейте оливковым маслом холодного отжима, сбрызните соком лимона и поперчите. Подавайте с тертым корнем хрена.